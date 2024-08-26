«Мне интересны только два боя». Усик готовится к завершению карьеры

21 декабря Александр Усик проведёт реванш с Тайсоном Фьюри и попытается защитить звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и WBC. На этот раз на кону не стоит абсолютное чемпионство, в отличие от майской встречи боксёров на ринге, но от этого бой не становится менее интригующим.

Несколько месяцев назад после того, как Усик стал одним из немногих, кому удалось собрать четыре пояса в двух весовых категориях, пошли разговоры, что Александр уже всего добился и можно задуматься о завершении карьеры. Основным доводом было то, что более высокие вершины Усику уже вряд ли покорятся, так как он доминировал и в первом тяжёлом весе, убрав всех топов с пути, и то же самое повторил в супертяжах, справившись с главными вызовами в карьере.

На этом фоне на горизонте тут же материализовались новые вызовы. Даже тренер Усика Сергей Лапин заговорил об ММА и кулачных боях: «Саша доказал, что является лучшим боксёром этого поколения. После того как он отправит Тайсона в отставку, может рассмотреть варианты выступлений в других видах единоборств. Он вполне может подраться и по ММА, и по правилам BKFC. Только представьте себе Усика и Джона Джонса, которые сражаются за звание самого жёсткого парня на планете. Или третий бой с Джошуа в клетке. Возможно, даже бой с Джейком Полом. Но тогда Саше пришлось бы драться, спрятав одну из рук за спину, чтобы всё было честно и справедливо».

Тут же материализовался Конор Макгрегор, который на правах совладельца BKFC поприветствовал Усика. Александр тоже не против: «Послушайте, мы работаем. Не знаю, буду ли драться на голых кулаках. Это возможно. Моя команда работает. Почему бы и нет? UFC? Почему бы и нет? Макгрегор, погнали».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Уклон очевиден — денежные бои. Добившись всего в боксе, Александр просто преследует цель заработать как можно больше. Джейк Пол и Конор Макгрегор вполне могут ему это обеспечить. Один собирает приличные PPV, околачивая ветеранов из ММА, а другой просто является машиной по зарабатыванию денег, и нет в мире бойца, который откажется подраться с Конором.

Не так давно Усик раскрыл тему возможной встречи с ирландцем: «Моё отношение к таким поединкам нормальное. Люди зарабатывают как могут. Просто не надо на этом устраивать какую-то вакханалию, обзывать друг друга какими-то словами, когда смотрят дети. Не должно быть грязи, такой конкретной грязи, которая немножко несёт какую-то не такую ценность людям. А то, что они боксируют, то, что они организуются, и то, что люди приходят и платят — их же никто не заставляет идти и платить за это, правильно? А люди таким образом зарабатывают. Есть спрос — есть предложение. Вышел ли я бы с кем-то? Ну зачем мне это? То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором — это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберём нормально людей».

Исторические бои, которые приносят большие чеки — нормальное желание для спортсмена. Но это однозначный сигнал, что боец потихоньку начинает готовиться к завершению своего профессионального пути. В случае Усика это логично и объяснимо.

При этом он подчёркивает, что прямо сейчас у него есть две цели в боксе: «Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри».

Тоже ожидаемо — реванш с Фьюри уже назначен и не состоится лишь в случае каких-то диких форс-мажоров. А с Джошуа точно будет очень громкий поединок. Правда, тут многое зависит от Эй Джея. Если он возьмёт титул IBF в поединке с Даниэлем Дюбуа, то его поединок с Усиком в любом случае будет иметь смысл. А если Александр ещё и пояса свои защитит, то их трилогия с Джошуа будет за абсолютное чемпионство, а это огромные деньги. Больше, чем с Фьюри, потому что нет в тяжах человека, который продаёт PPV лучше, чем Энтони. Если он умудряется продать больше миллиона платных просмотров, проводя проходной бой с Чарльзом Мартином, то можно лишь вообразить, какой выхлоп будет, когда Джошуа подерётся за абсолютное чемпионство, ещё и с тем, кто уже дважды его побил.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Усик не хочет упускать такие возможности, так что точно будет цепляться за громкие поединки перед уходом. Если бы он не задумывался о завершении карьеры, то просто продолжил бы биться с новым поколением, которое уже на подходе. Но Усику это не нужно, он просто хочет украсить весь свой путь большими боями и с грудой денег уйти в закат. Или заглянет по пути в BKFC и ММА. И никто его за это не осудит.