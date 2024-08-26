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Футболисты в боксе и MMA, футбол и смешанные единоборства, футболисты в единоборствах, Роналду, Ибрагимович, Руни, Пепе

Криштиану тоже зовут в ринг. Кто из футбольных звёзд мог бы проявить себя в боях
Сергей Сорокин
Футболисты в боксе и MMA
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А некоторые парни уже попробовали свои силы в октагоне и ринге.

Переход из одного вида спорта в другой перестал быть фантастикой – сейчас многие поступают именно так. Особенно часто это происходит после завершения профессиональной карьеры. На днях популярный английский блогер KSI, являющейся создателем боксёрской организации, занимающейся проведением боёв между известными спортсменами, заявил о желании сделать поединок между 39-летним форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 42-летним экс-нападающим ряда европейских грандов Златаном Ибрагимовичем. Мы собрали рейтинг из футболистов, которые вполне могли бы классно проявить себя в октагоне или в ринге.

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Рейтинг: кто из футбольных звёзд мог бы проявить себя в боях
Златан Ибрагимович
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
1 место

Златан Ибрагимович

Если бы не футбольная карьера, Златан Ибрагимович мог бы стать топовым представителем любого вида единоборств. Он занимался тхэквондо в Мальме, а в ноябре 2010-го даже получил чёрный пояс. Правда, не за успехи, а за популяризацию вида спорта. В детстве Златан всерьёз увлекался единоборствами. А в качестве кумиров выбрал для себя Брюса Ли и Мохаммеда Али. Стоит отметить, что свои навыки Ибра не раз демонстрировал на поле. Он отличается классной растяжкой, умеет доставать ногой самые тяжёлые мячи, летящие на большой высоте.

Уэйн Руни
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
2 место

Уэйн Руни

Уэйн Руни занимался боксом, правда, довольно давно. Об этом экс-футболист рассказывал в одном из интервью. А ещё все фанаты футбола помнят, что одно из самых легендарных празднований Уэйна (он выбрасывал несколько боксёрских ударов в сторону углового флажка и падал, будто в нокаут), связано именно с джентльменским видом спорта. Руни с самого детства мечтал оказаться на профессиональном ринге. А теперь всерьёз говорит, что реально может попробовать свои силы в этом виде спорта. Осталось лишь дождаться предложения от одного из топовых промоушенов.

Эрик Кантона
Фото: Ross Kinnaird/Getty Images
3 место

Эрик Кантона

Эрик Кантона – один из самых ярких нападающих прошлого века. А ещё он навсегда запомнился фанатам нестандартными выходками. Одна из главных – удар болельщика в стиле кунг-фу. Во время матча англичанин забрался на трибуну. Один из фанатов спровоцировал Эрика. Кантона нанёс удар ногой в грудь обидчику. После этого футболист получил длительную дисквалификацию. Сейчас Эрику 58 лет, дебютировать в единоборствах уже поздновато. Но провести выставочный поединок вполне можно.

Диего Коста
Фото: Jack Thomas/Getty Images
4 место

Диего Коста

Диего Коста на протяжении всей карьеры считался настоящей занозой для каждого защитника. Форвард кусался, царапался, бил и провоцировал. Постоянные конфликты и скандалы часто приводили к потасовкам, в которых Коста чувствовал себя очень органично. В итоге несколько раз ему очень ощутимо доставалось. Кроме того, Диего имеет крепкое телосложение, физически очень подходит для единоборств. Возможно, представить его в боксе не так легко. А вот в MMA, где можно бороться, переводить соперника в партер, Коста вряд ли затерялся бы.

Биксант Лизаразю
Фото: Sandra Behne/Getty Images
5 место

Биксант Лизаразю

Биксант Лизаразю – легендарный французский защитник, который проявил себя не только в футболе. Он добился больших успехов в джиу-джитсу. После завершения профессиональной карьеры футболиста Биксант стал принимать участие в турнирах. И даже выиграл в 40-летнем возрасте чемпионат Европы. А затем получил и коричневый пояс, что для самого экс-футболиста является большим поводом для гордости. Возможно, Лизаразю смог бы классно проявить себя не только в джиу-джитсу. Судя по всему, он имеет отменные навыки борьбы.

Пепе
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
6 место

Пепе

Португальский защитник Пепе всю свою карьеру дрался прямо на поле. Бил соперников, провоцировал, постоянно конфликтовал. У него сложился образ знаменитого скандалиста. Поэтому в ринге или октагоне футболист смотрелся бы абсолютно органично. Кроме того, не возникает особенных сомнений в том, что многие бывшие футболисты с огромным удовольствием бросили бы вызов Пепе. Португалец вряд ли откажется закрыть все вопросы с ними за пределами футбольного поля. Конечно, большой вопрос вызывает то, есть ли у защитника такие навыки.

Патрис Эвра
Фото: кадр из видео
7 место

Патрис Эвра

Патрис Эвра во время профессиональной карьеры не особенно часто рассказывал о любви к единоборствам. Но всё изменилось уже после её завершения. Он заявил о желании попробовать свои силы в боксе. И активно к этому готовился. Правда, дебюта пока так и не случилось, хотя разговоры о нём ведутся очень давно. Но складывается ощущение, что это лишь дело времени, поскольку сам Эвра буквально рвётся в ринг.

Зинедин Зидан
Фото: Simon Bruty/Getty Images
8 место

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан завершил карьеру в сборной тем самым случаем, после которого можно было охотно поверить в его будущее в единоборствах. Во время финального матча чемпионата мира всё происходило быстро. Мяч улетает от штрафной площади итальянцев, и Зидан убегает от Матерацци в сторону центрального круга. Но слышит вдогонку какую-то фразу, разворачивается и бьёт Марко в грудь головой. Красная карточка, Франция в меньшинстве. В серии пенальти побеждает Италия. В итоге тот эпизод стал самым памятным и для самого Зидана, и для всех фанатов. Жаль, нет единоборств, в которых дерутся только головой.

Уэсли Снейдер
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
9 место

Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер после завершения карьеры набрал вес и стал крупным. Но это лишь приближает его к дебюту в единоборствах. Стоит отметить, что ими представитель Нидерландов даже занимался. В молодые годы Снейдер всерьёз увлекался кикбоксингом и даже добивался в нём неплохих успехов. Но всё-таки решил уйти в футбол, вдохновившись примером братьев. Примечательно, что во время профессиональной карьеры Уэсли продолжал заниматься кикбоксингом. Он считал, что именно это занятие помогает ему находиться в прекрасной физической форме. Занимался со Снейдером популярный кикбоксёр – Гохан Саки.

Криштиану Роналду
Фото: Richard Pelham/Getty Images
10 место

Криштиану Роналду

Конечно, представить Криштиану Роналду в ринге довольно сложно. За ним давно закрепился образ изнеженного парня, который склонен к симуляциям на футбольном плане. Но в плане атлетичности предъявить претензии довольно тяжело. Он пашет в зале и имеет крепкую мускулатуру. Кроме того, Криштиану стал появляться на всех крупных боксёрских событиях в Саудовской Аравии, постоянно наблюдает за топовыми представителями этого вида спорта и общается с Энтони Джошуа. А может, именно британец смог бы познакомить португальца с азами? Правда, выбирая между боксом и UFC, Криштиану всё-таки делает акцент на смешанных единоборствах.

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