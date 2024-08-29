Самбо — олимпийское! Но без допуска россиян на турниры это бессмысленно

Самбо уже около сотни лет является одним из ключевых видов спорта для российских спортсменов. Дисциплина в принципе появилась в советское время, и неудивительно, что ключевыми фигурами в самбо являются именно выходцы с постсоветского пространства. В последние годы преимущественно из России.

В 1966 году самбо было признано международным видом спорта, что должно было стать ступенью на пути к включению дисциплины в программу летних Олимпийских игр. Первая реальная попытка протащить самбо на Олимпиаду была предпринята в 1980 году, но тогда успеха достичь не удалось. Более того, самбо на время понизили в статусе до демонстрационного спорта, а потом МОК и это аннулировал.

Сейчас всё изменилось. В 2009 году Международная федерация самбо вновь заявила о намерении сделать свой вид спорта олимпийским. В 2018 году удалось добиться временного признания в МОК, а спустя ещё три года, незадолго до Игр в Токио, на 138-й сессии Международного олимпийского комитета самбо официально признали олимпийским видом спорта.

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков радовался: «Сегодня в нашу большую самбистскую семью пришел настоящий праздник. Три года назад ФИАС получила временное признание МОК, и за это время мы должны были доказать всему миру и самим себе, что достойны большего. Этот период совпал с непростой ситуацией в мире — пандемией COVID-19, которая повлияла на все сферы жизнедеятельности, в том числе на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. Но мы научились работать в кризисных условиях, адаптироваться к многочисленным ограничениям, проводить международные турниры в неординарных условиях. В первое время миссия казалась невыполнимой, тем не менее совместными усилиями мы справились».

Артём Осипенко Фото: Sputnik/РИА Новости

Парадоксально, но в следующие три года самбо в России не считалось олимпийским видом спорта. Теперь и это недоразумение исправлено — 26 августа был подписан приказ, согласно которому самбо признано олимпийской дисциплиной и в нашей стране.

«В 2021 году Международная федерация самбо получила признание Международного олимпийского комитета — самбо стало олимпийским видом спорта в мире, а в России самбо на протяжении этих трех лет оставалось неолимпийским видом спорта. Но благодаря личному участию министра спорта РФ Михаила Владимировича Дегтярёва самбо получило олимпийский статус в нашей стране. Это даёт возможность сегодня конкурировать со всеми видами спорта на одной площадке», — резюмировал глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

По идее, теперь самбо можно увидеть на ближайшей летней Олимпиаде. Но это бессмысленно, пока российские спортсмены со скрипом получают допуск на международные соревнования даже в индивидуальном нейтральном статусе. Можно вспомнить сборную России по борьбе, лидеров которой не пригласили на Олимпиаду-2024, зато выдали приглашения другим борцам. И будет крайне странно, если вид спорта, который во всём мире считается российским, дебютирует на Олимпиаде без российских самбистов. Странно и абсурдно.

Сборная России по самбо Фото: Всероссийская федерация самбо

Можно провести аналогию с Японией и дзюдо. Этот вид спорта появился на Олимпиаде незадолго до Игр в 1964 году, прошедших в Токио. Тогда японцы на правах хозяев соревнований вынесли на голосование вопрос о включении дзюдо в программу турнира. И сейчас мы не можем представить любые соревнования по дзюдо без представителей Японии. Тем более Олимпиаду. И точно так же невозможно представить самбо на Играх без россиян.

Это автоматически ударит по уровню соревнований и точно не привлечёт должного внимания болельщиков. Ниже конкуренция — ниже интерес. В ноябре прошлого года в Ереване состоялся чемпионат мира по самбо и Россия там уничтожила практически соперников, в очередной раз подтвердив свой статус сильнейшей державы в этом виде спорта. При том что сейчас в мире около 100 национальных федераций.

Да, и в других странах достаточно сильных самбистов, но популяризовали этот вид спорта и вывели его на новый уровень именно россияне. В первую очередь Олег Тактаров и Фёдор Емельяненко, которые показали, что самбо может стать отличной базой и для успеха в других видах спорта. Эти традиции продолжили Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, и на сегодняшний день очень много талантливых спортсменов выступает на соревнованиях по самбо. Лишать их возможности показать красоту самбо на самом высоком уровне — провал. Например, как лишить участия на Играх Артёма Осипенко, который 10 раз выигрывал чемпионат мира по самбо? Есть Саян Хертек, Антон Коновалов, Рамед Гукев и другие сильные спортсмены.

Возможно, включение самбо в олимпийскую программу и потенциальное появление этого вида спорта на Играх станет ещё одним шагом для возвращения россиян на международные соревнования. Пусть пока и в нейтральном статусе.