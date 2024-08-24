Из Brave идёт второй Хамзат — даже прозвище такое же. Уже успел подраться на стердауне

24 августа в Бургасе (Болгария) состоится турнир Brave Combat Federation 86. Одним из главных действующих лиц этого события должен стать россиянин Хамзат Мааев. Он имеет профессиональный рекорд 3-1 и считается очень перспективным. Его соперником станет Антонио Бушев, а противостояние обещает дать огня. Всё потому, что жарко было уже во время стердауна. Стоит отметить, что Мааев давно на слуху. Он имеет созвучную фамилию с Чимаевым, является тёзкой. А ещё носит ровно такое же прозвище – Борз. Поэтому следить за двойником топового бойца UFC довольно интересно.

Ситуация действительно вызывает интерес потому, что у парней очень много схожего. Например, Мааев даже финишировал соперника Тагира Магомедова удушением Д'Арсе. А ведь именно этот сабмишен давно считается визитной карточкой Чимаева. Кроме того, у Мааева тоже есть шрам на лице, и история его появления поразительно похожа на историю Чимаева. Стилистически бойцы похожи, пусть и не до совсем зеркального сходства. Мааев любит борьбу и с большим удовольствием использует её на практике.

Внешне Мааев также очень похож на Чимаева. Либо просто хочет добиваться этого сходства. А ещё успел пообщаться со своим «клоном». Причём сделал это лично. И даже получил от Чимаева комплимент: «Нет, по видеосвязи не общались. Это было в зале, когда Чимаев два боя, по-моему, провёл. Он друг моего тренера Абдул-Рахмана Махажиева. Он [Махажиев] видео отправил: «Тут похожий на тебя чеченец, туда-сюда». Между собой чуть пообщались, он [Чимаев] говорит: «Он красивее меня». Я так не считаю (смеётся). А так не общались, в скором времени увидимся. Может, поборемся».

Хамзат Мааев (справа) Фото: bravecf.com

А накануне Мааев решил лишний раз подтвердить, что в Brave именно он – один из самых ярких персонажей. Стердаун с Бушевым изначально был наэлектризован. А затем соперник решил обозвать Хамзата «Чимаевым со скидкой». Такого поведения от оппонента Мааев решил не терпеть. Он выписал оппоненту пощёчину, после чего началась потасовка. Конечно, погасить «огонь» получилось довольно быстро. Благо организация была готова к потенциальному конфликту. Она привлекла достаточное количество официальных лиц и охранников. Но нет никаких сомнений, что теперь сам поединок будет ярким и интересным.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Стоит отметить, что Мааев уверен – совсем скоро он будет шуметь в лигах совершенно другого уровня. И там рассчитывает окончательно откреститься от сравнений с Чимаевым: «Скоро меня можно будет увидеть в топовой лиге. Если не ставить большие цели, зачем этим заниматься? Я всю жизнь тренируюсь. Драться в мелких лигах — зачем зря время тратить? Я семью дома оставил, друзей, село, Чечню. Я сюда приехал, в зале живу 24 на 7. По-любому удастся избавиться от сравнений с Хамзатом. Когда я поднимусь в UFC, он рядом будет или закончит. Я за ним пойду».

Мааев уже потерял ореол «непобеждённости», но по-прежнему считается очень перспективным. Главное, не сильно уходить в скорбь по потерянному «нолику». Сейчас очень важно вернуться на победную волну в Brave. После поражения придётся выдать сразу несколько побед, чтобы вновь привлечь к себе внимание.