Брат Хабиба спас утопающую. Вспоминаем геройские поступки бойцов

Не все супергерои носят плащи! К сожалению, в жизни случаются ситуации, когда на кону здоровье и жизнь людей. И не всегда они могут справиться со случившимся самостоятельно. В такой момент очень важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто способен правильно отреагировать и оказать помощь. Отрадно, что часто в этот момент на помощь приходят именно спортсмены. Они без сомнения смотрят в глаза опасности. Теперь свой героический поступок совершил двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова – Абубакар. Об этом в социальных сетях рассказал одноклубник спортсмена Тагир Уланбеков.

«Этот пост я хочу посвятить своему брату Абабукару, хотя знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Вода уже захлестывала её, и было очевидно, что без посторонней помощи она не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас её.

Этот поступок — яркий пример того, чему нас учил наш тренер: «Не проходить мимо чужой беды и протянуть руку помощи, когда это необходимо». Такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту», — написал Уланбеков в социальных сетях.

Абубакар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Абубакар – далеко не первый пример такого героизма и мужества среди бойцов. В памяти по-прежнему ярко всплывает поступок Рашида Магомедова. На канале в Махачкале тонул маленький мальчик, которому никто не мог помочь. Толпа людей стояла на берегу и наблюдала за происходящим. Но в этот момент мимо проходил боец с товарищем. И он не смог остаться равнодушным. Мальчик успел наглотаться воды, но боец вытащил его на берег и оказал первую помощь. А потом вместе с другом отвёз его в больницу. В итоге всё завершилось благополучно. А ведь малейшее промедление могло привести к трагедии.

Рашид Магомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Некоторые и вовсе попадают в такие ситуации с пугающей частотой. Так происходит с бойцом Hardcore Джахаром Мажидовым. Между двумя его героическими поступками прошло совсем немного времени. Сначала боец помог человеку в магазине. Тому стало плохо, пострадавший рухнул на пол, начал задыхаться. Люди, находившиеся рядом с ним, бросились врассыпную. Но на помощь буквально прилетел Джахар. Он моментально перевернул пострадавшего, а также оказал ему первую медицинскую помощь. К счастью, потерявший сознание быстро пришёл в себя благодаря своевременным и очень правильным действиям Мажидова.

А буквально через короткий промежуток времени Джахар помог девушке. В продуктовый зашла толпа мужчин, которые сразу начали вести себя неадекватно. Сначала они просто вели себя вызывающе, а затем стали приставать к сотруднице. Мажидов вместе с товарищем подошли к компании и попытались успокоить мужчин. Но конфликт не угас, а переместился на улицу. Драка, по словам самого бойца, получилась ожесточённой. Джахару и его коллеге пришлось непросто, поскольку на стороне соперников был огромный численный перевес. Разбушевавшуюся толпу всё-таки получилось разогнать. Правда, ценой собственного здоровья. Позже Мажидов рассказал, что мужчины наносили удары бутылками, а затем один из них достал нож и ранил бойца в живот. Благо Джахар быстро восстановился.

Отрадно, что спортсмены всегда приходят на помощь в критических ситуациях, причём зачастую делают это абсолютно не задумываясь, на рефлексах. А главное, чаще всего истории заканчиваются положительно.