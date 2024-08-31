«Этот парень издевается надо мной». Двалишвили — главный мем UFC

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC. Возглавит его титульный поединок в легчайшем весе между чемпионом лиги Шоном О’Мэлли и главным претендентом Мерабом Двалишвили.

Казалось бы, в этом противостоянии за медийную составляющую будет отвечать Шон. В целом О’Мэлли неплохо подогревает интерес к поединку, постоянно подкалывая Мераба, но в последние дни Двалишвили перетянул на себя внимание, возможно, сам того не осознавая.

Вообще, грузинский боец давно славится своими довольно странным поведением как в октагоне, так и в особенности за его пределами. Мераб постоянно попадает в различные ситуации, в которых выглядит довольно абсурдно, а к ситуациям этим его приводит какая-то запредельная энергия. Пожалуй, самую популярную ситуацию с Двалишвили все знают – когда Мераб решил искупаться в ледяной воде, не заметил лёд и разбил при нырке себе голову. Так грузинский боец стал главным мемом UFC.

Надо сказать, что эта ситуация не задела Мераба, напротив, он поймал хайп и стал больше внимания уделять социальным сетям и активностям в них. Некоторые его видео, где, например, он учит Генри Сехудо правильно произносить свою фамилию, действительно забавны, некоторые вызывают недоумение и даже в какой-то мере испанский стыд. Но Двалишвили на это не обращает никакого внимания, чудаковатость и курьёзные инциденты стали уже визитной карточкой бойца. Более того, он стал чудить и в боях, один поединок против Сехудо только чего стоит. Мераб веселился и корчил лицо в моменте, когда закинул Сехудо на плечо и протащил его через весь октагон, но это ещё цветочки. Кульминацией этого поединка стал… поцелуй. Да, грузинский боец ни с того ни с сего решил поцеловать спину Генри в партере, и это его дико развеселило. И, конечно, поцелуй разлетелся по интернету.

Мераб Двалишвили Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В околоспортивной среде Мераб тоже отличался. То стащил красную куртку у Шона О’Мэлли прямо в октагоне, после чего залез на клетку и стал веселиться, то на пресс-конференцию перед боем с Сехудо принёс мексиканский флаг и заявил, что он больше мексиканец, чем Генри, и что именно он будет представлять Мексику в их поединке.

В последние дни Мераб даже превзошёл самого себя и взбесил Дану Уайта. Сначала Двалишвили пошёл по стопам Армана Царукяна и вляпался в историю с фанатом. На одном из турниров грузинский боец не стал терпеть оскорбления с трибун, перескочил через ограждение, поднялся к обидчику и потрепал того за волосы, после чего Мераба увела охрана.

Дальше – больше. Двалишвили получил рассечение на одной из тренировок и решил сделать из этого контент: он снял на видео, как ему накладывают швы. И это очень не понравилось главе промоушена.

«Теперь об этом знает весь мир. Он сам опубликовал пост. Наши парни такие тупые – это просто невероятно. Знаете, я часто критикую бокс. Но если у них что‑то происходит в лагере, то там это и остаётся. Наши же парни просто не могут обойтись без публикаций в социальных сетях. Да, это маленькое рассечение, но зачем об этом рассказывать? Зачем ты рассказываешь об этом О’Мэлли?» – сказал Дана Уайт.

Масла в огонь стал подливать и Шон О’Мэлли, который заявил, что Мераб, вероятно, снимется с боя, и даже призвал Умара Нурмагомедова быть готовым выйти на замену. Однако Двалишвили продолжил удивлять: на очередном видео он собственноручно снимал наложенные швы, причём делал это огромными ножницами. И, опять же, сама ситуация очень веселила самого Мераба – это его главная отличительная черта: неважно, что подумают люди, грузинский боец кайфует сам от себя. Восторга не разделил Дана Уайт, который, кажется, уже не знает, как реагировать на все выходки претендента на пояс.

«Мне кажется, что он просто издевается надо мной. Честно. Вы когда-нибудь видели ножницы, которыми снимают швы в больницах? Они маленькие и изогнутые – ими невозможно пораниться. Этот парень воспользовался садовыми ножницами, с помощью которых люди ухаживают за кустами. Молодец, что тут ещё скажешь», – заявил Дана Уайт.

Да, далеко не всем нравится Двалишвили, особенно российским фанатам, но нужно признать, что грузинский боец весьма самобытен. Его трэш-ток, его постоянное присутствие в медиапространстве, его уникальная способность попадать в курьёзные ситуации – Мераб является главным мемом промоушена, и, кажется, его это вполне устраивает. То ли ещё будет, если он завоюет пояс. Но пояс ещё нужно завоевать: у Шона О’Мэлли на него другие планы.