«Ничего подобного в истории спорта не было». Бой Тайсона и Пола шокирует всех?

15 ноября состоится боксёрский поединок, которого многие ждут с огромным опасением. 58-летний Майк Тайсон неожиданно для многих решил вернуться в ринг. Проверять здоровье легендарного боксёра будет 27-летний Джейк Пол. Дерзкий блогер продолжает не только решать спортивные задачи, но и активно ищет возможности для привлечения внимания к своей персоне. Поэтому многие уверены, что поединок превратится в настоящее шоу, а его сценарий поразит и шокирует абсолютно всех. Поэтому с каждым днём ожидание становится всё более томительным.

Основным все видят расклад, при котором поединок будет носить выставочный характер. Конечно, смущает то обстоятельство, что его результат пойдёт в профессиональный рекорд. Но при этом всё равно до конца не хочется верить в то, что Пол собрался в полную силу работать против Железного Майка. Безусловно, Тайсон в полную силу готовится сражаться с дерзким блогером, ищет возможность лишний раз напомнить всем о том, каким именно великим спортсменом он был. Но в 58 лет, да ещё и после серьёзнейших проблем со здоровьем верить в оптимальность кондиций Майка становится всё сложнее.

Майк Тайсон Фото: Cooper Neill/Getty Images

Во многих последних выставочных поединках с участием легендарных боксёров прошлого рефери показательно выносили решение о ничейном исходе. Вот и тут, чтобы не обидеть никого из парней, ситуацию могут свести именно к этому. Тогда, безусловно, можно будет говорить об обманутых ожиданиях фанатов. Они уверены, что всё будет по-серьёзному, так как результат идёт в профессиональный рекорд. А на выходе могут получить лишь обманку, фейк-поединок без интриги и интереса.

Хотя многие такой расклад воспринимают очень даже положительно. Например, российский талантливый боксёр Вадим Туков буквально настаивает на том, что поединок должен быть «игрой», а не серьёзной рубкой. Все прекрасно понимают, что даже для молодого боксёра противостояние с Полом может обернуться проблемами со здоровьем. А про возрастного ветерана и говорить не стоит: «За Майка определённо страшно. До конца не верю в серьёзность этого боя. Я обязательно посмотрю результат, но мне неинтересно. Не верю, что это будет реальный поединок. Мне нравятся только конкурентные бои».

Но некоторые всё-таки очень хотят, чтобы парни зарубились по-серьёзному. И далеко не все считают, что в этом противостоянии доминировать и выглядеть лучше будет блогер. Напротив, они уверены в том, что опыт и мастерство Тайсона скажутся. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье предвкушает нечто фантастическое. И даже уверен, что этот поединок просто обязан войти в историю мирового спорта: «Майку Тайсону на самом деле не нужны деньги, поэтому меня вообще удивляет, что он решил драться. А что, если Майк нокаутирует его? Тогда всё будет кончено. Это будет конец. Небывалый обратный эффект. Ничего подобного в истории спорта не было».

И всё-таки кажется, что Кормье рисует в своей голове слишком невероятный расклад. Конечно, такое развитие событий вполне можно себе представить. Но намного вероятнее, что бой превратится в тренировочный спарринг. Зато Железный Майк сохранит своё здоровье. И это – самое главное.