Криштиану тоже зовут в ринг. Кто из футбольных звёзд мог бы проявить себя в боях

Переход из одного вида спорта в другой перестал быть фантастикой – сейчас многие поступают именно так. Особенно часто это происходит после завершения профессиональной карьеры. На днях популярный английский блогер KSI, являющейся создателем боксёрской организации, занимающейся проведением боёв между известными спортсменами, заявил о желании сделать поединок между 39-летним форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 42-летним экс-нападающим ряда европейских грандов Златаном Ибрагимовичем. Мы собрали рейтинг из футболистов, которые вполне могли бы классно проявить себя в октагоне или в ринге.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Златан Ибрагимович
Если бы не футбольная карьера, Златан Ибрагимович мог бы стать топовым представителем любого вида единоборств. Он занимался тхэквондо в Мальме, а в ноябре 2010-го даже получил чёрный пояс. Правда, не за успехи, а за популяризацию вида спорта. В детстве Златан всерьёз увлекался единоборствами. А в качестве кумиров выбрал для себя Брюса Ли и Мохаммеда Али. Стоит отметить, что свои навыки Ибра не раз демонстрировал на поле. Он отличается классной растяжкой, умеет доставать ногой самые тяжёлые мячи, летящие на большой высоте.
Уэйн Руни
Уэйн Руни занимался боксом, правда, довольно давно. Об этом экс-футболист рассказывал в одном из интервью. А ещё все фанаты футбола помнят, что одно из самых легендарных празднований Уэйна (он выбрасывал несколько боксёрских ударов в сторону углового флажка и падал, будто в нокаут), связано именно с джентльменским видом спорта. Руни с самого детства мечтал оказаться на профессиональном ринге. А теперь всерьёз говорит, что реально может попробовать свои силы в этом виде спорта. Осталось лишь дождаться предложения от одного из топовых промоушенов.
Эрик Кантона
Эрик Кантона – один из самых ярких нападающих прошлого века. А ещё он навсегда запомнился фанатам нестандартными выходками. Одна из главных – удар болельщика в стиле кунг-фу. Во время матча англичанин забрался на трибуну. Один из фанатов спровоцировал Эрика. Кантона нанёс удар ногой в грудь обидчику. После этого футболист получил длительную дисквалификацию. Сейчас Эрику 58 лет, дебютировать в единоборствах уже поздновато. Но провести выставочный поединок вполне можно.
Диего Коста
Диего Коста на протяжении всей карьеры считался настоящей занозой для каждого защитника. Форвард кусался, царапался, бил и провоцировал. Постоянные конфликты и скандалы часто приводили к потасовкам, в которых Коста чувствовал себя очень органично. В итоге несколько раз ему очень ощутимо доставалось. Кроме того, Диего имеет крепкое телосложение, физически очень подходит для единоборств. Возможно, представить его в боксе не так легко. А вот в MMA, где можно бороться, переводить соперника в партер, Коста вряд ли затерялся бы.
Биксант Лизаразю
Биксант Лизаразю – легендарный французский защитник, который проявил себя не только в футболе. Он добился больших успехов в джиу-джитсу. После завершения профессиональной карьеры футболиста Биксант стал принимать участие в турнирах. И даже выиграл в 40-летнем возрасте чемпионат Европы. А затем получил и коричневый пояс, что для самого экс-футболиста является большим поводом для гордости. Возможно, Лизаразю смог бы классно проявить себя не только в джиу-джитсу. Судя по всему, он имеет отменные навыки борьбы.
Пепе
Португальский защитник Пепе всю свою карьеру дрался прямо на поле. Бил соперников, провоцировал, постоянно конфликтовал. У него сложился образ знаменитого скандалиста. Поэтому в ринге или октагоне футболист смотрелся бы абсолютно органично. Кроме того, не возникает особенных сомнений в том, что многие бывшие футболисты с огромным удовольствием бросили бы вызов Пепе. Португалец вряд ли откажется закрыть все вопросы с ними за пределами футбольного поля. Конечно, большой вопрос вызывает то, есть ли у защитника такие навыки.
Патрис Эвра
Патрис Эвра во время профессиональной карьеры не особенно часто рассказывал о любви к единоборствам. Но всё изменилось уже после её завершения. Он заявил о желании попробовать свои силы в боксе. И активно к этому готовился. Правда, дебюта пока так и не случилось, хотя разговоры о нём ведутся очень давно. Но складывается ощущение, что это лишь дело времени, поскольку сам Эвра буквально рвётся в ринг.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан завершил карьеру в сборной тем самым случаем, после которого можно было охотно поверить в его будущее в единоборствах. Во время финального матча чемпионата мира всё происходило быстро. Мяч улетает от штрафной площади итальянцев, и Зидан убегает от Матерацци в сторону центрального круга. Но слышит вдогонку какую-то фразу, разворачивается и бьёт Марко в грудь головой. Красная карточка, Франция в меньшинстве. В серии пенальти побеждает Италия. В итоге тот эпизод стал самым памятным и для самого Зидана, и для всех фанатов. Жаль, нет единоборств, в которых дерутся только головой.
Уэсли Снейдер
Уэсли Снейдер после завершения карьеры набрал вес и стал крупным. Но это лишь приближает его к дебюту в единоборствах. Стоит отметить, что ими представитель Нидерландов даже занимался. В молодые годы Снейдер всерьёз увлекался кикбоксингом и даже добивался в нём неплохих успехов. Но всё-таки решил уйти в футбол, вдохновившись примером братьев. Примечательно, что во время профессиональной карьеры Уэсли продолжал заниматься кикбоксингом. Он считал, что именно это занятие помогает ему находиться в прекрасной физической форме. Занимался со Снейдером популярный кикбоксёр – Гохан Саки.
Криштиану Роналду
Конечно, представить Криштиану Роналду в ринге довольно сложно. За ним давно закрепился образ изнеженного парня, который склонен к симуляциям на футбольном плане. Но в плане атлетичности предъявить претензии довольно тяжело. Он пашет в зале и имеет крепкую мускулатуру. Кроме того, Криштиану стал появляться на всех крупных боксёрских событиях в Саудовской Аравии, постоянно наблюдает за топовыми представителями этого вида спорта и общается с Энтони Джошуа. А может, именно британец смог бы познакомить португальца с азами? Правда, выбирая между боксом и UFC, Криштиану всё-таки делает акцент на смешанных единоборствах.