С братьев Цзю сбили лоск. Смена тактики — путь в никуда

28 августа в Сиднее (Австралия) на арене «ICC Sydney Theatre» прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и австралийцем Коэном Мазудье. Сын легендарного российского чемпиона одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Правда, триумф дался крайне непросто, а в одном из моментов Никита и сам едва не оказался на канвасе. А его брат Тимофей в последнем поединке и вовсе проиграл, получив жуткую сечку. Поэтому пока дела у парней идут далеко не так хорошо, как этого хотелось бы.

Стоит отметить, что парни стали синхронно менять свой стиль. Раньше они отличались акцентом на атаку, практически не заботились об обороне. Не боялись рисковать и пропускать, даже оказывались в нокдауне. Но на характере вставали и переламывали ситуацию. Правда, за это получали солидную порцию критики от отца. Костя не раз указывал на то, что не совсем доволен поведением парней в ринге. В итоге, видимо, влияние постепенно начинает сказываться. Заметно невооружённым взглядом, что они стали действовать спокойнее. Больше нет попыток взять соперника наскоком. Напротив, стартовые раунды стали проходить в более пассивном стиле.

Тим Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что у парней пропадает «инстинкт убийцы». Никита его в себе всё ещё сохраняет. Это и показал последний поединок. В девятом раунде Мясник включился на максимум и забил соперника. Но до этого было заметно, что, даже когда оппонент плыл, Никита не спешил бросаться на добивание. Он внимательно и осторожно ждал шанса, чтобы отправить соперника на канвас без лишнего риска. Правда, даже такая тактика всё равно чуть не привела к падению от самого Цзю. Но парень продолжает доказывать, что имеет очень неплохой держак.

Никита Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Вопросы вызывало и последнее выступление Тимофея. Он получил жуткую сечку, когда столкнулся головой с локтем оппонента. А затем 10 раундов боксировал на морально-волевых. Но чувствовалось, что «старый» Тим делать так вряд ли бы стал. Он с удовольствием был готов броситься в атаку, снося всё на своём пути. И, возможно, именно размен и рубка помогли бы ему финишировать Фундору. Особенно в тот момент, когда стало понятно, что по очкам этот поединок вряд ли получится выиграть. Но даже в заключительных раундах Тим был осторожен. Возможно, это было связано с большим количеством потерянной крови. Но не стоит исключать и того, что, вероятно, такая тактика была выбрана изначально.

Смена тактики пока влияет негативно. И это заметно невооружённым взглядом. Тим так и не нашёл в себе сил наброситься на Фундору, поэтому уступил ему судейским решением. Никита, пусть и одержал победу, несколько раз оказывался в крайне непростом положении. Поэтому теперь парням стоит задуматься над тем, как действовать дальше. Приходится констатировать, что подобный стиль, похоже, не особенно подходит парням. В рубке они чувствовали себя как рыбы в воде. Да, много пропускали, но при этом очень грамотно восстанавливались и оборачивали это в свою пользу.

Вопрос заключается в том, какие мысли на этот счёт у команды бойцов, а также у отца. Костя настаивал на том, что парни должны драться намного осторожнее. И единичные неудачи могут не сильно изменить вектор мысли отца. Скорее всего, ответ на вопрос о том, какие выводы были сделаны, даст ближайший поединок Тима. Там в оппонентах будет опасный Бахрам Муртазалиев.