От Фьюри до Харитонова. Американские горки Кевина Владимировича

30 августа в Череповце прошёл очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». И одним из хедлайнеров турнира стал Кевин Владимирович Джонсон, который в последнее время с завидной частотой появляется на подобных ивентах, причём выступает он и в привычном для себя боксе, и в модифицированном боксе в ММА-перчатках. Наверняка не за горами бой Кевина по правилам смешанных единоборств.

На этот раз Джонсон уверенно переиграл ирландца Шона Тёрнера, с которым уже встречался раньше. Владимирович уверенно отработал все четыре раунда на передней руке, изредка включался в активную работу и вообще никуда не спешил. Классический ветеранский бой, где бойцы с именем вышли показать себя публике — в таких противостояниях редко кто-то пытается снести голову сопернику.

Кевин Джонсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато очередная победа открыла Кевину Владимировичу дорогу в элитный клуб, где его уже ждут бои не с Тёрнером и Марком Петровским, а с Сергеем Харитоновым. Бойцам неожиданно устроили стердаун прямо на ринге, и Десантник, не ожидавший такого развития событий, немного растерялся, но быстро взял себя в руки и дал согласие на бой с Джонсоном.

Для Кевина это новый виток карьеры. Очевидно, что бой против ветерана с таким громким именем, как Харитонов, принесёт Джонсону гораздо более жирный чек, чем большинство других противостояний, которые сейчас можно устроить. Можно сказать, что карьера боксёра напоминает езду по американским горкам.

В своё время Кевин бился с такими топовыми боксёрами, как Виталий Кличко (причём это был бой за титул), Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Энди Руис, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, Мартин Баколе, Агит Кабайел. По сути, через него прошли последние поколения тяжеловесов. Фьюри и Джошуа потихоньку идут к своему закату, зато Дюбуа и Баколе набирают обороты. У всех есть бои с Джонсоном и победы над ветераном.

После этого Кевин снизил оппозицию, но выигрывать чаще не стал. Конечно, возраст сказывается, но, так или иначе, победы над Айдыном Йылдырымом (один профессиональный бой до встречи с Джонсоном) и над таким же гейткипером Джейсоном Гаверном вряд ли можно назвать серьёзными достижениями. А вот потенциальный бой с Харитоновым — это совсем другое дело. Во-первых, узнаваемый соперник с мощными регалиями. Это точно положительно скажется на раскрутке. Во-вторых, любой исход боя с Сергеем даст Джонсону возможность и дальше получать относительно громкие бои.

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё в прошлом году шли разговоры, что Кевина Владимировича могут свести с Александром Емельяненко. И этот поединок вполне может стать реальностью. По сути, Джонсона ждёт небольшой ренессанс, он снова будет участвовать в боях против бойцов с серьёзным именем. Вполне неплохой расклад для 44-летнего боксёра.

Незадолго до боя Кевина с Шоном Тёрнером промоутер Владимир Хрюнов заявил, что на гонорар Джонсон собирается купить коров и передать их в одно из хозяйств в Вологодской области. Бои с Харитоновым, Емельяненко и другими ветеранами единоборств из России могут помочь Кевину приобрести целое стадо. Остаётся воспользоваться возможностями и продлить свою спортивную карьеру.

Такие поединки пользуются популярностью, а спрос рождает предложение. Так что мы будем видеть Джонсона в новых боях. Тем более в России он уже становится своим.