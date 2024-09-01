«Это и есть проблема нашего спорта». Почему Фёдор так и не подрался в UFC

Один из главных вопросов в истории смешанных единоборств — как Фёдор Емельяненко выступил бы в UFC? Россиянин был огромной звездой в Японии, покорил промоушен Pride и по праву считался одним из величайших бойцов ММА в мире. Разумеется, в набиравшем обороты UFC были заинтересованы в том, чтобы подписать Последнего Императора.

Но союз никак не клеился. В 2007 году UFC поглотил Pride, и переговоры с Фёдором были, но стороны не пришли к соглашению. Дана Уайт тогда утверждал, что лучшие бойцы дерутся именно в его промоушене, и критиковал Емельяненко за якобы слабую оппозицию. Спустя два года переговоры возобновились, но россиянина не устроили условия контракта. В частности, тот факт, что он не мог выступать нигде, кроме UFC. К тому же Фёдор заявлял, что оговаривались одни условия, а в контракте были другие.

Емельяненко, тогда уже бывший на контракте с промоушеном Strikeforce, предлагал UFC договориться о совместных турнирах, а Уайт, конечно, настаивал на полноценном переходе Последнего Императора. Основной мотивацией считалась возможность провести бой с Броком Леснаром, но переговоры шли крайне тяжело. Некстати пришлась и пауза в карьере Фёдора, хотя и в этот период на него выходили люди из UFC. Тогда лига выкупила и Strikeforce, переманив бойцов этой лиги к себе на контракт, однако Емельяненко тогда уже снова вернулся к боям в Японии и в М-1.

Была и возможность провести совместный турнир с М-1, но легенда UFC Рэнди Кутюр чётко обозначил, почему и этого не случилось.

«Могу сказать только одно — у боссов UFC слишком большое эго, чтобы организовать такой бой. Из-за их эгоизма я так и не получил свой бой с Фёдором Емельяненко. Ведь М-1 предлагали провести его совместно. А в UFC дали понять, что этому никогда не бывать. Поэтому я не вижу исходов, в которых чемпиону UFC дали бы возможность провести бой с чемпионом PFL. К сожалению, для UFC это невозможно. Жаль, что болельщики так и не увидят этот поединок. В такой эгоистичности и есть проблема нашего спорта», — объяснил Кутюр.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Вадим Финкельштейн, глава М-1, заявлял, что их выставляли сумасшедшими во время переговоров: «Если бы президент UFC Дана Уайт хотел, чтобы Фёдор выступал в их организации, он бы там уже давно выступал. Уайт очень плохо хочет. Он делает видимость, что хочет. Этот вопрос совершенно не зависит от M-1. Компания и Фёдор — совершенно разное. Фёдор не выступает в турнирах M-1. Наша компания только хочет организовывать для него поединки с хорошими бойцами. И если некоторые из них пройдут на территории UFC, то нет проблем. Не надо делать из нас монстров, мы не против боя Емельяненко — Леснар. Мы желаем, жаждем этого боя. И Фёдор хочет. И вся причина, почему он не может состояться, не в нас и не в том, что мы выкручиваем руки UFC, требуя сопромоушена. Когда проходили переговоры, мы были согласны и на другие условия, но нам их никто не предложил. Нас просто выставили ослами, сумасшедшими русскими. Будто бы мы отнимаем у них бизнес».

После возобновления карьеры Фёдора была предпринята новая попытка UFC подписать Емельяненко. Россиянин сразу поставил условия промоушену: «Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жёстко ответили, что заинтересованы только во мне». В UFC действительно не были заинтересованы в том, чтобы расширять ростер за счёт Fedor Team.

В итоге Емельяненко завис на перепутье, и тогда же подоспело предложение Rizin вернуться в Японию и возглавить первый турнир новой организации. Предложение поступило от экс-главы Pride Нобуюки Сакакибары, так что Фёдор поехал в страну, где его любят, и ярко там выступил, победив Джайдипа Сингха в первом раунде. Правда, надолго в Японии Последний Император не задержался, и подоспел Bellator, который был готов подписать и учеников Емельяненко.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

В новой для себя организации Фёдор накопил четыре победы и три поражения, при этом дважды проиграв в боях за пояс чемпиона. В 2022 году после неудачного боя с Райаном Бейдером россиянин с почестями завершил профессиональную карьеру, его пришли чествовать и другие легенды ММА.

Спустя некоторое время Фёдор вновь вспоминал о ситуации с контрактом: «Всех звёзд UFC перебили в Pride. UFC на тот момент была просевшая компания с большими долгами. Это первое. Второе – когда я был свободен, Дана Уайт предлагал смешной контракт. Он разговаривал очень дерзко. А когда я был занят – под другой организацией – он появлялся и предлагал хорошие условия. Но я не мог разорвать контракт с тем промоушеном, в котором выступал. Либо человек хотел меня специально потушить. Если бы я подписал с ними контракт, Strikeforce подал бы на меня в суд, и я бы не смог нигде выступать, пока идёт суд».

Зато сейчас Емельяненко «попал в UFC» — боец появился в игре UFC 5. Конечно, слабое утешение, и мы никогда не получим ответа на главный вопрос — как Фёдор Емельяненко выступил бы в UFC?