Проваленный допинг-тест и ментальная слабость. Усман vs Шаблий — конфликт идеологий

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. И главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. И на кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе. Это не просто интересный бой для российских болельщиков, а, возможно, самое интригующее противостояние ближайшего месяца и один из лучших поединков года.

Для Усмана это очень тяжёлая проверка и одновременно возможность подправить репутацию, которая, так или иначе, пострадала после отстранения из-за проваленной допинг-пробы. Да, Нурмагомедов просто не подал вовремя список принимаемых препаратов и не получил терапевтическое исключение, но хейтеров это мало волновало. А Шаблий давно находится в топе легковесов и попытается подтвердить свой статус в столь значимом бою.

И бойцы уже сделали немало, чтобы разогреть бой. Со стороны уже всё выглядит так, будто между ними обостряется конфликт — уж слишком много острых фраз прилетело и с одной, и с другой стороны. Причём поначалу всё было совсем не так. После победы Усмана над Брентом Примусом они должны были встретиться с Шаблием в финале Гран-при. Нурмагомедова отстранили, а Александр довольно миролюбиво высказался на этот счёт: «Что касается моего мнения — ошибки может совершить каждый. На парня много людей напало. Несмотря на то что он мой потенциальный соперник, я понимаю, что он не в лучшем положении, его старшие братья не очень довольны этой ситуацией. И он как младший в семье наверное, себя не очень ощущает. Надо дождаться, когда будет либо вскрыта проба «Б», либо нам скажут, как всё было. В любом случае каждый имеет право на ошибку».

А до этого Шаблий утверждал, что у нет никакого негатива из-за того, что Усмана быстро провели к титульному поединку в Bellator: «У нас тёплое общение — никаких проблем. Усман не виноват в том, что такое решение принял Bellator. Это не я себя успокаиваю или кого-то успокаиваю. Усман не виноват, что он дерётся за титул раньше, чем я, не проведя боёв с топовыми соперниками. Давайте адекватно понимать, что у него брат — бывший лучший боец в мире. Это имя и фамилия. Они привлекают людей. Мы все это понимаем, моя команда это понимает, так что нет никаких проблем. Я и в этом бою болел за него, и в прошлом бою, когда он дрался с Питбулем. Всегда поддержу бойцов из нашей страны».

Александр Шаблий Фото: Bellator

Градус обострился после срыва поединка в мае. Бойцы должны были встретиться в рамках турнира Bellator во Франции, но за пару недель до ивента стало известно, что Усман не сможет выступить из-за болезни. Шаблий после этого заявил, что ожидал подобного развития событий, уколол Нурмагомедова тем, что у Хабиба таких ЧП не случалось, и недоумевал из-за того, что Усману выдаётся столько авансов экспертами. И финально отметил, что Нурмагомедов дерётся в удобные моменты для себя: «На сегодня Усман находится в такой позиции, что он дерётся, когда понимает, что он победит, когда ему выгодно, когда ему удобно».

Чуть позже Шаблий намекнул, что срыв титульника мог быть спланирован: «Важно оставаться честным перед самим собой. Я не вводил никого в заблуждение, я готовился. Когда мне сказали, что бой не состоится — я начал искать другие варианты подраться. Если с их стороны это было какой-то хитростью — пусть это останется на их совести. Я до последних дней говорил, что готов драться. Я просто хочу выйти и поставить жирную точку в этом противостоянии».

Усман по теме боя практически не высказывался, но в августе слегка приложил будущего соперника: «Я буду с ними бороться 25 минут. А он там каким-то боем с тенью занимается. Да, взаимное уважение есть, но этот парень собирается выйти и побить меня. Это не означает, что я должен стоять с ним рядом, обниматься и в брата играть. Я не собираюсь с ним в брата играть. Я собираюсь зайти и разнести его. Шаблий предположил, что отмена боя в мае была тактическим ходом? Говорить, что это тактический ход — это какая-то глупая мысль Александра. Пускай не обижается и готовится к бою».

До боя остаётся меньше недели, и это столкновение вполне тянет на битву двух разных миров, разных идеологий. Все знают команду Хабиба Нурмагомедова — фанатов тяжёлого труда, которые уверенно идут по проторённой дороге. Имя Орла сослужило отличную службу его братьям, которые носят ту же фамилию. Поэтому Умар Нурмагомедов в UFC с 10-й строчки рейтинга запрыгнул на место главного претендента на пояс. Безусловно, Умар просто воспользовался шансом, но его путь заметно облегчил статус брата. И точно так же было с Усманом, о чём и говорил Шаблий. Всего четыре победы привели Нурмагомедова к титульнику.

Усман Нурмагомедов Фото: Bellator

Шаблий — обратный пример. Это боец, который идёт к поясу престижной лиги по очень долгому и длинному пути. В карьере Александра были и ACB, и бои в китайском промоушене, и Fight Nights, и Pro FC. Он явно многое повидал, накопил значительно больше опыта, чем у Усмана. А это действительно важно на таком уровне. Другой путь к титулу, другая идеология, другой подход к карьере. И от этого только интереснее — два классных бойца выяснят, кто лучше и чья дорога окажется правильнее.

Россияне уже обменялись финальными репликами. Усман заявил, что его соперник слаб ментально: «Александр слаб ментально. Когда придёт время и клетка закроется, после двух-трёх раундов он устанет и сдастся. Думаю, будет так, потому что я лучше во всём. Ударная техника, грэпплинг, борьба, ментальная прочность — я лучше во всём. Останусь непобеждённым, потому что не могу проиграть. Верю в это».

Шаблий это без внимания не оставил: «Я побью его, потому что моя техника и навыки лучше. Не знаю, почему он думает, что я ментально слаб. У меня были тяжёлые бои. Ментально не готов — это не то, что можно сказать обо мне. Мне 31 год, у меня уже были поражения, так что мне нечего бояться. Я дерусь за пояс, мне нечего терять».

Ну а болельщики ММА в любом случае должны остаться в плюсе — отличный бой, классные бойцы и титул чемпиона на кону.