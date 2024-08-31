Отпусти и забудь. Звезды UFC, с которыми пора прощаться

За последние годы UFC обзавёлся большим количеством новых звёзд. Кто-то их них уже добрался до пояса, а кто-то — в нескольких шагов от статуса чемпиона. При этом под эгидой промоушена по-прежнему выступают ветераны, которые в своё время привели много новых болельщиков UFC. И, к сожалению, некоторым из них уже пора задуматься о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Собрали список звёздных ветеранов, которых со всеми почестями уже можно провожать на заслуженный отдых.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон Фото: Getty Images

Эль Кукуй абсолютно точно главный участник данного списка. Ещё недавно Тони закатывал в октагоне кровавые побоища, влюблял в свой стиль фанатов, клепал бонусы и выдал мощнейшую серию из 12 побед. Фергюсону не удалось подраться с Хабибом Нурмагомедовым и не удалось добраться до полноценного титула чемпиона. Оба этих фактора серьёзно надломили грозного бойца. Сначала Тони проиграл признанным топам Джастину Гэтжи и Чарльзу Оливейре, а вскоре весь дух из былого Эль Кукуя фронт-киком в челюсть вынес Майкл Чендлер. Дальше были очень слабые выступления, которые «помогли» Фергюсону установить антирекорд UFC — восемь поражений кряду. Каждый новый выход постаревшего и измученного Тони в октагон — боль для фанатов, но он пока не согласен уходить. А надо бы.

Стипе Миочич

Стипе Миочич Фото: Getty Images

Рекордсмен по количеству побед в титульных боях в истории тяжёлого веса UFC, двукратный чемпион промоушена и, скорее всего, величайший тяжеловес, выступавший в лиге. Во всяком случае, с точки зрения статистики. Всё это — Стипе Миочич до марта 2021 года. Тогда американец с хорватскими корнями проиграл страшным нокаутом Фрэнсису Нганну, и с тех пор мы Миочича видим только вне октагона. Стипе не бьётся уже больше трёх с половиной лет, не побеждает чуть больше четырёх лет, но всё ещё входит в топ-10 своего веса. Более того, в ноябре Миочич собирается биться с Джоном Джонсом за титул. Ни тот, ни другой не хотят драться с другими парнями, им нужна только эта ветеранская разборка. Однако нахождение Миочича в рейтингах, при всём уважении к его заслугам, это недоразумение. Радует то, что, скорее всего, Стипе сложит перчатки в центре октагона после того, как всё же подерётся с Джонсом. Тогда мы проводим великого бойца на пенсию.

Камару Усман

Камару Усман Фото: Getty Images

Нигерийский кошмар попал в UFC в 2015 году через шоу The Ultimate Fighter. И во втором бою под эгидой промоушена Камару встретился с Леоном Эдвардсом, одержав победу единогласным решением. Формально это был первый бой после завоевания контракта с лигой. Усман в итоге выдал сумасшедшую победную серию из 15 боёв (вторая победная серия в истории UFC), в ходе которой прибрал к рукам титул чемпиона в полусреднем весе и пять раз его защитил. Оборвал всё тот же Леон Эдвардс, и тот хай-кик, взявшийся из ниоткуда, тоже все помнят. Казалось, что Усман должен вернуть пояс, но в итоге он односторонне проиграл Эдвардсу в реванше, потом уступил Хамзату и уже почти год сидит без боёв. 0-3 в последних боях намекают, что Усман уже не тот. Возможно, пора оставить место в топе рейтинга молодому поколению, тем более что в полусреднем весе сейчас немало талантливых бойцов. Тягаться с ними будет очень сложно.

Рафаэль дос Аньос

Рафаэль дос Аньос Фото: Getty Images

Ещё один бывший чемпион UFC в нашем списке. Дос Аньос может похвастать не только тем, что держал в руках пояс, но ещё и абсолютным рекордом по суммарному времени, проведённому в октагоне — 8 часов 41 минута и 49 секунд. В ближайших преследователях — Фрэнки Эдгар, давно завершивший карьеру, и Макс Холлоуэй, отстающий почти на час. В последние годы дос Аньос кочует между лёгким и полусредним весом. И не сказать, что успешно. Причём бразилец каждый раз заявляет, что больше не спустится в 70 кг, но в итоге принимает там бои. В последних четырёх боях у дос Аньоса рекорд 1-3. За последние пять лет он побеждал лишь Кевина Ли, чей уровень сейчас вызывает только грусть, нынешнего комментатора UFC Пола Фелдера, Ренато Мойкано и уволенного из промоушена Брайана Барберену. В этом году дос Аньосу 40 лет, вряд ли он может дать промоушену что-то большее, чем уже отдал.

Колби Ковингтон

Колби Ковингтон Фото: Getty Images

Возможно, самый ненавидимый боец UFC и бывший временный чемпион промоушена в полусреднем весе. А ещё любимый боец Дональда Трампа, правда, по версии самого Колби. Пиком Ковингтона стал 2018 год, когда он завоевал временный титул, выиграв решением у дос Аньоса. После этого Колби принялся чередовать победы и поражения. Причём неудачи были исключительно в титульных боях. Дважды Колби проиграл Камару Усману и относительно недавно уступил Леону Эдвардсу. Проблема Ковингтона, в отличие от остальных бойцов этого списка, в том, что он очень мало бьётся, но каждый раз требует титульники. Колби держится в топ-5 дивизиона, но за три года у него всего два боя, и не очень понятно, по какой логике американец получил титульный шанс с Эдвардсом. И даже после очередного поражения Ковингтон сидит и ждёт — ему неинтересны бои с проспектами, он не хочет на общих основаниях пробираться к поясу. Так, может, не стоит занимать строчку в рейтинге?

Генри Сехудо

Генри Сехудо Фото: Getty Images

Сехудо абсолютно точно входит в число лучших бойцов в истории промоушена. У него и история была красивая — олимпийский чемпион по борьбе пришёл в ММА, а затем покорил лучший промоушен мира. Причём Сехудо в своё время спас наилегчайший вес от закрытия, отобрав титул у Деметриуса Джонсона, а потом стал двойным чемпионом. В таком статусе Генри ушёл. И зачем-то вернулся спустя три года. Камбэк не удался — поражение в титульном бою с Алджамейном Стерлингом, поражение от Мераба Двалишвили и абсолютно неясные перспективы. Дана Уайт очень злился, когда Сехудо неожиданно ушёл, и при случае припоминает Генри, что это было ошибкой. Вряд ли сейчас у Сехудо есть серьёзная мотивация продираться к титульному бою через молодых бойцов, тем более конкуренция в легчайшем весе высока: Умар Нурмагомедов, тот же Двалишвили, Кори Сэндхаген, Пётр Ян. И чемпион Шон О’Мэлли. Вряд ли все они по зубам Сехудо, а спуститься в 57 кг он уже не сможет. Выходит, возвращение было ошибкой и пора обратно на отдых.

Дастин Порье

Дастин Порье Фото: Getty Images

Глава UFC Дана Уайт частенько отмечал, что если боец начал говорить о завершении карьеры, то лучше уходить. Дастин Порье практически чемпион в том, чтобы рассуждать о возможном уходе. Бриллиант — легенда и любимец фанатов даже без чемпионского пояса. В последние годы его часто обвиняли в том, что он не бьётся ни с кем, кроме таких же ветеранов, как он, но Порье дал шанс Бенуа Сен-Дени и ярко убрал его с пути. Однако не переставал говорить, что он близок к уходу. Не так давно Дастин проиграл Исламу Махачеву и в третий раз упустил возможность стать чемпионом UFC. И все последние месяцы он то намекает на завершение карьеры, то говорит, что ещё подумает, то заявляет, что хочет ещё один бой перед уходом. Возможно, это идеальный вариант. Можно провести условную трилогию с Джастином Гэтжи или дождаться возвращения Нейта Диаза, либо закрыть конфликт с Колби Ковингтоном. А после этого Порье с чистой совестью может уйти. Этот парень действительно много сделал для ММА и UFC.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Вряд ли есть смысл перечислять достижения и регалии Конора Макгрегора. Это самая большая звезда UFC, и для этого ирландцу не нужно было выдавать бешеные победные серии и проводить по несколько защит титулов. Он просто давал шоу, собирал арены, и каждый его бой был огромным событием. Конечно, нельзя сказать, что с точки зрения спорта Конор был слаб. У него были шикарные победы, и он становился первым двойным чемпионом в истории UFC. Печально, что всё это в прошлом. Летом 2021 года Макгрегор проиграл Порье, сломав ногу, и с тех пор обещает величайшее возвращение в истории. Он даже был близок к этому, назначали бой с Майклом Чендлером, но пришлось всё отменять из-за травмы ирландского бойца. К сожалению, всё выглядит так, будто Макгрегор биться больше никогда не будет. Безусловно, в UFC хотят устроить бой Конору и не упустят такую возможность, но уже очень давно всё это остаётся на уровне слухов и разговоров. Новая дата, которую забронировал Макгрегор — декабрь 2024 года, UFC 310. Нет никаких гарантий, что это действительно случится. И чем дольше простой, тем проще будет смириться — Конору больше не нужны бои, надо отпустить мысли о его возвращении.

Джон Джонс

Джон Джонс Фото: Getty Images

Ситуация с Джоном Джонсом очень странная. Дана Уайт не перестаёт говорить о величии американца, но, кажется, не хочет признавать разницу между былыми заслугами и реальностью. Регалии у Джонса потрясающие, для кого-то он он величайший боец в истории, для кого-то — один из. В любом случае Джон — глыба. Однако за последние четыре года эта глыба провела лишь один бой. После трёхлетнего простоя Джонс поднялся в тяжёлый вес и смял Сириля Гана. А сейчас фанаты шутят, что Джон держит пояс в заложниках. Похоже на правду, потому что Джонс не бьётся уже полтора года. Да, у него была непростая травма, ему не повезло, но претензия в том, что Джон игнорирует временного чемпиона Тома Аспиналла и собирается биться с Миочичем. UFC ему в этом потакает и усложняет ситуацию. Будем надеяться, что Джонс, как и Миочич, после очного поединка объявит о завершении карьеры. Это будет лучший исход, так как вся ситуация изрядно вымотала всех, а особенно Аспиналла, который должен быть легитимным чемпионом в тяжёлом весе. После ухода Джонса дивизион однозначно получит новую жизнь.