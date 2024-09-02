Пират против Супермена. Шаре Буллету придётся биться с соотечественником

26 октября UFC возвращается в Абу-Даби с мощнейшим турниром UFC 308, который уже доверху забит отличными поединками. Так, на нём выступят Илия Топурия и Макс Холлоуэй, Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев, Александр Волков и Сириль Ган, Магомед Анкалаев и Александар Ракич. К звёздной компании теперь присоединяется и Шара Буллет.

Соперником Шарабутдина станет его соотечественник Армен Петросян. Да, у него в профиле значится армянский флаг, но родился Армен в Красноярске и бойцовскую базу, а также известность приобрёл именно в России. Живёт и тренируется Петросян также в нашей стране. И потенциально это очень опасный вызов для Шары.

Шара Буллет Фото: Josh Hedges/Getty Images

Петросян попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта в 2021 году. За три года боец по прозвищу Супермен накопил всего пять поединков, и его рекорд в них — 3-2. Уступал Петросян нынешнему представителю топ-5 среднего веса Кайо Борральо, а относительно недавно, в феврале, уступил другому бразильцу Родолфо Виейре. К слову, только последний поединок с участием Армена не продлился всю дистанцию.

Ещё один важный момент — Петросян тренируется в Махачкале в зале Universal Fighters у Расула Магомедалиева. Там в своё время готовился Шарабутдин к дебютному поединку в UFC. Магомедалиев уже высказывался за пару недель до анонса боя Буллета с Петросяном: «Я бы не хотел такого боя, но это спорт. Знаю Шару, знаю, на что он способен, понимаю, где его сильные стороны, где его слабые стороны. Так что если бой состоится, мне будет намного легче как тренеру. Армен сразу дал согласие на этот бой, просто Шара не хотел проводить такой поединок. Но, как я понял, Мик Мэйнард сказал, что нужно подраться, и всё – вопросов не осталось».

А позже объяснил, в чём преимущество Петросяна над Шарой: «Безусловно, Шарабутдин очень интересный и зрелищный боец. Сильная его сторона в том, что у него получается делать то, что он хочет. Но он часто рискует, а Армен — нет. Петросян понимает, к чему приводят ошибки. Он более расчётлив, работает собраннее Магомедова. Шарабутдин особенно хорошо работает ногами в корпус и голову, а у Петросяна другой стиль. Ждём хорошего боя».

Шара Буллет взял очень мощный темп. Он почти год ждал дебютного поединка в UFC, а как только провёл его, то тут же разогнался. Бой с Петросяном станет четвёртым за год. Буллет уже успел разобраться с Бруно Силвой, Антонио Троколи и Михалом Олексейчуком. Но, безусловно, Петросян — боец более высокого уровня и станет гораздо более сложным вызовом для Магомедова.

Шара Буллет Фото: Josh Hedges/Getty Images

При всём этом с Петросяном Шаре будет удобнее биться с точки зрения стиля. Армен — ударник, это с большой вероятностью будет поединок в стойке, оба постараются устроить зрелище для фанатов. Конечно, всегда есть вероятность, что бойцы одного плана могут нейтрализовать сильные стороны друг друга — и тогда будет либо много борьбы, либо просто пассивный поединок на ногах, но Шара приучил к тому, что стремится устроить шоу.

Кроме того, возможная победа и, как следствие, 4-0 в UFC дадут Буллету возможность получить топового соперника. Магомедов уже стал звездой на турнирах в восточных странах, и есть шанс упрочить этот статус. Шаре уже бросают вызовы бойцы из топ-10, так что недостатка в звёздных именах, скорее всего, не будет. Осталось получить ответ на вопрос — продолжит ли свой путь поезд хайпа имени Шары Буллета или Магомедов споткнётся на Супермене?