«Хочу, чтобы Железный Майк умер». У Тайсона ментальные проблемы перед боем с Полом?

15 ноября состоится боксёрский поединок, которого многие ждут с огромным опасением. 58-летний легендарный Майк Тайсон решил проверить свои силы против 27-летнего Джейка Пола. Многие высказывают совершенно обоснованные опасения, что Железный Майк рискует распрощаться с остатками здоровья в ринге. Вот только проблемы ветерана начались, похоже, ещё до самого поединка. Тайсон внезапно решил рассказать, что снова столкнулся с ментальными проблемами. И это может сыграть Майку лишь на руку в битве с молодым оппонентом.

Железный Майк внезапно решил разоткровенничаться. Он пришёл на интервью и честно рассказал, что к нему стало возвращаться альтер-эго. И, нужно понимать, именно оно вылезало наружу в самые тёмные моменты жизни боксёра. Например, когда он сталкивался с алкогольной зависимостью, делал не самые потребные вещи и ненавидел самого себя. А теперь, учитывая возраст американца, ментальные проблемы начинают проявлять себя всё сильнее. И могут разрушить жизнь Тайсона.

Майк Тайсон бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе «Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня надевают наручники. К сожалению, мне надо бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться».

Психологические трудности Майка начались с самого детства. Он рос закомплексованным мальчишкой, постоянно сталкивался с буллингом. Всё это лишь закалило и ожесточило парня, сделало из него одного их самых опасных боксёров на планете. Правда, всё равно пришлось проходить через огромное количество сложностей. И до сих пор последствия никуда не пропали. На одном из подкастов боксёр рассказал, что каждый день принимает таблетки, которые помогают быть психологически устойчивым. Майк уточнил, что без лекарств становится слишком раздражительным, а также агрессивно ведёт себя по отношению к окружающим.

Майк Тайсон Фото: Cooper Neill/Getty Images

Вспышки гнева стали большой проблемой для легендарного боксёра. Боксёр посещал психотерапевта, чтобы победить депрессию и найти корни своих вспышек гнева. Правда, специалист так и не смог помочь Железному Майку справиться с ситуацией. Немного смягчают ситуацию таблетки, которые принимает Тайсон. Но и это – лишь временный выход из ситуации. Кроме того, бывшему чемпиону пришлось полностью отказаться от алкоголя. Но, судя по последним словам, и с этим справиться окончательно не удалось.

Большой проблемой для Железного Майка была и депрессия. После смерти дочери Тайсон впал в депрессию. В какой-то момент он признался, что хотел использовать оружие против людей, чтобы выплеснуть гнев. Однако постоянная работа над собой и нахождение в психиатрических лечебницах всё-таки помогли легендарному боксёру справиться с трудностями. В итоге на публике Майк стал очень дружелюбным и общительным. Это было заметно невооружённым взглядом. Но, видимо, постепенно тёмная сущность начинает пробуждаться.

Актёр Рассел Кроу выразил сомнения, что Тайсону вообще следует проводить этот бой: «Я был в ужасе от него как от боксёра. Тайсон был устрашающим. Даже когда я встретился с ним за кулисами после боя, то сказал: «Я всё ещё боюсь тебя». Меня беспокоит, что Тайсон снова должен стать тем воином. Я просто не уверен, что ему это нужно. Но это законный бой, оба преуспевают. Надеюсь, что никто не пострадает».

Майк Тайсон Фото: Cooper Neill/Getty Images

Проблемы Железного Майка постепенно возвращаются, что выглядит довольно пугающе. Но раньше времени говорить о том, что это сыграет негативную роль, совершенно точно не стоит. Напротив, ментальные проблемы могут лишь помочь Тайсону лучше подготовиться к поединку с Полом. И выйти в ринг максимально злым. Тогда фанаты профессионального бокса могут увидеть того самого Майка, которого они любили и считали самым опасным хищником на планете.