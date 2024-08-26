Возвращение Мясника Цзю и бой россиянина Джонсона. Топ-5 поединков недели

Стартует очередная яркая неделя в мире единоборств, но на ней наметился очень серьёзный дизбаланс по событиям. В MMA – полнейшее затишье, топовых событий практически нет. Зато в профессиональном боксе целый ворох ярких боёв, которые привлекают к себе очень серьёзное внимание. Особый интерес вызывает возвращение Никиты Цзю. Мясник получил очередную жертву и попытается не повторить ошибок, которые были допущены братом – Тимом, успевшим потерпеть первое поражение в карьере. Кроме того, очень яркий турнир запланирован в России. Мы собрали самые топовые события предстоящей недели.

28 августа. Никита Цзю – Коэн Мазудье

28 августа в Австралии состоится грандиозный боксёрский вечер. И его украшением должен стать поединок, в котором примет участие Никита Цзю (9-0, 7 KO). Соперником наследника Кости станет Коэн Мазудье (12-3-1, 5 KO). Мясник рассчитывает устроить настоящее шоу в ринге. Он совершенно точно намерен завершить нокаутом очередной поединок, поэтому отсиживаться в защите и терпеть не станет. Стоит отметить, что соперник также обладает неплохой ударной мощью. Поэтому лёгкой прогулки ждать не стоит. Бой может превратиться в настоящее испытание на прочность.

30 августа. Кевин Джонсон – Шон Тёрнер

30 августа в Ледовом дворце Череповца состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В одном из самых интересных поединков будут биться Кевин Джонсон и Шон Тёрнер. Их противостояние уже успело обрасти историей. Дело в том, что парни встречались между собой на турнире от «Бойцовского клуба», но тогда бились по правилам бокса в ММА‑перчатках. Победу нокаутом одержал россиянин. Теперь ирландец горит желанием вернуть должок за ту болезненную осечку. А Джонсон постарается доказать, что тот успех не был случайностью, а стал закономерным исходом противостояния.

Кевин Джонсон – Шон Тёрнер, первый бой Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

30 августа. Алексей Папин – Феликс Валера

30 августа на том же турнире в главном событии будут биться Алексей Папин и Феликс Валера. Россиянин уже имеет солидный опыт выступлений в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В 2022 году он принимал участие в главном бою боксерского вечера, где во втором раунде отправил в нокаут Дилана Прашовича из Черногории. В мае 2024 года Папин отправил в нокаут малавийского боксера Айзека Чилембу и завоевал чемпионский пояс WBA Asia. Теперь на его пути новая цель – представитель Доминиканской Республики. Феликс является первым номером в рейтинге боксеров в стране в своей весовой категории.

Алексей Папин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

30 августа. Дина Торслунд – Теруми Нуки

30 апреля в Хольстебро (Дания) пройдёт интереснейший турнир по профессиональному боксу. Особый интерес вызовет противостояние, в рамках которого в ринге сойдутся Дина Торслунд (22-0, 9 KO) и Теруми Нуки (15-5, 10 КО). Оппонентки проведут поединок за титулы чемпионки мира по версиям WBC и WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). Фаворитом, безусловно, является Торслунд, которая пока не знает поражений. Но у Нуки есть солидная нокаутирующая мощь, которую она попытается применить на практике.

Дина Торслунд Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

31 августа. Диего Пачеко – Мацей Сулецки

31 августа в Карсоне (США) пройдёт плотный по фамилиям боксёрский вечер. Основной интерес вызывает бой, в котором на кону будет стоять титул чемпиона по версии WBO International во втором среднем весе (до 76,2 кг). В этом поединке столкнутся Диего Пачеко (21-0, 17 KO) и Мацей Сулецки (32-2, 12 KO). Бой между ними вряд ли доберётся до судейского решения. Фаворитом выглядит непобеждённый Пачеко, который считается надеждой дивизиона и одним из самых ярких его представителей. Боксёр совершенно точно постарается досрочно финишировать соперника и снять все вопросы о своём классе.