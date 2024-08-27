Мракобесие на ОИ и страх за Тайсона. Интервью с боксёром Туковым

Российские боксёры Вадим Туков (14-0, 6 KO) и Магомед Мадиев (16-1-3, 5 KO) проведут бой на вечере титульных поединков от RCC Boxing Promotions. Международный турнир состоится 6 сентября на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Туков и Мадиев сойдутся в 10-раундовом поединке за пояс WBA International в среднем весе. Мы побеседовали с Вадимом и обсудили с ним главные проблемы мирового бокса. Также Туков оценил интересные события и дал прогнозы на ожидаемые поединки.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку? Как вы её провели?

– Особых секретов нет. Я прошёл первый этап у себя в Ростове, набрал оптимальную форму. Мы делали объёмы, интенсив. А сейчас приехал на спарринги в Москву. Хожу по залам, занимаюсь. У меня сильный оппонент, в России – самый серьёзный в моей весовой категории. Опасный. У него небольшой процент нокаутов, но бьёт хорошо. И даже в том бою, в котором проиграл, он несколько раз ронял соперника. С ним зевать нельзя. Он техничный, с большим багажом любительской карьеры. Это самый сильный соперник в России для меня.

– Два года подряд вы проводили по четыре поединка за год. Насколько такая интенсивность изматывает?

– Когда всё проходит без травм, я готов боксировать. У меня не было суперсражений. Я бы хотел боксировать больше, но за бо́льшие гонорары. Большой простой не хотелось бы делать. В этом году я вряд ли успею подраться четыре раза. Но к концу года провёл бы ещё один поединок.

Бой Вадима Тукова Фото: RCC

– Вы дерётесь в RCC — как вам промоушен, условия?

– У меня в год четыре боя, мало кто может этим похвастаться. Стабильно выступаю, крупные события. Поэтому это компания №1 в России. Я вообще не вижу тех, кто может с ними конкурировать. Очень рад быть частью их команды.

– Есть ли уже желание пробовать свои силы за рубежом?

– Да, большое желание имею. Мне нравится испытывать себя. Я с удовольствием побоксировал бы в стане врага в качестве гостя. Очень хочется завоевать свою публику в других местах. Думаю, что сейчас горизонты откроются. Особенно если я выиграю и войду в топ-15. Я давно готов к новым вызовам.

– За спину сопернику не хочется смотреть. Но есть ли в вашем дивизионе раздражители, парни, с которыми хочется подраться?

– У меня нет таких людей. Я спокойный человек. Но спортивную конкуренцию люблю. Мне больше нравится быть в роли того, кто сам кому-то не нравится. В таких боях я бы хотел свои силы проверить, на любой вызов бы согласился. А так — нет тех парней, кого я хотел бы побить потому, что они мне не нравятся.

Вадим Туков Фото: RCC

– А как вы вообще относитесь к трэш-току без грязи?

– Положительно. Это часть игры. Каждый играет как умеет. Поэтому вообще положительно. Я просто сам другой человек. Я за то, чтобы это выглядело естественно. Когда люди пытаются показать себя теми, кем они не являются, это забавно и нелепо. А вообще я только за. Если в мою сторону такое бывает, это нормально. Ничего плохого в этом не вижу. Как только научусь это делать, тоже буду. Но просто задевать кого-то… Это не про меня.

– Смотрели Олимпиаду? Как отреагировали на итоговое отстранение России?

– Обидно немного. Олимпиада получилась не такой интересной. Все понимают, что в России очень сильная школа бокса. Бои были бы намного интереснее и конкурентнее. Но вообще, сам турнир я смотрел. За некоторыми персонажами было интересно понаблюдать. За результатами следил.

– С уходом IBA уровень Олимпиады упал, о чём говорят многие эксперты. Вы согласны с этим высказыванием?

– Это было заметно. Раньше была больше конкуренция. Все ждали Олимпиаду. А сейчас один-два фаворита в каждом весе. Всё предсказуемо. Не так сильно было интересно.

Вадим Туков Фото: RCC

– А видели тему с Иман Хелиф? Как вы относитесь к её участию в Олимпийских играх?

– Я не знаю точно, что там и как. Специально не хочу копаться в этой грязи. Видел только то, что попадалось. Мне это всё не нравилось. Такая политика, всё это мракобесие… МОК таким образом пытается привлечь внимание к Олимпиаде. Но всё это только отталкивает. Раньше Олимпиада считалась образцово-показательным соревнованием. А сейчас превращается в большой балаган.

– Сейчас топовые мировые организации возвращают россиян в рейтинги. Как это расценивать?

– Изначально были какие-то политические моменты. А сейчас они стали трезво оценивать ситуацию. Весь мир видит, что у наших боксёров высокий уровень. Без нашего участия они теряют в интересе и зрелищности. Начали понимать, что без россиян никуда не деться.

– Саудовская Аравия перехватывает инициативу в боксе у США. Где бы вы сначала хотели подраться?

– Я олдскульной формации. И считаю приоритетом Штаты. Там другая публика, у которой намётан глаз на бои. И я бы провёл там несколько боёв. Как минимум для себя, чтобы галочку поставить. А если вдруг Россия станет мировой столицей бокса – все выиграют от этого. Но если меня позовут саудовцы — воспользуюсь такой возможностью. Это наша работа и деньги.

Вадим Туков Фото: RCC

– Расскажите, как вы влюбились в бокс? Кем вдохновлялись?

– По характеру и внешности я не был создан для бокса. Но он меня сам выбрал. Я пошёл в детстве тренироваться. И выбора особо не было. Со временем всё стало получаться. Раньше не планировал связывать свою жизнь с боксом. После нескольких поражений по любителям даже думал завязать. Но потом пришло предложение попробовать себя по профессионалам. Попробовал, стало получаться. А вообще, я очень люблю тренироваться. Я любил смотреть бои Роя Джонса, Диего Корралеса, Эвандера Холифилда.

– Попробуйте выделить трёх лучших российских и зарубежных боксёров?

– В России это Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Они явно выделяются. А третьего… даже не знаю. Они первыми на ум приходят. С третьим трудно определиться. Они очень много сделали для популяризации бокса в России. В мире для меня Канело один из топов, Джервонта Дэвис, Александр Усик. Вот эту тройку я выделю на данный момент.

– Скоро состоится поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Как считаете, как он пройдёт?

– 60 на 40 в пользу Бивола дам. У Артура была травма. И мне кажется, что Бетербиев уже подошёл к пику. А Бивол ещё будет прогрессировать. С небольшим преимуществом вижу Дмитрия фаворитом в этом бою. Но панчер всегда имеет шансы – это их уравнивает. Возраст я здесь даже не беру в расчёт. Артур всегда в хороших кондициях. На возраст не должно быть никакой скидки.

– Как вам первый бой Усика и Фьюри? Как считаете, как сложится реванш?

– Фьюри выиграл очень уверенно раунды в середине боя. Я был сильно удивлён. Он чувствует, что может выиграть. У него много плюсов. Поэтому потребовал незамедлительный реванш. Усик провёл легендарный бой, пошёл до конца. Этого никто не ожидал. Он очень сильно удивил. Мне кажется, во втором поединке Фьюри будет хитрее и серьёзнее. Но неизвестно, какой козырь может достать Усик в этом бою. И всё-таки кажется, что небольшой фаворит – Фьюри. Думаю, они хотят сделать его поединок с Джошуа.

– А бой Фьюри с Нганну? Что это было?

– Было очевидно, что Фьюри недооценил Нганну. Тайсон – очень нестабильный боксёр. Он может мучиться с «мешком» и деклассировать топа. Думаю, Фьюри даже не проводил нормальный лагерь. Но зрители от этого выиграли. А Джошуа вышел и всё показал. Нганну – крутой боец. Но бокс и MMA – это разные дисциплины. И все расклады показал Джошуа.

– А как вам перспектива поединка Майка Тайсона и Джейка Пола?

– За Майка определённо страшно. До конца не верю в серьёзность этого боя. Я обязательно посмотрю результат, но мне неинтересно. Не верю, что это будет реальный поединок. Мне нравятся только конкурентные бои.