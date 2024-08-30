Пётр Ян готов драться. Только топов ему больше не дадут

Карьера Петра Яна – настоящие американские горки. Совсем недавно российский боец был на вершине и обладал чемпионским поясом. А теперь далёк от титульного шанса, испытывает большие трудности. Конечно, сам Ян рассчитывает после победы над Сонг Ядонгом получить топового соперника. Он намерен выйти в октагон в 2024 году и сделать шаг к возвращению утраченного чемпионского пояса. Но пока всё это выглядит лишь призрачным шансом. А всё потому, что ждать своей возможности подраться с топом можно теперь очень долго.

Основная задача Петра – получение реваншей с Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили. Говоря откровенно, сейчас к ним просто не подпустят. Во-первых, парням предстоит очная битва за чемпионский пояс, который сейчас принадлежит американскому бойцу. Они должны сойтись в октагоне уже в сентябре. А после этого, скорее всего, победителю предстоит длительное восстановление. Выходить на быструю защиту титула вряд ли кто-то из них согласится. Да и очередь практически сформирована. Следующим претендентом на пояс является Умар Нурмагомедов. Именно он одержал победу в поединке, носившем такой статус.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Вся эта тройка находится выше Яна в рейтинге – он расположился на третьей строчке. И складывается ощущение, что их россиянину не дадут. А Умар во время ожидания победителя чемпионского боя рисковать и проводить бой с Петром вряд ли захочет. Это лишний риск, который совершенно ни к чему молодому претенденту. Напротив, он имеет прекрасную возможность отсидеться и подготовиться, чтобы подойти к важнейшему поединку в карьере в оптимальном состоянии – на пике формы. Да и вряд ли UFC вообще задумывается о потенциальном противостоянии этих соотечественников.

Один из оптимальных вариантов – Кори Сэндхаген. Но возникает вопрос относительно того, насколько американца можно считать топовой оппозицией на данный момент. Кроме того, не совсем понятно, что такой поединок может дать для развития карьеры российского бойца. Дело в том, что парни уже встречались два года назад в октагоне. И тогда Пётр победил единогласным судейским решением. У Кори три победы и три поражения за шесть последних поединков в UFC. И складывается ощущение, что Сэндхаген уже откровенно топчется на месте.

Можно попробовать заполучить поединок с Дейвисоном Фигейреду. С одной стороны, оппонент совсем недавно перебрался из другого дивизиона, что немного снижает его привлекательность при оценке перспектив участия в титульной гонке. С другой – Фигейреду выиграл в легчайшем весе уже три поединка – против Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веры. Поэтому самому Дейвисону прямо сейчас может быть вполне интересно противостояние с Яном. Но нашему соотечественнику стоит относиться к нему максимально осторожно. Фигейреду вряд ли что-то теряет в случае поражения. А вот для Яна осечка может стать фатальной.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Скорее всего, сейчас Ян получит в оппоненты тех, кто расположился в рейтинге ещё ниже. Приоритетные варианты – Марлон Вера и Роб Фонт. Однако с ними вряд ли хочет рубиться Пётр. Но, возможно, принимать противостояния придётся. А всё потому, что он хочет вернуться в клетку максимально быстро. Ян заявил, что рассчитывает провести следующий бой 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310: «Я хочу драться на последнем PPV-турнире в этом году».