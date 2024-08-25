Не обижайте ботаников. Борральо получил жуткую сечку, но всё равно избил топа

«Боевые ботаники» — относительно молодое явление в UFC. Группа бразильских бойцов выходит на стердауны в залепленных очках, а потом устраивает жестокое побоище в октагоне. Основателем группы стали боец Кайо Борральо и его тренер Пабло Сукупира: главной целью необычного названия стало желание уйти от привычного и давно всем надоевшего образа «гангстеров с улицы». Тем более что Борральо — из семьи учёных и ранее демонстрировал неплохие успехи на ниве науки, его тренер тоже подрабатывал умственным трудом.

Постепенно в группу стали приходить новые спортсмены, которых тоже отличало нежелание вести себя как дикарь вне октагона. Сейчас «Боевые ботаники» насчитывают дюжину бразильских мужчин и девушек из промоушенов UFC и LFA. Лидеры группы считаются восходящими звёздами в главной лиге мира: Джин Силва и Маурисио Руффи своими крутыми нокаутами уже заслужили похвалу от самого Даны Уайта. Но самый яркий и звёздный, безусловно, Кайо Борральо.

Сегодня бразилец, идущий на серии из 14 побед, шесть из которых он добыл уже в UFC, проходил через главное испытание в карьере. 40-летний Джаред Каннонье за девять лет в промоушене успел попробовать всё: выступал в трёх весовых категориях, неудачно дрался за титул, побеждал таких соперников, как Андерсон Силва и Шон Стрикленд. Вот и сегодня ветеран дал Кайо такой сложный бой, что тот наверняка будет помнить его ещё много лет. Хотя бразилец по прозвищу Самородок уверенно победил на карточках всех судей, по итогам пяти раундов он получил жесточайший урон.

На протяжении почти всего поединка Борральо выглядел лучше оппонента. Скорость Кайо была выше, он доносил больше точных ударов, и его геймплан был эффективнее. Бразилец даже дважды ронял Каннонье: в концовке боя Джаред упал в жуткий нокдаун, откуда, казалось, уже не выберется. Однако американец выдержал не только град ударов локтями, но и умудрился выстоять, когда ему проводили практически идеальный треугольник. Челюсти и характеру Каннонье можно только позавидовать — он не зря ест свой хлеб в промоушене.

Вдобавок Джаред тоже регулярно попадал в цель. Не так часто, как его оппонент, зато более значимо. Например, в четвёртом раунде Борральо получил жуткую сечку: рассечение под глазом получилось настолько большим, что рефери при желании вполне мог остановить бой. К чести Кайо, он не стал вязать Каннонье, пытаясь защитить разбитое лицо. Он продолжил отчаянно рубиться и не позволил никому усомниться в победе. Борральо красиво прошёл пятираундовое испытание против мощного оппонента и уже вызвал Дрикуса дю Плесси. Боевой ботаник готов стать чемпионом?