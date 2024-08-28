Нервная победа младшего Цзю. Никита с трудом перебил середняка

В Австралии завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой поединок провёл младший сын Кости Цзю – Никита Цзю. Ему предстоял бой против австралийца Коэна Мазудье, а на кону стояли два вакантных пояса — IBF Australasian и WBO Inter-Continental.

Для Никиты Цзю это был 10-й поединок на профессиональном ринге. В отличие от отца и старшего брата, Никита не рвался в бокс, забросив занятия в 16 лет и посвятив себя учёбе на архитектора. Однако в дальнейшем гены всё же взяли своё, и Никита вернулся в ринг. На профессиональном уровне Никита сразу окрестил себя Мясником: стиль боя у младшего сына яркий и бескомпромиссный, в каждом поединке он закатывает рубки и устраивает шоу.

Конечно, такой стиль рискованный, и в боях Никиты бывают проблемы, когда он слишком увлекается разменами и атаками, но при этом Цзю-младший до сих пор сохраняет в своём активе «0» в графе поражений. В своём последнем поединке он победил Данило Креати единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. К поединку с Мазудье Никита подошёл с серьёзным настроем.

«Мазудье будет стоять на задней ноге, временами выходить вперёд, и эти переходы будут довольно взрывными. Он может появиться из ниоткуда и просто начать идти вперёд, а может просто начать отступать. Я просто готов к двум разным Коэнам», — заявил Никита Цзю.

Мазудье звёзд с неба не хватает, в активе 28-летнего австралийца 12 побед при трёх поражениях и одной ничьей, но в последних трёх поединках у него всего одна победа. Интересный момент произошёл перед поединком: команда Цзю попросила увеличить лимит категории на 1,4 кг, но Мазудье ответил отказом и согласился только на поединок в первом среднем весе. Тем не менее Никита уложился в дивизион и был явным фаворитом в предстоящем поединке.

Мазудье имел преимущество в росте, пытался работать в основном с дистанции на старте поединка, много выбрасывал джеб. Никита отвечал джебом, постоянно финтил и раздёргивал и включался хорошими боковыми. Разнообразнее действовал Цзю в ринге, Коэн же в основном скатывался к одиночным ударам. В стартовых раундах Никита был значительно быстрее соперника, Мазудье никак не мог попасть по сопернику и много бил по воздуху, Цзю же действовал гораздо эффективнее. В концовке второго раунда Никита мощно пробил по корпусу, а завершил комбинацию левым боковым — и Коэн едва остался на ногах. Цзю бросился добивать, но за Мазудье сыграл гонг.

Коэн восстановился за перерыв и старался сдерживать Никиту на джебе, но Цзю всё равно находил моменты для попаданий. Начал застаиваться Мазудье в определённых эпизодах, что было на руку Никите. Боковые проходили и в третьем раунде, Коэн всё больше и больше пропускал, хотя и старался отвечать на атаки Цзю. В четвёртом раунде боксёры решили подарить публике размены на ближней дистанции, в которых Никита был явно эффективнее соперника. Коэн очень много пропускал, но продолжал стоять на ногах.

Мазудье, понимая, что проигрывает поединок, старался взвинтить темп и оказывать давление в пятом раунде, уже Никита стал больше застаиваться, хотя при этом Цзю продолжал попадать даже вторым номером. На ближней дистанции у Никиты было преимущество, жёстко доставал он Мазудье боковыми и апперкотами, Коэн же старался зажимать Цзю у канатов и расстреливать с дистанции.

Во второй половине боя поединок стал раскрываться. Интересно, что Никита действовал не в собственном стиле, не старался зарубиться с Коэном, а проваливал соперника и работал вторым номером, разбивая Мазудье. Коэн продолжал напирать, местами Мазудье неплохо доставал Цзю, но таких эпизодов было не так много.

В заключительных раундах у боксёров было уже не так много сил, стали больше клинчевать Никита и Коэн, застаиваться. В девятом раунде силы окончательно покинули Мазудье, а Цзю пошёл ва-банк. Никита стал выбрасывать короткие, но мощные боковые, на которые Коэн практически не отвечал. Мазудье буквально повис на Цзю, который продолжал бить и попадать, и рефери решил завершить избиение. Никита Цзю одержал досрочную, но непростую победу в этом поединке и завоевал два новых чемпионских пояса.