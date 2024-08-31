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Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли, когда бой, кто фаворит, Двалишвили стычка с фанатом, сечка Двалишвили, Уайт критикует Двалишвили

«Этот парень издевается надо мной». Двалишвили — главный мем UFC
Игорь Некрасов
Двалишвили — главный мем UFC
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Пробивал лёд головой, трепал фаната и доставал швы с лица садовыми ножницами.

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC. Возглавит его титульный поединок в легчайшем весе между чемпионом лиги Шоном О’Мэлли и главным претендентом Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Казалось бы, в этом противостоянии за медийную составляющую будет отвечать Шон. В целом О’Мэлли неплохо подогревает интерес к поединку, постоянно подкалывая Мераба, но в последние дни Двалишвили перетянул на себя внимание, возможно, сам того не осознавая.

Вообще, грузинский боец давно славится своими довольно странным поведением как в октагоне, так и в особенности за его пределами. Мераб постоянно попадает в различные ситуации, в которых выглядит довольно абсурдно, а к ситуациям этим его приводит какая-то запредельная энергия. Пожалуй, самую популярную ситуацию с Двалишвили все знают – когда Мераб решил искупаться в ледяной воде, не заметил лёд и разбил при нырке себе голову. Так грузинский боец стал главным мемом UFC.

Надо сказать, что эта ситуация не задела Мераба, напротив, он поймал хайп и стал больше внимания уделять социальным сетям и активностям в них. Некоторые его видео, где, например, он учит Генри Сехудо правильно произносить свою фамилию, действительно забавны, некоторые вызывают недоумение и даже в какой-то мере испанский стыд. Но Двалишвили на это не обращает никакого внимания, чудаковатость и курьёзные инциденты стали уже визитной карточкой бойца. Более того, он стал чудить и в боях, один поединок против Сехудо только чего стоит. Мераб веселился и корчил лицо в моменте, когда закинул Сехудо на плечо и протащил его через весь октагон, но это ещё цветочки. Кульминацией этого поединка стал… поцелуй. Да, грузинский боец ни с того ни с сего решил поцеловать спину Генри в партере, и это его дико развеселило. И, конечно, поцелуй разлетелся по интернету.

Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В околоспортивной среде Мераб тоже отличался. То стащил красную куртку у Шона О’Мэлли прямо в октагоне, после чего залез на клетку и стал веселиться, то на пресс-конференцию перед боем с Сехудо принёс мексиканский флаг и заявил, что он больше мексиканец, чем Генри, и что именно он будет представлять Мексику в их поединке.

В последние дни Мераб даже превзошёл самого себя и взбесил Дану Уайта. Сначала Двалишвили пошёл по стопам Армана Царукяна и вляпался в историю с фанатом. На одном из турниров грузинский боец не стал терпеть оскорбления с трибун, перескочил через ограждение, поднялся к обидчику и потрепал того за волосы, после чего Мераба увела охрана.

Подробнее о карьере Мераба:
Погоня за грузинской мечтой. Двалишвили получил долгожданный титульник
Погоня за грузинской мечтой. Двалишвили получил долгожданный титульник

Дальше – больше. Двалишвили получил рассечение на одной из тренировок и решил сделать из этого контент: он снял на видео, как ему накладывают швы. И это очень не понравилось главе промоушена.

«Теперь об этом знает весь мир. Он сам опубликовал пост. Наши парни такие тупые – это просто невероятно. Знаете, я часто критикую бокс. Но если у них что‑то происходит в лагере, то там это и остаётся. Наши же парни просто не могут обойтись без публикаций в социальных сетях. Да, это маленькое рассечение, но зачем об этом рассказывать? Зачем ты рассказываешь об этом О’Мэлли?» – сказал Дана Уайт.

Масла в огонь стал подливать и Шон О’Мэлли, который заявил, что Мераб, вероятно, снимется с боя, и даже призвал Умара Нурмагомедова быть готовым выйти на замену. Однако Двалишвили продолжил удивлять: на очередном видео он собственноручно снимал наложенные швы, причём делал это огромными ножницами. И, опять же, сама ситуация очень веселила самого Мераба – это его главная отличительная черта: неважно, что подумают люди, грузинский боец кайфует сам от себя. Восторга не разделил Дана Уайт, который, кажется, уже не знает, как реагировать на все выходки претендента на пояс.

Подробнее о сечке Двалишвили:
«Наши парни такие тупые». Двалишвили разгневал Уайта и получил травму перед титульником
«Наши парни такие тупые». Двалишвили разгневал Уайта и получил травму перед титульником

«Мне кажется, что он просто издевается надо мной. Честно. Вы когда-нибудь видели ножницы, которыми снимают швы в больницах? Они маленькие и изогнутые – ими невозможно пораниться. Этот парень воспользовался садовыми ножницами, с помощью которых люди ухаживают за кустами. Молодец, что тут ещё скажешь», – заявил Дана Уайт.

Да, далеко не всем нравится Двалишвили, особенно российским фанатам, но нужно признать, что грузинский боец весьма самобытен. Его трэш-ток, его постоянное присутствие в медиапространстве, его уникальная способность попадать в курьёзные ситуации – Мераб является главным мемом промоушена, и, кажется, его это вполне устраивает. То ли ещё будет, если он завоюет пояс. Но пояс ещё нужно завоевать: у Шона О’Мэлли на него другие планы.

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