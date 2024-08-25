Изгнание рефери из ринга, истерики и отсутствие бокса. Дешёвый цирк в «бою» Мейвезера

В Мексике состоялся вечер профессионального бокса. Возглавили его легендарный боксёр, непобеждённый 47-летний Флойд Мейвезер и внук известного мафиози Джон Готти III.

Флойду Мейвезеру, который уже давно завершил профессиональную карьеру, никак не сидится на пенсии. Сначала в Японии устроит показательный поединок, потом с блогером Логаном Полом разделит ринг, да и с гангстерами готов драться. За длительную профессиональную карьеру Флойд создал себе великое имя, которое сейчас с полным правом монетизирует, выступая в различных показательных поединках. При этом Мейвезер не особо нуждается в деньгах и делает это частично в удовольствие – всё-таки тяжело перестраиваться на жизнь без бокса.

Прошлым летом Мейвезер вписался в рискованную авантюру, согласившись на бой против внука известного мафиози Джона Готти III. Сам поединок получился довольно сомнительного качества, Флойд издевался над соперником в ринге, а Готти злился и часто нарушал правила, в ринге соперники много разговаривали и «обменивались любезностями», за что судья делал неоднократные замечания. В шестом раунде рефери это надоело, и он завершил поединок. После этого началась потасовка, которая затмила сам бой. Джон был не согласен с решением и пытался продолжить выяснять отношения с Флойдом, однако в ринге уже появилось много людей с обеих сторон, и началась побоище, которое с трудом удалось остановить.

Казалось, Мейвезер забудет это как страшный сон и пойдёт дальше, но Флойд неожиданно согласился на реванш. Интересно, что, несмотря на потасовку и на угрозы со стороны Готти, оба высказывались друг о друге довольно уважительно и обещали устроить в реванше яркий бой. Боксёры договорились, что поединок будет без ограничения в весе, поэтому Джон оказался почти на 10 кг больше – 82,1 кг у Готти против 72,5 кг у Мейвезера.

Флойд Мейвезер — Джон Готти III Фото: Medios y Media/Getty Images

Поединок проходил в формате восьми двухминутных раундов. Флойд активно начал бой, много двигался, активно использовал джеб. Ветеран был гораздо быстрее своего соперника, несмотря на 47-летний возраст. У Готти на старте вообще ничего не получалось, он просто шёл на Мейвезера и пропускал огромное количество ударов, при этом сам практически не отвечал. Во втором раунде произошёл довольно странный эпизод: рефери не понравился удар Мейвезера, который он посчитал нелегитимным, начались долгие споры с участием обеих команд, после чего… рефери был заменён. Чего только не сделаешь ради шоу.

Готти старался поддавливать, но было видно, что навыков ему явно не хватает. Мейвезер вновь был быстрее и эффективнее. В третьем раунде Флойд начал просто избивать соперника у канатов, Готти пришлось клинчевать, что не особо нравилось новому судье. Джон не менял тактику – напирал на Мейвезера без ударов, получал встречные атаки, но продолжал идти.

Аналогичная картина была и во второй половине поединка. Прессинг Готти ни к чему не приводил, Флойд играючи разбивал соперника, а размашистые удары внука мафиози были заранее видны даже с верхних ярусов трибун – Мейвезер их тоже видел. В заключительных раундах Флойд продолжал избивать своего соперника, выбрасывая разноуровневые комбинации, на которые Готти если и отвечал, то одиночным ударами по воздуху. В концовке заключительного раунда уже новый рефери предупредил Флойда, что тот наносит удары по затылку, Готти был недоволен, но продолжил бой. Несмотря на это, после гонга боксёры тепло обнялись и поблагодарили друг друга за поединок.

Так как бой носил выставочный характер, победителя в нём не было. Хотя, конечно, если бы победителя и объявляли, то никакой интриги бы не было – Флойд провёл односторонний спарринг, в котором деклассировал внука мафиози.