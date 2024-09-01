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Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября 2024, дата и время, где смотреть, опция реванша, карьера Бетербиева

Последний бой Бетербиева? Реванша с Биволом не будет
Сергей Сорокин
Превью боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
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На профессиональном пути Артура осталось лишь одно препятствие.

12 октября в Саудовской Аравии состоится главное событие всего 2024 года в мире профессионального бокса для фанатов из России. В ринге сойдутся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Они будут биться за титул абсолютного чемпиона мира. Стоит отметить, что Артуру уже 39 лет. И невольно начинают закрадываться мысли о потенциальном завершении карьеры Бетербиева. В январе 2025 года россиянину и вовсе исполнится 40. И складывается ощущение, что поединок с Биволом может стать для него последним в профессиональной карьере. А теперь появилась новость, которая лишь подкрепляет такой тезис.

Предстоящий поединок станет настоящим столкновением философий:
Бетербиев — разрушает, Бивол — изнуряет. Как побеждают суперчемпионы из России
Бетербиев — разрушает, Бивол — изнуряет. Как побеждают суперчемпионы из России

Дмитрий пообщался с журналистами Boxing Social и рассказал ещё несколько любопытных подробностей, которые можно найти в контракте, подписанном россиянами перед боем. В частности, стало известно, что парни не стали прописывать опцию реванша. А ведь перед многими громкими поединками это условие является практически обязательным. Но Бивол и Бетербиев обошлись без него: «Опция реванша? Нет, у нас нет этой опции. Честно говоря, я не думаю о реванше. Все мои мысли только о предстоящем поединке».

Может ли бой с Биволом стать для Бетербиева последним? Складывается ощущение, что да. Артур провёл уже 20 профессиональных поединков. Он идёт непобеждённым, с идеальным процентом нокаутов. И если россиянин отправит в свою копилку очередной финиш, то вполне может задуматься о красивом уходе. Тогда Бетербиев покинет профессиональный спорт непобеждённым, навсегда войдёт в историю как великий нокаутёр. Да и доказывать Артуру больше ничего не будет нужно. Он станет абсолютным чемпионом, а это самое большое достижение для любого боксёра. Конечно, потенциально всегда можно подумать о переходе в другой вес, потому что некоторые собирают все пояса в разных дивизионах. Но в 40 лет провернуть такой трюк будет невероятно сложно.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing via Getty Images

Но есть уверенность, что Артура заставит остаться в деле поражение. Складывается ощущение, что Бетербиев просто не стерпит осечки. И будет буквально гоняться за потенциальным реваншем с Биволом. Конечно, сам Артур может попытаться закрыть поражение и с другой оппозицией. Задача будет заключаться именно в том, чтобы завершить карьеру на мажорной ноте. И в дивизионе есть полно парней, с которыми можно реализовать эту цель. Да и желающих подраться с россиянином будет очень много, в этом нет никаких сомнений.

Артуру не стоит повторять ошибок Канело:
«Я бы не сказал, что Бивол — самый серьёзный соперник». Бетербиев недооценивает Дмитрия?
«Я бы не сказал, что Бивол — самый серьёзный соперник». Бетербиев недооценивает Дмитрия?

Возникает ощущение, что именно от результата предстоящего поединка напрямую зависит, останется ли Бетербиев в профессиональном боксе. Если Артур победит, он вполне может уйти на пике. Россиянин достиг практически всего – осталось лишь сделать красивый финальный штрих. А вот если Бетербиев проиграет, он вряд ли позволит себе уйти вот так вот. Поэтому будет любопытно посмотреть на то, как именно завершится эта история.

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