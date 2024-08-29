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Никита Цзю — Коэн Мазудье, Тим Цзю — Себастьян Фундора, карьеры сыновей Кости Цзю, проблемы, поражение, тактика боя

С братьев Цзю сбили лоск. Смена тактики — путь в никуда
Сергей Сорокин
Карьеры сыновей Кости Цзю
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Парни стали намного аккуратнее, но лишь потеряли свой стиль.

28 августа в Сиднее (Австралия) на арене «ICC Sydney Theatre» прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и австралийцем Коэном Мазудье. Сын легендарного российского чемпиона одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Правда, триумф дался крайне непросто, а в одном из моментов Никита и сам едва не оказался на канвасе. А его брат Тимофей в последнем поединке и вовсе проиграл, получив жуткую сечку. Поэтому пока дела у парней идут далеко не так хорошо, как этого хотелось бы.

Мясник финишировал едва стоявшего на ногах соперника в девятом раунде:
Нервная победа младшего Цзю. Никита с трудом перебил середняка
Нервная победа младшего Цзю. Никита с трудом перебил середняка

Стоит отметить, что парни стали синхронно менять свой стиль. Раньше они отличались акцентом на атаку, практически не заботились об обороне. Не боялись рисковать и пропускать, даже оказывались в нокдауне. Но на характере вставали и переламывали ситуацию. Правда, за это получали солидную порцию критики от отца. Костя не раз указывал на то, что не совсем доволен поведением парней в ринге. В итоге, видимо, влияние постепенно начинает сказываться. Заметно невооружённым взглядом, что они стали действовать спокойнее. Больше нет попыток взять соперника наскоком. Напротив, стартовые раунды стали проходить в более пассивном стиле.

Тим Цзю

Тим Цзю

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что у парней пропадает «инстинкт убийцы». Никита его в себе всё ещё сохраняет. Это и показал последний поединок. В девятом раунде Мясник включился на максимум и забил соперника. Но до этого было заметно, что, даже когда оппонент плыл, Никита не спешил бросаться на добивание. Он внимательно и осторожно ждал шанса, чтобы отправить соперника на канвас без лишнего риска. Правда, даже такая тактика всё равно чуть не привела к падению от самого Цзю. Но парень продолжает доказывать, что имеет очень неплохой держак.

Никита Цзю

Никита Цзю

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Вопросы вызывало и последнее выступление Тимофея. Он получил жуткую сечку, когда столкнулся головой с локтем оппонента. А затем 10 раундов боксировал на морально-волевых. Но чувствовалось, что «старый» Тим делать так вряд ли бы стал. Он с удовольствием был готов броситься в атаку, снося всё на своём пути. И, возможно, именно размен и рубка помогли бы ему финишировать Фундору. Особенно в тот момент, когда стало понятно, что по очкам этот поединок вряд ли получится выиграть. Но даже в заключительных раундах Тим был осторожен. Возможно, это было связано с большим количеством потерянной крови. Но не стоит исключать и того, что, вероятно, такая тактика была выбрана изначально.

После неудачи в Лас-Вегасе боксёр решил вернуться в «родные стены»:
Сын Кости Цзю сбегает от проблем. Тим снова выбирает Австралию, а не Штаты
Сын Кости Цзю сбегает от проблем. Тим снова выбирает Австралию, а не Штаты

Смена тактики пока влияет негативно. И это заметно невооружённым взглядом. Тим так и не нашёл в себе сил наброситься на Фундору, поэтому уступил ему судейским решением. Никита, пусть и одержал победу, несколько раз оказывался в крайне непростом положении. Поэтому теперь парням стоит задуматься над тем, как действовать дальше. Приходится констатировать, что подобный стиль, похоже, не особенно подходит парням. В рубке они чувствовали себя как рыбы в воде. Да, много пропускали, но при этом очень грамотно восстанавливались и оборачивали это в свою пользу.

Вопрос заключается в том, какие мысли на этот счёт у команды бойцов, а также у отца. Костя настаивал на том, что парни должны драться намного осторожнее. И единичные неудачи могут не сильно изменить вектор мысли отца. Скорее всего, ответ на вопрос о том, какие выводы были сделаны, даст ближайший поединок Тима. Там в оппонентах будет опасный Бахрам Муртазалиев.

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