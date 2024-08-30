Реванш для россиянина Джонсона, Папин рвётся к чемпионским поясам. LIVE

30 августа в «Ледовом дворце» города Череповца состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Особенный интерес вызывает реванш, в котором сойдутся Кевин Джонсон и Шон Тёрнер. Их противостояние уже успело обрасти историей. Дело в том, что парни встречались между собой на турнире от «Бойцовского клуба», но тогда бились по правилам бокса в ММА‑перчатках. Победу нокаутом одержал россиянин. Теперь ирландец горит желанием вернуть должок за ту болезненную осечку.
В главном событии будут биться Алексей Папин и Феликс Валера. Россиянин уже имеет солидный опыт выступлений в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В 2022 году он принимал участие в главном бою боксёрского вечера, где во втором раунде отправил в нокаут Дилана Прашовича из Черногории. В мае 2024 года Папин отправил в нокаут малавийского боксера Айзека Чилембу и завоевал чемпионский пояс WBA Asia. Теперь на его пути новая цель – представитель Доминиканской Республики. Феликс является первым номером в рейтинге боксёров в стране в своей весовой категории.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💥 Кевин Джонсон дал категоричный прогноз на возможный бой между Валуевым и Поветкиным
Популярный боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, предположил, как закончился бы поединок между прославленными российскими боксёрами Александром Поветкиным и Николаем Валуевым. По мнению Джонсона, победителем бы стал Поветкин.
«Конечно, Поветкин! Я знаю обоих. Я был спарринг-партнёром Валуева на протяжении восьми лет. Я получил много денег за это. Мне платили € 2 тыс. в неделю. Я ездил в Берлин, оттуда — во Франкфурт в тренировочный лагерь. Но победил бы Поветкин. Он бы вёл бой на ближней дистанции и разобрал бы Валуева», — приводит слова Джонсона News.ru.
Где смотреть турнир
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
❗️ «Александр его не зацепит». Джонсон назвал условие, при котором Фьюри победит Усика
Популярный боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александром Усиком (Украина). Их бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
«Всё зависит от Фьюри. Если Фьюри будет таким же, каким он был, когда дрался против Владимира Кличко, Усик его даже не зацепит. Люди всё ещё восхищаются тем, что Тайсон Фьюри сделал с Кличко. Кличко не смог даже тронуть Фьюри, а Тайсон надрал ему зад. Если он сделает то же самое в бою против Усика, он победит. Так что зависит от того, какой Фьюри выйдет на ринг», — приводит слова Джонсона News.ru.
Дата и время турнира
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 30 августа в «Ледовом дворце» города Череповца. Главный кард стартует в 23:00 по московскому времени.
👏 Костя Цзю и Кевин Джонсон станут тренерами команд на международном турнире
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю и популярный боксёр Кевин Джонсон будут тренерами команд на международном турнире по боксу в Ингушетии.
На турнире состоится командное противостояние между «Сборной Ингушетии», тренером которой станет Цзю, и «Сборной Мира», которую будет тренировать Кевин Джонсон. Встреча пройдёт во дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева.
«Сборную Ингушетии» представят такие боксёры, как Курейш Сагов (8-2-1, 4КО), Исмаил Илиев (14-3-1, 4КО), Сергей Сергеев, являющийся чемпионом России по боксу в полутяжёлом весе, а также Ибрагим Торкоев. Также на турнире состоится бой между Максимом Щербаковым и руководителем Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым.
Главный кард турнира
- Алексей Папин – Феликс Валера;
- Глеб Бакши – Джиан Гарридо;
- Кевин Джонсон – Шон Тёрнер;
- Эдгар Гукасян – Тони Бэйтс.