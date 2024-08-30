Вместо поясов — бои на странных турнирах. Что не так с карьерой Папина

30 августа в Череповце пройдёт очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии которого пройдёт поединок за пояс WBA Asia в первом тяжёлом весе. Защищать этот титул будет российский боксёр Алексей Папин, а его соперником станет крепкий доминиканец, экс-соперник Дмитрия Бивола, Феликс Валера.

Папину уже 36 лет, он по-прежнему заявляет о намерении биться за полноценные титулы и явно не страдает от излишка скромности, что правильно для профессионального спортсмена: «Как бы высокомерно ни звучало, но я считаю себя лучшим боксёром в первом тяжёлом весе в России, да и не только в России, но и одним из лучших в мире. И я понимаю, что мне ничего не может помешать стать чемпионом мира, кроме травм. Поэтому мне крайне важно серьёзно относиться к своему здоровью и принимать эти факторы во внимание при тренировочных лагерях».

Однако Папина при этом можно называть нереализованным талантом. Он начал профессиональную карьеру в 2015 году и очень ярко себя проявлял — за два года он накопил девять профессиональных поединков и лишь раз дошёл до решения. Все остальные падали в нокаут. Так случилось и с Исмаилом Силлахом, которого считали первой серьёзной проверкой для восходящей звезды из России. Папин убрал соперника за две минуты. Разумеется это сразу повысило котировки боксёра, Алексей начал биться за второстепенные пояса, но сильно упала частота выступлений, на что повлияли травмы.

Алексей Папин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В августе 2019 года Папин потерпел первое поражение в карьере, уступив решением Илунге Макабу (будущему чемпиону мира) в поединке за пояс WBC Silver. Это стало сенсацией, но сразу после этого Алексей выиграл в претендентском бою у Руслана Файфера по линии WBC и должен был драться за титул. По политическим причинам этого не случилось.

И, возможно, с этого момента карьера Папина свернула не туда. Периодически он получал довольно крепких соперников (Дилан Прашович, Дамир Бельо), нокаутировал всех, но казалось, что Алексей слегка понизил к себе требования на фоне того, что россияне не получали титульных поединков. Это вылилось в странное и неожиданное поражение от Сослана Асбарова, которое, впрочем, изменили на No Contest — соперник Папина провалил допинг-тест.

После этого должен был пойти подъём, но в итоге Алексей начал биться на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». При всём уважении, амбиции стать чемпионом мира не очень вяжутся с выступлениями в андеркарде у Вячеслава Дацика. Да, за пояс WBA Asia и с Айзеком Чилембой, но это явно не предел мечтаний. При этом нельзя сказать, что карьера Папина ушла в небытие. После «амнистии» в отношении россиян со стороны нескольких организаций доступ к титульным боям появился, и сейчас, к примеру, Папин занимает 15-е место в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе.

Логично из такой позиции пытаться получать бой с теми, кто выше в рейтинге, и двигаться к вожделённому поясу, но Феликс Валера не входит в топ-15 и вообще является выходцем из второго среднего веса, это почти на 15 кг меньше, чем лимит первого тяжёлого дивизиона. Последние четыре боя он провёл в крузерах и накопил четыре победы, но не с соперниками уровня Папина. Ранее Феликс бился и за титул в полутяжёлом весе, но эти времена прошли. Плюс в том, что Валера не проигрывал нокаутом, то есть это всё же крепкий соперник при всех вводных.

Тем не менее очень маловероятно, что такой поединок на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» продвинет Папина к заветной цели и позволит ему реализовать потенциал. Нокаутёр вполне мог биться с более высокоуровневыми соперниками и в идеале делать это за пределами России. Иначе получается, что Папин просто находится в зоне комфорта.

Если Алексей настроен добиться чемпионства (по линии WBA пояс сейчас у Хильберто Рамиреса), то ему нужно менять оппозицию и выходить за пределы турниров на «РЕН ТВ». Времени у Папина в силу возраста не так много, нужно ускоряться. В противном случае он так и останется нереализованным талантом, которого запомнят нокаутёром, так и не показавшим себя на топ-уровне.