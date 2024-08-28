«Он делал всё, что мне нравится в клетке». Ученик Шлеменко поразил Уайта и ворвался в UFC

В ночь с 27 на 28 августа мск в американском Лас-Вегасе состоялся турнир претендентской серии Даны Уайта DWCS 8.3. В рамках очередного события выступил ученик Александра Шлеменко – Андрей Пуляев. Российский средневес сразился за контракт с UFC с Лиамом Андерсоном. Андрей давно хотел ворваться в лучший промоушен на планете, но до этого активно покорял отечественные лиги. Выдал серию из четырёх побед и получил шанс побороться за контракт. Стоит отметить, что своей возможностью Пуляев воспользовался на максимум. И даже смог произвести впечатление на босса UFC – Дану Уайта.

Пуляев подходил к важнейшему вызову своей жизни с профессиональным рекордом 8-2. Он шёл на серии из четырёх побед. Три из них были добыты в промоушене Александра Шлеменко. А ещё один поединок россиянин провёл в RCC. Стоит отметить, что все четыре раза Пуляев финишировал соперников досрочно. Делал он это в разном стиле – дважды сабмишеном, дважды нокаутом. Поэтому совершенно закономерно оказался на карандаше у матчмейкеров UFC. Он получил предложение попробовать пробиться в лигу через Dana White's Contender Series. И все ожидания оправдал максимально.

С самого начала поединка было понятно, что он пройдёт именно под контролем россиянина. Наш соотечественник работал намного активнее и агрессивнее. А вот соперник начал тотально закрываться, даже не пытался рисковать. Оппонент буквально избегал открытых разменов, подсушивал бой. На его фоне Пуляев выглядел просто великолепно. Правда, Андерсон слишком хорошо разрушал все попытки Андрея финишировать себя. Россиянин прекрасно понимал, что необходимо форсировать события. В Dana White's Contender Series часто решает не результат, а именно впечатление на главу промоушена. Но, к сожалению, удосрочить Лиама так и не получилось, дело закономерно дошло до решения судей.

При вынесении вердикта рефери интриги не было совсем. Пуляев победил Андерсона с одинаковым счётом на всех карточках – 30:27. Но всё равно было тревожно. До этого момента из россиян лишь Виктория Дудакова получила контракт от UFC без финиша. Но, видимо, Андрей всё-таки смог впечатлить Дану, который рассыпался в комплиментах на пресс-конференции: «У этого молодого парня большой бойцовский IQ: он делал всё, что мне нравится в клетке, и у него реально крутые удары! У него может получиться блестящее будущее! Ему всего 26 лет! Добро пожаловать в UFC!»

Андрей Пуляев (слева) Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Представительство России в UFC продолжает стремительно расти. Всего лишь неделю назад в топовый промоушен ворвался Ризван Куниев. Даже после допингового скандала он смог вернуться и расправиться с бразильцем Уго Куньей. А теперь появился и топовый средневес, который может стать настоящей грозой дивизиона. Стиль Андрея вполне подходит для UFC. Поэтому Пуляев способен выдавать там яркие и очень конкурентные сражения.