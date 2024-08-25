Пережил грязные приёмчики от соперника и победил. Борщёв закатил яркий поединок в UFC

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) проходит интереснейший турнир UFC Fight Night. Он дарит большое количество ярких поединков всем фанатам смешанных единоборств. А особняком стоял бой, в котором в клетку вышел россиянин Вячеслав Борщёв. В оппонентах у него оказался представитель Перу Джеймс Ллонтоп. Наш соотечественник всегда закатывает яркие выступления в лучшем промоушене на планете. Поэтому и теперь все с нетерпением ждали момента, когда Слава Клаус появится в октагоне.

Борщёв действительно выступает ярко и интересно, но это не всегда положительно сказывается на результатах. Так, победить получилось лишь в одном из пяти последних поединков. Случилось это в противостоянии с Махешате Хайсаером. Там россиянин оформил технический нокаут. А в предыдущем бою Вячеслав потерпел первое досрочное поражение в UFC. Он уступил Чейзу Хуперу сабмишном. Оппонент оформил красивое удушение Брабо. Поэтому Слава Клаус выходил в октагон, чтобы закрыть ту осечку и доказать организации, что очень ей нужен.

Оппонент – опасный перуанец с профессиональным рекордом 16-4. Ллонтоп шёл на длительной серии побед, выглядел классно. И получил контракт с UFC через Dana White's Contender Series. Но дебют в лучшей лиге на планете получился откровенно неудачным. На пути Джеймса оказался Крис Падилья. И представитель Перу уступил сабмишеном, отдал сопернику спину и проиграл.

С первого раунда стало понятно, что соперники не станут отсиживаться в обороне. Вячеслав завладел инициативой и забрал территорию. А Ллонтоп старался работать на контратаках. Уже после экватора пятиминутки удары соперников стали намного более опасными. Джеймс хорошо держал все попадания, а также грамотно отвечал своими выпадами. Но затем случилась очень неприятная ситуация. Ллонтоп от избытка желания попал пальцами в глаз Борщёва. Россиянин буквально рухнул на канвас, сигнализируя о том, что продолжать бой временно не может. И в октагоне тут же оказался врач. В итоге Слава Клаус продолжил поединок.

Вячеслав Борщёв Фото: UFC

Во втором раунде Вячеслав начал очень неплохо. Он поймал соперника на ошибке и набросил сразу несколько классных ударов. А затем стал осторожно работать с дистанции. Россиянин при этом пропускал опасные атаки от оппонента. И в одном из моментов стало заметно, что у него разбит нос. Слава Клаус стал действовать внимательнее и дисциплинированнее. Он прекрасно понимал, что владеет инициативой и ведёт поединок. Поэтому на судейских карточках вряд ли шёл аутсайдером для рефери. А под занавес пятиминутки Вячеслав начал «играться» и выкидывать разные интересные удары. Вот только пропустил очередную атаку и получил неприятнейшую сечку.

Вячеслав Борщёв Фото: UFC

В третьем раунде Борщёв включился, поскольку прекрасно понимал, что бой – достаточно близкий. Но и Ллонтоп начал идти вперёд, пытаясь перехватить инициативу, перетянуть одеяло на себя. Оба парня буквально фехтовали в клетке, а на лицах красовались рассечения. И всё-таки казалось, что поинтереснее работает именно Слава Клаус. От него залетали неприятные бэкфисты. А на финишной прямой поединка соперники окончательно раскрылись и начали рубку. Удары летели один за другим. Концовку попытался забрать Вячеслав.

По итогам поединка дело закономерно добралось до судейского решения. Вердикт получился раздельным. И всё-таки рефери приняли сторону российского бойца. Тяжелейшая победа, которая возвращает Борщёву отличные шансы вернуться на ведущие позиции в дивизионе.