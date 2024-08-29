По ком звонит колокол. Топовые россияне стоят «на выход» из UFC

В последнее время российское представительство в UFC существенно расширяется. Буквально за неделю два новых бойца подписали контракты с организацией. Очень помогает проект Dana White's Contender Series, который позволяет спортсменам проявить себя и получить заветное приглашение от босса лиги. Но стоит отметить, что только на вход работать нельзя. Например, в августе организацию покинул Денис Тюлюлин. Он долго держался за своё место и продолжал выступать в UFC. Но всё-таки сказалось отсутствие результатов, которое вынудило промоушен отказаться от дальнейшего сотрудничества. Складывается ощущение, что на грани ухода из лиги сразу несколько бойцов из России.

Пётр Ян

Шесть последних боёв россиянина в UFC завершились четырьмя поражениями при всего лишь двух победах. Ян утратил чемпионский пояс, а с ним, как кажется, и мотивацию. Потому что сразу после этого результаты резко пошли на спад. Наш соотечественник в предыдущем бою с огромнейшим трудом победил Сонг Ядонга. Но сделал это без лишнего лоска, много пропускал и добрался до судейского решения. Кроме того, возникали проволочки по последним переговорам о продлении контракта. Складывается ощущение, что прямо сейчас позиции россиянина в промоушене уже совсем не так крепки. Поэтому лига может задумываться о будущем Петра.

Пётр Ян Фото: Steve Marcus/Getty Images

Магомед Анкалаев

У Магомеда затяжные тяжёлые времена. Казалось, он получил титульный шанс и оказался буквально в шаге от мечты. Но та ничья с Яном Блаховичем стала огромным шагом назад. Сразу после этого россиянин начал стагнировать в плане продвижения к чемпионскому поясу. За титул дерутся все подряд, а нашего соотечественника лишь кормят «завтраками». В такой ситуации может не выдержать и сам спортсмен, который постоянно вынужден биться с проходной оппозицией, видя, как за пояс сражаются парни, находящиеся вдали от топа. Говоря откровенно, самому Магомеду тоже начинает надоедать не самая благоприятная ситуация.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Мовсар Евлоев

Ни одной досрочной победы в UFC. Именно эти слова лучше всего характеризуют положение россиянина в промоушене. Боец никогда не отличался особой яркостью, а в некоторых поединках буквально «залёживал» соперников. И каждый раз получал не самые лестные отзывы от Даны. Уайт продолжает намекать на то, что с большим трудом смотрит на выступления нашего соотечественника. Сейчас Мовсара ждёт непростое испытание – бой с Алджамейном Стерлингом. И если ничего не поменять, можно окончательно впасть в немилость руководства организации. Тогда о продолжении карьеры в лучшем промоушене на планете можно будет практически забыть.

Мовсар Евлоев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Вячеслав Борщёв

Слава Клаус одержал в последнем бою победу. Но продолжает выступать крайне нестабильно, чередовать удачные поединки с провальными. В такой ситуации промоушен практически всегда держит бойцов «на карандаше». Борщёв – очень яркий и интересный. Но складывается ощущение, что спасает его от увольнения именно безбашенный стиль с постоянными разменами и кровавыми драками. Безусловно, какое-то время такая стратегия может приносить респект со стороны организации. Однако и результаты должны быть соответствующими. Лига не станет держать интересного, но проваливающегося бойца. Поэтому Слава Клаус находится в очень опасном положении.

Вячеслав Борщёв Фото: Chris Unger/Getty Images

И всё-таки в UFC любят и уважают бойцов из России. Поэтому хочется верить, что все парни сохранят своё место в лиге. Они добивались своего шанса с огромным трудом, прикладывали большие усилия. Поэтому просто так покидать UFC совершенно точно не намерены. И будут сражаться за своё место до самого конца.