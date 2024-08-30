Посредственный допингист обошёл Анкалаева. В UFC ценят выскочек

Судьба Магомеда Анкалаева в UFC волнует многих фанатов смешанных единоборств из России. Он давно заслужил свой второй титульный шанс удачными выступлениями, но по-прежнему вынужден терпеть и биться с проходной оппозицией, что совершенно точно начинает выбивать нашего соотечественника из колеи. Вот и теперь Алекс Перейра будет биться с Халилом Раунтри, что вызвало большое удивление многих фанатов смешанных единоборств. А россиянин станет участником претендентского поединка. С каждым днём справедливость титульного шанса для Халила вызывает всё больше вопросов.

Стоит отметить, что Раунтри действительно неожиданно получил титульный шанс. А всё потому, что занимает лишь восьмое место в рейтинге полутяжёлого веса. Чаще всего такие парни должны пройти ещё несколько поединков перед своим боем за пояс. Но Халил всё это проскочил без проблем. Причина тому – яркое поведение Раунтри, который на протяжении длительного времени всячески привлекал к себе внимание. Это просто не могло пройти мимо руководства UFC. Боссы лиги с большим удовольствием предложили Халилу титульник. И тот получил шанс, о котором многие мечтают в течение всей жизни и профессиональной карьеры.

Халил Раунтри Фото: Getty Images

Сейчас же вскрылись обстоятельства, которые ещё больше удивляют фанатов смешанных единоборств. Стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Раунтри от участия в поединках сроком на 4,5 месяца. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на пресс-службу организации. Кроме того, боец оштрафован на $ 157,04. 4 мая Раунтри предоставил образец мочи, который показал положительный результат на анаболический стероид DHEA. Впоследствии спортсмен заявил, что принял добавку случайно.

Компания-производитель пищевой добавки подтвердила Антидопинговому агентству по спортивным единоборствам (CSAD), что отправила бойцу «терапевтическую смесь» «без предварительного одобрения». В CSAD также заявили, что дозы, которые принимал Халил, не имели какого-либо существенного улучшения его физических показателей. Поэтому Атлетическая комиссия штата Невада решила не наказывать Раунтри строго, выбрав достаточно мягкое наказание. Он всё равно сможет выйти на титульный поединок против Алекса Перейры.

Раунтри – не безгрешный боец. И допинг не является единственным недостатком. Это лишь дополнение к общей картине. Да, Халил выдал серию из пяти побед. Но при этом у него уже есть четыре поражения в UFC. А если принимать во внимание The Ultimate Fighter, осечек и вовсе пять. Складывается ощущение, что Алекс без особенных проблем расправится с таким оппонентом. Конечно, хочется конкурентной борьбы и интриги. Но сейчас Алекс набрал такой фантастический ход, что остановить его будет практически невозможно. Скорее всего, повторится история всей последней оппозиции бразильца, который просто крушил соперников.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Что касается Анкалаева, то он продолжает оставаться в вечных «претендентах». Конечно, победа в предстоящем поединке должна стать шагом, после которого игнорировать Магомеда будет уже больше невозможно. Но это очередная проверка на прочность, которую придётся выдержать.