Криштиану тоже зовут в ринг. Кто из футбольных звёзд мог бы проявить себя в боях

Переход из одного вида спорта в другой перестал быть фантастикой – сейчас многие поступают именно так. Особенно часто это происходит после завершения профессиональной карьеры. На днях популярный английский блогер KSI, являющейся создателем боксёрской организации, занимающейся проведением боёв между известными спортсменами, заявил о желании сделать поединок между 39-летним форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 42-летним экс-нападающим ряда европейских грандов Златаном Ибрагимовичем. Мы собрали рейтинг из футболистов, которые вполне могли бы классно проявить себя в октагоне или в ринге.

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