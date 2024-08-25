Длинный язык не всегда помогает в UFC. Мокаеву пришлось найти новую работу

Мухаммад Мокаев – один из самых интересных молодых бойцов в смешанных единоборствах. Он на протяжении долгого времени выступал в UFC. И даже выдал серию из семи побед. Казалось, что теперь уроженец Дагестана просто обязан получить титульный шанс. Но вместо этого Мокаев был исключён из ростера лучшей лиги на планете. Правда, не возникало особенных сомнений относительно того, что Мухаммад будет востребован у топовых промоушенов. В итоге долго без работы Каратель не сидел. И уже подписал новый контракт.

Любопытно, что Мокаева сгубила не главная проблема многих других уроженцев России. Магомед Анкалаев и Мовсар Евлоев штампуют победы, но никак не получат свой титульный шанс. Этих парней часто упрекают в том, что они не особенно активны в медиа, слабо прокачивают свои бои. Такой же претензий Мухаммаду не предъявить. Мокаев всегда славился умением разговаривать с соперниками, требовать поединки и ругаться, провоцировать на конфликты. Его проблема оказалась гораздо глубже. Уроженец Дагестана выдавал очень скучные поединки.

Стоит отметить, что Мокаев отчаянно не хотел слышать все сигналы со стороны руководства. А боссы лиги давно намекали на то, что их не устраивают выступления Мухаммада. Но тот продолжал действовать в привычной манере, ничего не собирался менять. И даже последний поединок провёл в абсолютно том же стиле, не форсировал события, работал на очки. В итоге совершенно закономерно дело завершилось увольнением. Мокаев не смог измениться даже в тот момент, когда это было критически нужно. И больше ждать организация попросту не собиралась.

Мухаммад Мокаев Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Теперь Мухаммад нашёл новую работу. А если быть точнее, вернулся на старую. Да, да, именно в Brave уроженец Дагестана начинал свой профессиональный путь. Поэтому многие сразу говорили, что именно в этом промоушене могут принять Мокаева с большим удовольствием. Теперь Каратель может совершенно точно быть уверен в своём статусе суперзвезды, для Brave он станет тем человеком, который собирает стадионы и неизменно мелькает в главных событиях. Да и чемпионского боя вряд ли придётся ждать долго. Напротив, Мухаммад может быстро добраться до титульного шанса.

Мухаммад Шахид президент Brave CF «Для Brave CF возвращение Мухаммада — настоящая фантастика. Мокаев доказал, что он лучший боец мира в своей категории, приветствуем его в наших рядах».

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Мокаев быстро нашёл новую работу, но, видимо, сделал внушительный шаг назад. Правда, пока он ещё молод, поэтому вполне может вернуться. У Мухаммада есть прекрасная возможность полностью перезагрузить карьеру. Кроме того, можно практически не сомневаться – в UFC будут пристально следить за тем, сможет ли боец действительно преобразиться и доказать свою состоятельность. Тогда возвращение в лучший промоушен планеты станет вполне возможным.