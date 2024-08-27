Никита Цзю — Коэн Мазудье: Мясник разобьёт очередного соперника на пути к титулам. LIVE

28 августа в Сиднее (Австралия) на арене «ICC Sydney Theatre» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и австралийцем Коэном Мазудье.

На кону в этом бою будут стоять два вакантных пояса — IBF Australasian и WBO Inter-Continental. Для Никиты это 10-й бой в профессиональной карьере, его текущий рекорд — 9-0, семь раз он завершал свои поединки досрочно. На счету Мазудье 12 побед при трёх поражениях и одной ничьей.

Также в этом карде между собой столкнутся экс-претенденты на титул чемпиона Майкл Зерафа и Томми Браун.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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