«Зловещие признаки диктатуры». Почему саудовские деньги могут уничтожить бокс

Профессиональный бокс переживает серьёзную революцию. Долгие годы многочисленные боксёрские организации словно находились в состоянии анабиоза: минимально возможное количество топ-боёв и абсолютных чемпионов, зато скандалов хватало с избытком. Конкурирующие промоутеры и телеканалы даже не собирались договариваться друг с другом, из-за чего страдали как боксёры, так и простые любители спорта. Но всё изменили большие, нет, даже огромные деньги, пришедшие из Саудовской Аравии. Лицом революции профессионального бокса стал солидный мужчина Турки Аль аш-Шейх.

Начинали не с бокса

43-летний Аль аш-Шейх — председатель главного Управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Данную должность Турки занимает уже шесть лет, но в спорте он работает значительно дольше: он возглавлял футбольные ассоциации, организовывал Игры исламской солидарности и является почётным президентом пары футбольных клубов. Кстати, Аль Аш-Шейх ещё и блестяще пишет стихи, но сейчас творческие силы функционера направлены на профессиональный бокс. И его за действиями пристально следят все, кто связан с классическим единоборством.

Саудовская Аравия никогда не чуралась профессионального спорта: в своё время туда приезжал даже Мохаммед Али, что вызвало невероятный ажиотаж. Но около 10 лет назад саудовцы взялись за спорт по-настоящему, поскольку он стал важной частью новой политической и экономической стратегии государства — инвестиции в профессиональный спорт должны были улучшить имидж Саудовской Аравии. Естественно, начали с самого футбола и вложились в покупку клуба «Ньюкасл», Лионеля Месси в качестве туристического амбассадора и другие футбольные проекты. Постепенно руки дошли и до профессионального бокса.

Первыми крупными боксёрскими событиями стали два реванша Энтони Джошуа: против Энди Руиса и Александра Усика. Но тогда это казалось разовыми акциями, тем более что саудовцы выступали скорее в качестве молчаливых партнёров для именитых британских промоутеров. А вот супербой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну команда Турки Аль аш-Шейха уже фактически организовала и провела самостоятельно в рамках знаменитого Riyadh Season. Конечно, не обошлось без досадных помарок, но цель была выполнена — про саудовских промоутеров заговорили во всём мире.

Усик — Фьюри

Следом Аль аш-Шейх фактически сотворил невероятное: организовал первый за 25 лет бой за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе, где встретились Александр Усик и Тайсон Фьюри. Следом были проведены схватки Дмитрия Бивола, Теренса Кроуфорда и Деонтея Уайлдера, планируется поединок Бивол — Бетербиев, а главное — саудовцы хотят полностью перекроить мир бокса. В планах команды Аль аш-Шейха создать единую мировую лигу, где топовые боксёры будут регулярно драться друг с другом. Уже сейчас Турки дружит практически со всеми топ-промоутерами, щедро вознаграждая за сотрудничество. Даже бывшие враги Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн теперь мило улыбаются друг другу и устраивают совместные турниры.

Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн Фото: Richard Pelham/Getty Images

Как саудовцы смогли так быстро изменить бокс? Всё просто — под «долларовым тараном» рушатся любые преграды, даже которые казались непреодолимыми. В боксе всегда крутились большие деньги, но крупные акулы бизнеса имели примерно равные возможности и нечасто шли на уступки. Теперь в боксе новая сила, у которой денег на целый порядок больше, и это не фигура речи. Фьюри и Усик получили за свой бой, по разным оценкам, от $ 50 млн до $ 90 млн каждый. Сколько получили промоутеры и боксёрские организации — закрытая информация, но никого не обидели точно.

Опасные звоночки

Саудовцы за короткий срок сумели изменить и, чего греха таить, украсить мир бокса. Без богатых арабских промоутеров мы вряд ли увидели бы бой Фьюри — Усик и множество других ярких схваток. Увы, в любой ситуации есть опасные факторы, и доминация нового игрока на рынке профессионального бокса уже начинает смущать. Например, смущает резким вычёркиванием некоторых имён из списков сотрудничества. Аль аш-Шейх уже успел поссориться с несколькими звёздными спортсменами и объявил, что работать с ними не хочет. В «чёрном списке», в частности, уже есть такие большие имена, как Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Тимофей Цзю. А как организовать лигу лучших боксёров без таких звёзд?

«Мне кажется, этот парень вообще не разбирается в спорте, что не мешает ему диктовать свои странные условия великим спортсменам. Вдобавок Турки слишком эмоционален, если ты не выполняешь его приказы — вылетаешь. Канело и Цзю где-то выразили несогласие, и смотрите, эти парни уже выброшены на свалку. Их уже не вернут. Аль аш-Шейх слишком эмоционален и одновременно непрофессионален. Чего стоит его желание свести в ринге Дэвида Бенавидеса и Теренса Кроуфорда», — цитирует спортивного адвоката Курта Эмхоффа издание Boxing Scene.

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Помимо «сварливости» Турки, поклонников бокса смущают и другие проблемы. Например, ненулевая возможность резкого отключения денежного крана. Саудовская Аравия периодически сокращает обьём инвестиций в разные виды спорта, так почему бокс должен стать исключением? Сейчас классическое единоборство пока находится в относительном равновесии: даже если один крупный промоутер обанкротится, его боксёры найдут себе место у других воротил. Если саудовцы подомнут под себя всю верхушку профессионального бокса, а потом резко выйдут из бизнеса, бокс не отойдёт от такого удара ещё очень долго.

Саудовцам не нужна демократия?

Нельзя исключать и угрозу спортивной диктатуры. Вряд ли будет очень хорошо, если весь профессиональный бокс будет заточен под настроения и желания одного человека. Нужна какая-то масштабная структура, которая сможет работать не только под ручным управлением Аль аш-Шейха. Но вот как раз о создании полноценной мировой системы саудовцы стараются особо не говорить. Только воздушные замки, построенные лишь на огромных деньгах, стоят очень недолго.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Tom Dulat/Getty Images

«Антидопинговая система, поединки лучших с лучшими, примирение британских промоутеров — Аль аш-Шейх пытается провести в жизнь или уже реализовал многие хорошие идеи. Но меня смущают зловещие признаки диктатуры, которые мы видим. И мы знаем, как диктатуры заканчивают. Это очень беспокойный сигнал, с учётом того, из какой страны идут деньги. В Саудовской Аравии произошло много плохих событий, нам нужно помнить, чем может завершиться данная афера», — говорит известный спортивный журналист Дональд Макрей.

Не всё так плохо

Подводя итоги. Прямо сейчас саудовские инвестиции — настоящее благо для бокса. Турки Аль аш-Шейх со своей командой уже сделал для великого спорта многое, а планирует сделать ещё больше. Есть ли риски? Конечно, есть. Большая работа не обходится без больших ошибок, а любая революция несёт в себе нешуточную опасность разрушений. Профессиональному боксу давно нужна была встряска — прямо сейчас она и происходит. Давайте просто сядем поудобнее и посмотрим, к чему она приведёт.