Канело — мимо? Кроуфорду готовят крутой титульник в новом весе

Теренс Кроуфорд — один из великих боксёров нашей эпохи, если не величайший. Хотя уроженец Небраски уже навсегда вошёл в историю, став абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, он продолжает покорять новые вершины. Совсем недавно боксёр по прозвищу Кореш в очередной раз поднялся в весе, сразу получив чемпионский бой в первом среднем дивизионе. Схватка с Исраилом Мадримовым получилась для американца непростой, но он победил единогласным решением, завоевав пояс WBA и временный титул WBO.

Следом многие приготовились к анонсу настоящего супербоя: Кроуфорд много раз говорил, что хочет встретиться с другой легендой — Саулем Альваресом. Да, Канело сейчас выступает во втором среднем весе, но звёзды бокса обязательно нашли бы компромисс. Ведь Сауль тоже хочет встречи с Кроуфордом, потенциальная победа над которым не только укрепит наследие Канело, но и позволит вернуться в рейтинг боксёров с самыми высокими гонорарами. Пусть у Альвареса скоро встреча с Эдгаром Берлангой, зато потом мексиканец абсолютно свободен.

Вот только внезапно в дело вступила Всемирная боксёрская организация, более известная как WBO. Организация воспользовалась своим правом и заказала бой Кроуфорда с другим оппонентом — Себастьяном Фундорой, который относительно недавно сенсационно одолел Тимофея Цзю. Фундора как раз тоже владеет временным титулом WBO, вдобавок у него есть полноценный пояс чемпиона WBC. Таким образом, это будет унификация: победитель получит полноценные титулы WBC, WBO и WBA. У сторон Кроуфорда и Фундоры есть 30 дней, чтобы договориться, иначе право организовать поединок будет выставлено на промоутерские торги.

Себастьян Фундора Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

На решение WBO уже отреагировал звёздный российский боксёр Магомед Курбанов, который совсем недавно тоже дрался за титул — с тем самым Мадримовым.

Магомед Курбанов экс-претендент на пояс WBA в полусреднем весе «Хороший поединок, к чему и всё шло по факту, что американцы будут у себя делать это, объединять, абсолютным чемпионом мира кого-то делать. Там же и Цзю у них на заметке стоит 100%, так что неудивительно. Жаль, что Исраил Мадримов отдал пояс WBA, теперь ещё сложнее будет отбирать титулы. Ехать к ним или как-то, чтобы они приезжали к нам, всё это сложно становится. Бой хороший, прогноз, я думаю, что всё может быть, это бокс, поэтому я даже думаю, что 70 на 30 я даю Фундоре, если же, конечно, не пробьёт корпус Кроуфорд. Такой исход тоже может быть».

Неужели поклонникам бокса придётся отказаться от мечты увидеть бой Кроуфорда и Канело? Не стоит торопиться и паниковать. Конечно, действия WBO не очень радуют: если поединок Кроуфорд — Фундора действительно будет организован, Альваресу придётся ждать Теренса как минимум год. Но не стоит забывать, что Кроуфорд может и сам отказаться от встречи с Фундорой: придётся лишиться поясов в первом среднем весе и понести некоторые репутационные и финансовые потери. Вот только Канело — соперник совсем другого уровня, который даст Кроуфорду самый денежный и звёздный бой в его карьере.

Кстати, сам Альварес тоже уверен, что не всё потеряно: «Мой поединок с Кроуфордом сорван? Не думаю. Я не говорю, что его бой с Фундорой точно не состоится. Я говорю о том, что в этом случае решение WBO ничего не значит».

Конечно, бой Кроуфорда и Фундоры тоже потенциально очень интересен. Кубинский великан с длиннющими руками против невысокого гения Кроуфорда — это будет красиво. Такой поединок однозначно хочется увидеть. Однако бой Кроуфорда и Канело точно станет событием года, слишком большие имена у обоих. Будем следить, что в итоге выберет Теренс.