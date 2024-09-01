Встреча двух гордынь. Супертурнир UFC и бой Канело «съедят» друг друга

В ночь с 14 на 15 сентября состоятся сразу два крупных события в мире единоборств. Дана Уайт организовал турнир UFC 306 с чемпионским поединком Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили в главном событии, а параллельно с ним будет проходить вечер профессионального бокса, в котором один из лучших боксёров мира Сауль Альварес проведёт защиту своих чемпионских поясов против Эдгара Берланги.

Ни для кого не секрет, что и боксёрские шоу, и турниры UFC в основном проходят по субботам – в выходной день, чтобы собрать как можно больше фанатов и продать как можно больше билетов и трансляций. В некоторых случаях, когда крупные турниры накладываются друг на друга, случаются переносы, дабы избежать оттока аудитории. Так, например, было в марте 2024 года: на 9 марта были запланированы турнир UFC 299 и вечер профессионального бокса в Саудовской Аравии с главным поединком Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну. Организаторы боксёрского турнира понимали, что им важно сохранить и аудиторию любителей смешанных единоборств – всё-таки Нганну имеет большое количество поклонников в ММА-среде. Поэтому было принято решение перенести вечер бокса на день раньше – на 8 марта. Ни у кого корона не упала, и все остались в плюсе.

Фото Фрэнсиса Нганну в боксёрских перчатках

А вот в следующие выходные два турнира, посвящённые Дню независимости Мексики, наложились друг на друга. Никто не стал двигаться, хотя сам праздник отмечается 16 сентября — можно было провести турнир как в пятницу, так и в воскресенье. Дана Уайт в этом отношении человек упёртый, он считает, что UFC сейчас гораздо популярнее профессионального бокса и что та аудитория, которая есть у промоушена, не променяет крупный номерной турнир на вечер бокса, даже с Канело в главной роли. Тем более что Дана Уайт вложил в турнир в «Сфере» больше количество средств и сил.

«На этом турнире мы собираемся организовать 10 боёв. Этот кард будет сложно вынести мексиканцам. Я уже вложил в этот турнир порядка $ 17 млн, хотя турнир ещё не так скоро. Не устану повторять, что это будет самым уникальным и крутым шоу, которое когда-либо проводилось в спорте», — говорил Дана Уайт ещё в июле.

Поэтому двигать по срокам такое событие президент UFC не стал. Но и вечер профессионального бокса, который также состоится в Лас-Вегасе, переносить никто не думал. Вероятно, это следствие того, что Дана Уайт столкнулся с не менее эгоистичным Саулем Альваресом. Канело умеет продавать бои, хотя, конечно, в последнее время в соперниках у мексиканца, мягко говоря, не самая сильная оппозиция. Тем не менее каждый бой Альвареса – это большое событие в мире бокса, и он уверен, что сумеет затмить Дану Уайта с его «Сферой».

«Это просто разные турниры. Да, возможно, другие боксёрские матчи пострадают против UFC. Может быть. Но Канело просто другой. Меня не волнует, есть ли там параллельно UFC. Когда Канело дерётся, всё по-другому», — приводит слова Альвареса издание MMAJunkie.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Довольно смелое заявление, если учитывать, что кард у боксёрского вечера не самый выдающийся. В перепалку с Альваресом вступила главная звезда предстоящего турнира UFC 306 Шон О’Мэлли, который не сомневается в том, что фанаты единоборств будут обсуждать именно его поединок с Мерабом Двалишвили, а не бой Канело.

«Когда наступит воскресенье, понедельник, вторник, среда и так далее, о ком будут говорить люди? Они будут обсуждать Канело? Боксёрский бой? Или они будут говорить об абсолютно доминирующем, красивом и мастерском выступлении, которое я продемонстрировал в бою против Мераба, и о громком нокауте, который его сопровождал? Или люди будут обсуждать 36-минутный боксёрский поединок с участием Канело, который «был довольно захватывающим?» — приводит слова Шона портал Low Kick MMA.

О’Мэлли поддержал и главный интернет-боец UFC Конор Макгрегор. Ирландец высмеял то количество платных трансляций, которые продаёт Канело, и считает, что у боксёрского турнира нет шансов в сравнении с UFC 306.

«Сауль как кукурузные хлопья. Он собирает до 300 тысяч просмотров и не делает даже приблизительно того, за что ему платят деньги. Турнир UFC 306 вышвырнет их с этой полосы. Шейх Турки оказался прав, продолжая движение в этом направлении. Канело не делает продаж?» — заявил Конор Макгрегор.

Здесь можно много рассуждать, кто продаёт больше трансляций и кто более популярен. Но, кажется, ясно одно – ничего хорошего от параллельных турниров чуть ли не на соседней улице не получат ни Дана Уайт, ни организаторы боя Канело. Гордыня президента UFC может сыграть с ним злую шутку – турнир UFC 306 для него крайне важен в свете не самого яркого юбилейного турнира UFC 300. Дана Уайт обещает, что турнир в «Сфере» всё компенсирует, но если и он провалится как по просмотрам и проданным билетам, так и по зрелищности, то к промоушену будут большие вопросы.

С другой стороны, и Канело может получить очередную порцию критики в свой адрес. Если турнир с его участием сильно проиграет UFC 306, то снова возникнут разговоры, что следствием этого является то, что Альварес после поражения от Бивола избегает серьёзных поединков. Невысокие цифры с продаж платных трансляций могут сильно ударить по карману Канело – арабские шейхи, например, уже отказались с ним работать.

Упрямство с обеих сторон в итоге не сыграет на руку ни одной из них. Фанаты будут вынуждены разрываться между двумя крупными событиями, хотя вполне могли принести прибыль и UFC, и организаторам боксёрского вечера.