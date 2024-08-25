«Этот бой нам интересен». Провалившая гендерный тест Хелиф может оказаться в России?

Одна из самых скандальных спортсменок Олимпиады в Париже, золотая медалистка в турнире по боксу из Алжира Иман Хелиф остаётся на волне популярности даже после Игр. Российский промоушен «Наше Дело» намерен пригласить алжирскую спортсменку для выступлений на своей площадке, тем более что Хелиф уже получала вызовы от отечественных спортсменок.

Хелиф «прославилась» во время французской Олимпиады вместе с представительницей Тайваня Линь Юйтин. Во время Игр всплыла информация, что Иман и Линь провалили гендерный тест за год до турнира в Париже – на чемпионате мира – 2023. Хелиф тогда сняли с соревнований, у Юйтин забрали бронзу, но обе спортсменки были допущены в женский боксёрский турнир Олимпиады – МОК никаких гендерных тестов не проводил.

Иман Хелиф Фото: Getty Images

Когда эта информация всплыла, на Хелиф и Юйтин обрушился шквал критики – как со стороны болельщиков и зрителей, в том числе и далёких от спорта, таких как, например, Илон Маск или Джоан Роулинг, так и со стороны спортивного сообщества. Особенно негодовали оппонентки Иман и Линь, которые даже придумали символ скрещённых пальцев в знак протеста – мол, у них ХХ-хромосомы, в отличие от Хелиф и Юйтин.

Протесты эти не помогли, МОК поддерживал обеих спортсменок, и обе в итоге завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Иман и Линь вернулись на родину в качестве национальных героев, а Хелиф и вовсе решила пойти дальше – подала иск в суд за буллинг в интернете, в том числе от уже вышеупомянутых звёзд. Прокуратура Франции начала проверку, а имя Иман не сходит с заголовков новостных порталов.

Очередная новость появилась в России – в услугах Иман Хелиф заинтересован промоушен «Наше Дело».

«Как я помню, поднимался вопрос, что у неё завышен уровень тестостерона и она однажды не прошла гендерное тестирование. Если бы она была готова принять у нас бой, мы бы ей нашли интересную соперницу, и, с точки зрения медиа, этот бой был бы нам интересен. Но поскольку это достаточно деликатный вопрос, здесь надо было бы все детали истории узнать, потому что мы транслируемся на федеральном канале, и лишние обсуждения моментов, связанных с гендерной принадлежностью, наверное, не были бы у нас слишком интересны. Мы бы очень обширно обсудили эту историю. И в любом случае серьёзно я об этом я не думал», — приводит слова спортивного директора промоушена Армена Гуляна «Матч ТВ».

Интересное заявление. Хелиф действительно одна из самых популярных спортсменок Игр в Париже, несмотря на то что были, например, и Тедди Ринер, завоевавший два золота на домашнем турнире по дзюдо, и легендарный кубинец Михаин Лопес, выигравший в 41 год пятое золото Олимпиады в вольной борьбе, и пловец Леон Маршан, победивший в двух финальных заплывах в один день. Но имя Хелиф упоминается едва ли не чаще их всех, вместе взятых – хотя повод, конечно, сомнительный.

Тем не менее поединок в России мог бы вызвать большой ажиотаж даже у тех, кто не особо погружён в тему спорта – про Хелиф так или иначе слышали многие. Тем более что и кандидатура соперницы уже есть – ещё во время Игр в Париже к Хелиф обратилась российская боксёрша Азалия Аминева.

«Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Азалия Аминева.

Хелиф и Аминева действительно встречались в 1/8 финала чемпионата мира, Иман побывала в нокдауне, но победила в том поединке. И поэтому бой с Азалией, тем более на какой-нибудь большой арене, мог бы собрать достаточно большое количество зрителей. Да, речь здесь не совсем про спорт, промоушен «Наше Дело» хочет хайпануть на имени скандально прославившейся спортсменки, но если Хелиф будет удовлетворена финансовыми условиями, как и её соперница, то почему нет?

Думается, если в соперницах у Иман будет представительница России, то поболеть за свою спортсменку в поединке против провалившей гендерный тест Хелиф будет много желающих – как на стадионе, так и у экранов телевизоров. Когда ещё такое внимание будет приковано к женскому любительскому боксу?