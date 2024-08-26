Самое важное шоу в истории UFC пора закрывать. Реалити тянет лигу на дно

В минувшие выходные официально завершился очередной, 32-й по счёту, сезон шоу The Ultimate Fighter. По его итогам Райан Лодер и Майрон Сантос заслужили контракты с UFC, финишировав своих соперников, и пополнили ростер промоушена.

Однако всё более очевидно, что культовое шоу уверенно катится к своему закрытию или как минимум к переосмыслению. Тренерами в этом сезоне были Алекса Грассо и Валентина Шевченко. Понятно, что лучше хода у UFC не было, но зачастую TUF привлекает и личностями тренеров. И их поединком по окончании сезона. К примеру, год назад это были Майкл Чендлер и Конор Макгрегор. Сезон был интересен хотя бы тем, что ирландец чуть не вошёл в историю как худший тренер, который был на TUF. Да и сама личность Конора так или иначе притягивает внимание. К тому же всё было подано под соусом «готовится величайшее возвращение всех времён». Прошёл год, а Макгрегор и Чендлер так и не провели очный поединок.

Дуэли взглядов Конора Макгрегора и Майкла Чендлера Фото: Chris Unger/Getty Images

Несмотря на то что Шевченко — звезда и бывшая чемпионка, а Грассо владеет поясом сейчас, и у них есть незаконченная история, прошедший сезон TUF выдался довольно скучным. В UFC попытались встряхнуть участников самым интернациональным подбором бойцов — от ЮАР до Финляндии, но нельзя сказать, что получилось удачно. И это печальная история для шоу, которое запустило карьеры нескольких великих бойцов и в своё время стало настоящим спасением UFC.

Как шоу TUF спасло UFC

20 лет в ростере уже были классные бойцы, но сами ММА считались чем-то маргинальным и стыдным. Джо Роган, активно строивший карьеру комика, сравнивал турниры по смешанным единоборствам с фильмами для взрослых — любопытно, но стыдно рассказывать приятелям, что едешь комментировать турнир. И у UFC были долги почти в $ 40 млн. В тот момент братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта, владевшие промоушеном, уведомили Дану Уайта, что в ближайшее время перестанут спонсировать UFC, так как затея превратилась в убыточный актив.

Тогда и родилась идея продвинуть ММА на телевидение через популярный формат реалити-шоу, где бойцы живут в одном доме и сражаются за контракт с UFC. Никто не собирался это показывать — согласился только канал Spike TV, который, впрочем, потребовал от промоушена покрыть расходы. Владельцы UFC сделали последний рывок — провели агрессивную рекламную кампанию, покрыли билбордами небоскрёбы и сделали тренерами Чака Лидделла и Рэнди Кутюра.

Всё это принесло успех — шоу понравилось зрителям, рейтинги уверенно шли вверх, оставалась вишенка на торте, так как локального успеха на Spike TV было мало, чтобы всерьёз заявить о себе. Этой вишенкой стали полутяжеловесы Форрест Гриффин и Стефан Бонар. Гриффин — незадачливый полицейский, который поставил на кон всё, бросив работу в органах ради авантюрного шоу. Боннар — типичный хулиган-задира с улиц, который даже на шоу умудрялся сбегать в магазин за спиртным. Идеальное столкновение двух философий жизни.

9 апреля 2005 года Боннар и Гриффин вышли в октагон. За несколько часов до этого Дана Уайт мотивировал их очень простым и понятным напутствием: «Парни, пожалуйста, не обделайтесь». И бойцы устроили настоящее побоище. Никакой филигранной техники, просто жестокие зарубы и попытки снести голову сопернику в погоне за контрактом с UFC и лучшей жизнью. И, конечно, невероятная воля к победе. Гриффин и Боннар залили кровью всё. Форрест позже вспоминал: «В какой-то момент хотелось, чтобы всё это просто закончилось, потому что деньги деньгами, а проводить остаток жизни в приюте для инвалидов не хочется».

Форрест Гриффин и Стефан Боннар Фото: Josh Hedges/Getty Images

Гриффин победил и заслужил контракт. А бой выдался таким, что показатели Spike TV во время этих 15 минут стали рекордными, и канал тут же заключил сделку с UFC. Только теперь условия диктовал промоушен.

«Бой Гриффина и Боннара — самый важный в истории промоушена. Он спас UFC, спас наши деньги и вообще всю индустрию профессиональных ММА. Без этих двух простых американских парней — далеко не самых искусных бойцов — могло бы просто ничего не появиться. Смешанные единоборства остались бы в глубоком андерграунде», — резюмировал Дана Уайт.

К слову, Боннар тоже получил контракт с промоушеном, и с тех пор началась новая эпоха в истории смешанных единоборств. Уже через два года после памятного боя Гриффина и Боннара, вошедшего в Зал славы, UFC поглотил Pride и окончательно превратился в один из главных мировых ММА-промоушенов.

Кто вышел из шоу TUF и стал звездой UFC

До недавних пор The Ultimate Fighter стабильно поставлял для промоушена ярких звёзд. В первый год это были упомянутые выше Форрест Гриффин и Стефан Боннар. Уже в следующем сезоне пришёл Рашад Эванс, следом — Майкл Биспинг и Мэтт Серра. Всё это люди, которые в дальнейшем становились чемпионами UFC. Нейт Диаз и Тони Фергюсон, одни из главных звёзд промоушена в 2010-х годах, тоже пришли через The Ultimate Fighter. Самым успешным представителем реалити-шоу в UFC стал Камару Усман, который добирался даже до первой строчки рейтинга P4P.

И был ещё ряд бойцов, которые становились победителями TUF и построили отличную карьеру: Райан Бейдер, Майкл Кьеза, Келвин Гастелум, Рой Нельсон, Джулианна Пенья, Кори Андерсон, Карла Эспарза, Татьяна Суарес, Тим Эллиотт, Никко Монтаньо.

А некоторым даже не понадобилось побеждать на шоу, чтобы в итоге попасть в UFC и даже дорасти до чемпионского уровня, например, Ти Джею Диллашоу, Роуз Намаюнас, Роберту Уиттакеру, Александру Пантоже, Брэндону Морено. Кто-то, как Эл Яквинта, остановился в шаге от пояса. А вот Халил Раунтри, например, совсем скоро будет биться за титул.

TUF в наши дни

После Камару Усмана (июль 2015 года) по большому счёту поток звёзд из реалити-шоу иссяк. Разве что можно выделить непобеждённую Татьяну Суарес, которая скоро получит титульник, и того же Раунтри. Но они попали в UFС больше пяти лет назад. В остальном же победители TUF в лучшем случае оказываются на нижних строчках топ-15 в своих весовых категориях. Показателен случай с Брэдом Катоной, который выиграл шоу в 2018 году, успел вылететь из UFC с рекордом 1-2, а потом снова выиграл шоу. Это и индикатор силы бойцов на TUF, и показатель того, что постепенно идея себя исчерпала.

Халил Раунтри Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Скорее всего, UFC продолжит вести этот проект в ближайшие годы, но перемены давно назрели. Сейчас формат реалити-шоу мало кому интересен, к тому же все истории повторяются из раза в раз: тяжёлое детство бойца, возможно, утрата близких людей, попадание в зал, мечта оказаться в UFC и вот он — шанс всей жизни. Чтобы привлекать внимание к The Ultimate Fighter нужно либо попробовать переосмыслить формат, добавить напряжения, либо попытаться выезжать на личностях тренеров. Условно, TUF с тренерами Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей точно привлёк бы внимание. Но, вероятнее всего, в следующем году мы не получим новое дыхание в шоу, и оно продолжит загибаться, превратившись в обузу для UFC. И, возможно, пора задуматься о его закрытии.