«Всё зависит от Ислама». UFC придётся вводить временный пояс из-за Махачева?

В начале лета, после победы Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302, стало ясно, что для российского чемпиона практически не осталось соперников в лёгком дивизионе. По сути, был только реванш с Арманом Царукяном, который с момента первого боя с Исламом дорос уже до первой строчки рейтинга в своём весе и регулярно бросал вызовы своему обидчику.

Этот поединок планировался главным событием вечера на UFC 308 в Абу-Даби, но месяц назад Ислам всех удивил, сообщив, что в эту дату (26 октября) драться, скорее всего, не сможет: «После боя болели кулаки, много чего болело. Берём время, всё заживает потихоньку. Но рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим… Если не смогу восстановить, может, даже придется оперировать. UFC 308? Под вопросом. Ещё не общались насчёт боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука. Я очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось всё — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет».

Ислам Махачев Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

С того момента никаких обновлений по травме Махачева и его возможной операции не поступало, зато стало известно, что турнир в Абу-Даби возглавит Илия Топурия. Он будет защищать титул чемпиона в полулёгком весе в поединке с Максом Холлоуэем. Так и получилось, что поединок Махачева с Царукяном повис в воздухе.

До конца года пройдёт ещё пять номерных турниров, на четыре из которых уже есть главные события. Три уже официально, а в ноябре точно будут Джон Джонс и Стипе Миочич. На пятый (UFC 310 в декабре), по слухам, планировался Конор Макгрегор с Майклом Чендлером, но есть вероятность увидеть там, например, Белала Мухаммада против Шавката Рахмонова или Камару Усмана.

Хотя Арман Царукян поделился информацией, что в теории его бой с Махачевым могут поставить на декабрь. Либо он готов в эту дату драться за временный пояс: «Бой должен был состояться в октябре, но сейчас его перенесли. Разговоры идут о декабре. Будет ли бой за временный пояс? Смотря когда он вернётся. Если ему будет нужна операция и он будет понимать, что вернётся только весной, тогда, думаю, введут временный пояс. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня. Может быть, и в Нью-Йорк нас поставят. Нас могут поставить и в Нью-Йорке, и в Вегасе. Это два места, где может пройти наш бой с Исламом. Сейчас зависит больше от него — когда он скажет, что сможет подраться».

Если Ислам не успевает вернуться до конца года, то у него есть время выступить на январском или февральском номерных турнирах. Тут всё упирается в травму Махачева, в возможную операцию и время на восстановление. Условно, если Ислам вернётся к полноценным тренировкам в конце года, то за два месяца он не наберёт нужную форму. А если россиянин не выступит до конца февраля, то дальше начинается Рамадан и в следующие три-четыре месяца Махачев точно не выйдет в октагон. В этом случае его простой составит почти год, и тогда UFC есть смысл задуматься о введении временного пояса, чтобы дивизион не застаивался.

Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

На данный момент в топ-10 лёгкого веса назначенный бой есть только у одного человека — у Макса Холлоуэя, который занимает девятое место в лёгком дивизионе и бьётся за титул в полулёгком. Более того, сейчас сложилась такая ситуация, что в топ-10 легковесов только Царукян, Хукер и тот же Холлоуэй идут после побед. Всем остальным нужно закрывать поражения. Вот и получается, что Хукер, ещё несколько недель назад бывший за пределами десятки, вдруг оказался вполне достойным кандидатом на бой за временный пояс с Царукяном.

Возможно, до возвращения Махачева в октагон ситуация поменяется. До конца года свой бой наверняка получит Чарльз Оливейра, возможно, готов вернуться Джастин Гэтжи. Даже Майкл Чендлер спустя два года не против подраться с кем-то ещё, кроме Конора Макгрегора. Ситуация может быстро измениться, но пока лёгкий вес переживает некоторый застой.

Это не вина Махачева, он сохранял высокую активность. Даже с учётом текущего простоя у него четыре боя за почти два года, это хороший график. Правда, даже этого может не хватить для того, чтобы избежать введения временного титула. В ближайшее время в UFC определятся, готовы ли они пойти на такой шаг.