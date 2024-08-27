Никита Цзю — Коэн Мазудье: Мясник разобьёт очередного соперника на пути к титулам. LIVE

28 августа в Сиднее (Австралия) на арене «ICC Sydney Theatre» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и австралийцем Коэном Мазудье.
На кону в этом бою будут стоять два вакантных пояса — IBF Australasian и WBO Inter-Continental. Для Никиты это 10-й бой в профессиональной карьере, его текущий рекорд — 9-0, семь раз он завершал свои поединки досрочно. На счету Мазудье 12 побед при трёх поражениях и одной ничьей.
Также в этом карде между собой столкнутся экс-претенденты на титул чемпиона Майкл Зерафа и Томми Браун.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😏 Мазудье: Никита должен быть честен, им прекрасно управляют
«Они явно что-то видят, потому что не берут бои, в которых не уверены в победе. У них очень опытная команда, и у них все на своих местах, в то время как я просто собираю всё по кусочкам шаг за шагом. Никита должен быть честен с самим собой и знать, что им прекрасно управляют, и каждый его шаг был спланирован», — заявил Мазудье.
Где смотреть турнир с главным боем Никита Цзю — Коэн Мазудье
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформах Fox Sports, Main Event и Kayo Sports. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🧐 Никита уверен, что соперник его не удивит
«Мазудье будет стоять на задней ноге, временами выходить вперед, и эти переходы будут довольно взрывными. Он может появиться из ниоткуда и просто начать идти вперёд, а может просто начать отступать. Я просто готов к двум разным Коэнам», — заявил Никита Цзю.
Дата и время турнира с главным боем Никита Цзю — Коэн Мазудье
Боксёрский турнир пройдёт 28 августа в Сиднее на арене «ICC Sydney Theatre». Начало основного карда запланировано на 10:30 по мск. Старт боёв основного карда — не ранее 12:00 по мск.
💪🏽 В последнем бою Никита одержал победу над Данило Креати
В апреле этого года Цзю вышел на первую защиту пояса чемпиона Австралии в первом среднем весе и победил Данило Креати единогласным решением по итогам десяти раундов.
Полный кард турнира с главным боем Никита Цзю — Коэн Мазудье
Никита Цзю — Коэн Мазудье;
Майкл Зерафа — Томми Смит;
Конор Уоллес — Джером Пампеллон;
Даррингарра Труэлла — Келвин Йенсен;
Билли Полкингхорн — Майкл Рейнольдс;
Сонни Найт — Лабан Стрингер;
Жасмин Парр — Паннапорн Кавпавонг;
Мунир Фатхи — Сайтама Мануэле;
Мэй Солиман — Конни Браун.