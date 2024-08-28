Джонс без боёв – в тройке, Мухаммад выше Аспиналла. Что не так с рейтингом P4P в UFC?

В UFC, как и в профессиональном боксе, помимо рейтингов по дивизионам, существует и рейтинг P4P – лучших спортсменов вне зависимости от весовых категорий. И если в боксе проблем с этим рейтингом практически не возникает, составлен он логично, и в нём действительно находятся лучшие боксёры на данный момент, то с рейтингом UFC постоянно возникают проблемы.

Прежде всего нужно прояснить, что означает рейтинг P4P. Это список спортсменов, которые на данный являются лучшими, если абстрагироваться от весовых категорий. Это не рейтинг лучших бойцов за всё время, нужно понимать, что учитывается текущая форма спортсмена и его текущий рекорд. В боксе всё логично: Александр Усик — первый, Теренс Кроуфорд — второй, Наоя Иноуэ — третий. Три двойных абсолютных чемпиона находятся на лидирующих позициях. Да, тут можно поспорить, кто из них должен на какой позиции располагаться, и в зависимости от предпочтений болельщиков мнения будут разными, но факт остаётся фактом – три лучших боксёра на данный момент в топ-3 рейтинга. Также есть звёздный Сауль Альварес, есть непобеждённые российские чемпионы Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, есть Джервонта Дэвис и Тайсон Фьюри. В целом никого не обделили и не забыли. Да, опять же, могут быть какие-то частные споры, но в общем картина кажется вполне логичной.

О попадании в рейтинг P4P в UFC мечтают многие бойцы. Хабиб Нурмагомедов, например, перед отставкой буквально требовал Дану Уайта поставить его на первую строчку в рейтинге — и своего добился. Но, кажется, этот рейтинг слишком переоценён, особенно с учётом того факта, что найти логику в его составлении довольно сложно. И искать справедливость бесполезно – такова реальность.

Давайте разбираться конкретно. Пожалуй, нет вопросов только к первым двум строчкам. Ислам Махачев и Алекс Перейра – действительно главные звёзды промоушена, возможно, Поатан даже заслуживает первой строчки – всё-таки пояса в разных дивизионах. А дальше – одни вопросы. На третьем месте располагается Джон Джонс, который долгое время и вовсе возглавлял рейтинг, пока Дану Уайта не забросали жалобами фанаты. При всём уважении к Джону — за последние четыре с половиной года он провёл один поединок, на данный момент не выступает уже полтора года, избегает серьёзных вызовов и ждёт 42-летнего Стипе Миочича – вряд ли всё это вообще тянет на место в рейтинге P4P, и уж тем более на третье.

Идём дальше. Пятая строчка – Белал Мухаммад. Да, Белал показал хорошее выступление в поединке с Леоном Эдвардсом и завоевал чемпионский пояс, но поднимать его на пятую строчку из-за этого – перебор. Самый «звёздный» боец, которого побил Белал, помимо Эдвардса, – природный легковес Гилберт Бёрнс. Уровень оппозиции у Мухаммада посредственный, поэтому есть большие вопросы к тому, что он находится так высоко в рейтинге P4P. Для сравнения: один из самых опасных бойцов всего промоушена на данный момент, временный чемпион лиги в тяжёлом весе Том Аспиналл находится на 10-й позиции в рейтинге. Не старайтесь найти здесь логику – её просто нет.

А ещё в рейтинге есть три бойца с отрицательными рекордами в последних боях. У Исраэля Адесаньи и Александра Волкановски три поражения в четырёх поединках, у Чарльза Оливейры – два поражения в трёх поединках. Никто не умаляет заслуг никого из этой тройки, но если речь идёт про рейтинг лучших бойцов в данный момент, в данную секунду, то есть большие вопросы к тому, как все трое оказались в этом списке.

Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья Фото: Paul Kane/Getty Images

Есть ощущение, что если когда-нибудь Конор Макгрегор доберётся до октагона и всё-таки встретится с Майклом Чендлером, да ещё и победит, то он вполне может сместить Ислама с первой позиции в данном рейтинге – и удивляться этому не стоит.

Несмотря на то что к рейтингу P4P приковано большое внимание, его значимость слишком переоценена. Никаких объективных факторов и критериев отбора нет, в большинстве случаев это вкусовщина от руководства лиги. Поэтому к нему нужно относиться не как к оценке достижений спортсменов, а как к элементу шоу, части бизнеса. Всё-таки этот рейтинг заставляет и болельщиков, и даже спортсменов так или иначе реагировать на изменения в нём, а значит, приносить лиге дополнительную популярность – это ли не плюс для Даны Уайта? А то, что комментарии в основном отрицательные – ничего страшного.