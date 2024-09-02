Бой Нурмагомедова и Шаблия, титульник Наои Иноуэ. Главные поединки недели

Эта неделя станет по-настоящему насыщенной для любителей единоборств – их ожидает большое количество интересных турниров и интригующих противостояний. Особняком стоит титульный поединок в лёгком весе в Bellator между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. В Японии свой поединок проведёт один из самых ярких боксёров вне зависимости от весовой категории Наоя Иноуэ. А в Челябинске состоится масштабный вечер профессионального бокса с крупными международными боями.

3 сентября. Наоя Иноуэ – Ти Джей Дохени

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, один из самых ярких боксёров современности Наоя Иноуэ проведёт поединок у себя на родине – в Токио. Непобеждённый японец, в отличие от Теренса Кроуфорда, остался во втором легчайшем весе и собирается защищать свои четыре чемпионских титула. В соперниках у Иноуэ будет опытный ирландец Ти Джей Дохени, и это будет по-настоящему интригующий поединок. В активе Наои 27 побед в 27 поединках, 24 из них одержаны нокаутами. Дохени идёт с рекордом 26-4, 20 побед он также одержал нокаутами. Поэтому переживать, что бой будет скучным, точно не приходится.

Наоя Иноуэ Фото: Toru Hanai/Getty Images

6 сентября. Шарабутдин Атаев – Брайан Суарес

Неоднократный чемпион России, чемпион Европы и мира в любителях Шарабутдин Атаев продолжает, помимо выступлений в любителях, развивать и профессиональную карьеру. Он уже завоевал титул чемпиона мира по версии IBA, а поединок в Челябинске станет для него большим шагом вперёд: на кону в бою с Суаресом будет стоять пояс WBA Gold – это второй по значимости пояс организации. Но и аргентинец для Атаева — самый серьёзный оппонент в профессиональной карьере: Брайан идёт с солидным рекордом 19-2 и приедет в Россию не просто отбывать номер.

6 сентября. Заур Абдуллаев – Хуан Хавьер Карраско

Сильнейший российский боксёр в лёгком весе Заур Абдуллаев возвращается в ринг и проведёт бой в Челябинске. В 2019 году Заур боксировал за титул чемпиона мира, и не с кем-нибудь, а с самим Девином Хейни. Тогда Абдуллаев потерпел первое поражение в карьере, но оно его не сломило. Сейчас Заур идёт на серии из восьми побед, в том числе в его активе есть победа над экс-чемпионом мира Хорхе Линаресом. Успех в поединке с Хуаном Хавьером Карраско поднимет Абдуллаева на вторую строчку в рейтинге IBF, и тогда он будет в шаге от нового титульного шанса.

В ночь с 7 на 8 сентября. Усман Нурмагомедов – Александр Шаблий

Поединок, который давно ожидают российские любители смешанных единоборств. Усман Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона Bellator в лёгком весе, должен провести защиту пояса против соотечественника Александра Шаблия. Сага с этим поединком тянется ещё с прошлой осени, когда оба бойца вышли в финал Гран-при промоушена. В ноябре стало известно о том, что Усман провалил допинг-тест, были долгие разбирательства, но в итоге пояса Нурмагомедова не лишили. Усман и Александр должны были подраться в мае на турнире в Париже, однако Нурмагомедов получил травму, и бой снова отложили. Теперь российские бойцы всё же встретятся в клетке и подарят любителям единоборств яркий титульный поединок.

В ночь с 7 на 8 сентября. Гилберт Бёрнс – Шон Брэди

Предстоящий турнир UFC будет на разогреве у масштабного события в Лас-Вегасе, которое состоится в ночь с 14 на 15 сентября. Но и этот турнир подарит несколько интересных противостояний, а особого внимания заслуживает главный поединок, в котором встретятся экс-претендент на чемпионский пояс в полусреднем весе Гилберт Бёрнс, занимающий шестую строчку в рейтинге, и Шон Брэди. У Брэди была идеальная статистика 15-0, пока он не разделил клетку с Белалом Мухаммадом – в том поединке Шон потерпел первое поражение в карьере. Его он успел закрыть, победив Кевина Гастелума, и теперь Брэди ожидает поединок с Бёрнсом, который отправлял в нокдаун и Камару Усмана, и Хамзата Чимаева. Победа над Гилбертом значительно повысит котировки Шона и приблизит его к возможному реваншу против Мухаммада.

Шон Брэди Фото: Zuffa LLC via Getty Images

8 сентября. Ислам Омаров — Курбан Тайгибов

В Краснодаре состоится очередной турнир российской лиги АСА. Совсем недавно промоушен провёл финал Гран-при в тяжёлом весе, а на турнире в Краснодаре состоится финал Гран-при в полулёгком весе. Чемпион организации Ислам Омаров проведёт поединок против Курбана Тайгибова. Непобеждённый Омаров — фаворит, но Тайгибов намеревается удивить чемпиона и забрать его пояс, а вместе с ним победу в Гран-при.