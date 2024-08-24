Большие дети. Джонс и Нганну до сих пор решают, кто виноват в срыве супербоя

Этой осенью в двух крупнейших мировых промоушенах ММА – UFC и PFL – запланированы громкие поединки в тяжёлом весе. Дана Уайт с нетерпением ожидает бой чемпиона лиги Джона Джонса со Стипе Миочичем – глава организации называет этот поединок боем лучшего бойца всех времён и лучшего тяжеловеса всех времён. А в PFL с не меньшим ажиотажем ждут дебютного выступления главной звезды промоушена – экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, которому предстоит титульный поединок с действующим обладателем пояса Ренаном Феррейрой. Однако и Нганну, и Джонс продолжают споры относительно их несостоявшегося поединка.

Фрэнсис ушёл из UFC на мажорной ноте – в качестве одной из главных звёзд и в статусе чемпиона. Вообще, редкая история, когда чемпион покидает промоушен, если, конечно, не уходит на пенсию. Нганну просто не договорился с Даной Уайтом об условиях нового контракта. Не договорился он и о супербое с Джоном Джонсом, который в то время взял паузу на подготовку к переходу в тяжёлый вес. Конечно, это был бы бой мечты для фанатов, но он так и не состоялся.

Со стороны выглядело, как будто Джонс специально ждал ухода Фрэнсиса и вернулся к боям, когда Нганну уже не было в организации. После этого бойцы обменивались колкостями, не раз препирались по поводу того, кто виноват в срыве потенциального поединка. Потом, казалось, всё затихло, бойцы даже высказались, что по-прежнему не против провести поединок. Однако сейчас это сделать непросто, так как они бьются в разных организациях. А Дана Уайт по-прежнему пытается защитить Джона Джонса и настаивает, что именно Фрэнсис отказался от боя.

«У меня нет вражды с Фрэнсисом. Нганну давно покинул мой мир. Шелби сделал всё, что мог, чтобы Джон Джонс подрался с Фрэнсисом. но бой не состоялся. Я считаю, что это произошло не из-за Джона Джонса. Джонс — уникальная личность. Он будет драться со всеми. Джонс был готов — он хотел Фрэнсиса в соперники! Вы видели, что случилось с Сирилем Ганом. И Джонс скажет, что сделает то же самое с Нганну. Он так сильно хотел этого боя», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Дана Уайт Фото: Steven Ryan/Getty Images

Всё по классике: Джонс – величайший боец, а с Нганну он не подрался из-за капризов Фрэнсиса. Сравнение с Ганом вообще выглядит странно – Фрэнсис тоже побеждал Сириля. Да, не так уверенно, но всё же. И Нганну для Джонса – куда более серьёзная опасность.

Нганну не стал отмалчиваться и оперативно ответил на слова бывшего босса.

«Это новая версия, поскольку Дане в любом случае нужно что-то сказать. Насколько я понимаю, Джон Джонс не хотел драться со мной, по их словам, каждый раз, когда мы садились с ними за стол для обсуждения поединка. Они говорили: «О, этого не может случиться. Джон Джонс больше не хочет драться. Он живёт в Альбукерке, живёт своей маленькой жизнью, и на его банковском счёте много денег». Думаю, что парень, который контролирует эту организацию, конечно, может говорить всё, что хочет. Но именно я, Фрэнсис Нганну, был тем, кто просил бой с Джоном Джонсом», — приводит слова Нганну издание MMAJunkie.

У каждого своя правда. Хотя кажется, что в словах Нганну больше логики. На тот момент он был чемпионом UFC: Хищник победил Стипе Миочича, того же Сириля Гана, отправил спать других топовых бойцов. Зачем ему отказываться от боя с Джонсом? Победа над Боунсом сделала бы Нганну величайшим тяжем, поражение в любом случае принесло бы солидный чек и возможный реванш. Фрэнсис дрался с теми, кого ему давали, в то время как Джонс три года готовился к переходу в тяжёлый вес. Не находите, что три года – слишком большая пауза? И если бы Джон Джонс хотел боя с Нганну, то Дана Уайт приложил бы все усилия, чтобы этот бой состоялся – всё-таки Боунс главный любимчик босса UFC.

Но бой так и не состоялся. Кажется, уже давно стоило бы отпустить ситуацию, у каждого своя правда, пусть каждый идёт своей дорогой. Но Дана Уайт продолжает задевать Нганну публично – возможно, это просто обида на Фрэнсиса, а возможно, президент UFC всё же грезит свести двух звёзд в клетке. Может быть, Уайт с арабскими шейхами и боссами PFL всё-таки организуют самый масштабный турнир в истории смешанных единоборств с участием, конечно, Джонса и Нганну. Тогда бойцам больше не придётся спорить, кто же всё-таки виноват в срыве поединка, а вместо этого они выявят сильнейшего в клетке.