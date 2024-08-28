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Абубакар Нурмагомедов спас тонущую девушку, спас утопающую, брат Хабиба, Рашид Магомедов, Джахар Мажидов, спас человека

Брат Хабиба спас утопающую. Вспоминаем геройские поступки бойцов
Сергей Сорокин
Абубакар Нурмагомедов спас тонущую девушку
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Спортсмены часто совершают настоящие чудеса, от которых зависит жизнь людей.

Не все супергерои носят плащи! К сожалению, в жизни случаются ситуации, когда на кону здоровье и жизнь людей. И не всегда они могут справиться со случившимся самостоятельно. В такой момент очень важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто способен правильно отреагировать и оказать помощь. Отрадно, что часто в этот момент на помощь приходят именно спортсмены. Они без сомнения смотрят в глаза опасности. Теперь свой героический поступок совершил двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова – Абубакар. Об этом в социальных сетях рассказал одноклубник спортсмена Тагир Уланбеков.

«Этот пост я хочу посвятить своему брату Абабукару, хотя знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Вода уже захлестывала её, и было очевидно, что без посторонней помощи она не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас её.

Этот поступок — яркий пример того, чему нас учил наш тренер: «Не проходить мимо чужой беды и протянуть руку помощи, когда это необходимо». Такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту», — написал Уланбеков в социальных сетях.

Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов

Фото: Chris Unger/Getty Images

Абубакар – далеко не первый пример такого героизма и мужества среди бойцов. В памяти по-прежнему ярко всплывает поступок Рашида Магомедова. На канале в Махачкале тонул маленький мальчик, которому никто не мог помочь. Толпа людей стояла на берегу и наблюдала за происходящим. Но в этот момент мимо проходил боец с товарищем. И он не смог остаться равнодушным. Мальчик успел наглотаться воды, но боец вытащил его на берег и оказал первую помощь. А потом вместе с другом отвёз его в больницу. В итоге всё завершилось благополучно. А ведь малейшее промедление могло привести к трагедии.

Рашид Магомедов

Рашид Магомедов

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Некоторые и вовсе попадают в такие ситуации с пугающей частотой. Так происходит с бойцом Hardcore Джахаром Мажидовым. Между двумя его героическими поступками прошло совсем немного времени. Сначала боец помог человеку в магазине. Тому стало плохо, пострадавший рухнул на пол, начал задыхаться. Люди, находившиеся рядом с ним, бросились врассыпную. Но на помощь буквально прилетел Джахар. Он моментально перевернул пострадавшего, а также оказал ему первую медицинскую помощь. К счастью, потерявший сознание быстро пришёл в себя благодаря своевременным и очень правильным действиям Мажидова.

А буквально через короткий промежуток времени Джахар помог девушке. В продуктовый зашла толпа мужчин, которые сразу начали вести себя неадекватно. Сначала они просто вели себя вызывающе, а затем стали приставать к сотруднице. Мажидов вместе с товарищем подошли к компании и попытались успокоить мужчин. Но конфликт не угас, а переместился на улицу. Драка, по словам самого бойца, получилась ожесточённой. Джахару и его коллеге пришлось непросто, поскольку на стороне соперников был огромный численный перевес. Разбушевавшуюся толпу всё-таки получилось разогнать. Правда, ценой собственного здоровья. Позже Мажидов рассказал, что мужчины наносили удары бутылками, а затем один из них достал нож и ранил бойца в живот. Благо Джахар быстро восстановился.

Поступок Джахара Мажидова — идеальный пример для подрастающего поколения:
«Ради чужой жизни был готов потерять палец». Герой из Hardcore спас человека
«Ради чужой жизни был готов потерять палец». Герой из Hardcore спас человека

Отрадно, что спортсмены всегда приходят на помощь в критических ситуациях, причём зачастую делают это абсолютно не задумываясь, на рефлексах. А главное, чаще всего истории заканчиваются положительно.

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