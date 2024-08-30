Реванш для россиянина Джонсона, Папин рвётся к чемпионским поясам. LIVE

30 августа в «Ледовом дворце» города Череповца состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Особенный интерес вызывает реванш, в котором сойдутся Кевин Джонсон и Шон Тёрнер. Их противостояние уже успело обрасти историей. Дело в том, что парни встречались между собой на турнире от «Бойцовского клуба», но тогда бились по правилам бокса в ММА‑перчатках. Победу нокаутом одержал россиянин. Теперь ирландец горит желанием вернуть должок за ту болезненную осечку.

В главном событии будут биться Алексей Папин и Феликс Валера. Россиянин уже имеет солидный опыт выступлений в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В 2022 году он принимал участие в главном бою боксёрского вечера, где во втором раунде отправил в нокаут Дилана Прашовича из Черногории. В мае 2024 года Папин отправил в нокаут малавийского боксера Айзека Чилембу и завоевал чемпионский пояс WBA Asia. Теперь на его пути новая цель – представитель Доминиканской Республики. Феликс является первым номером в рейтинге боксёров в стране в своей весовой категории.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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