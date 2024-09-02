«Боец, у которого есть абсолютно всё». Почему Иноуэ — совершенный боксёр

3 сентября в Токио (Япония) местная звезда и абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ выйдет на очередную защиту поясов в поединке с 37-летним Ти Джеем Дохени.

Иноуэ — непобеждённый боксёр с рекордом 27-0 (24 победы нокаутом) и звучным прозвищем Монстр. Кроме того, японец был абсолютным чемпионом мира и в легчайшем дивизионе, после чего собрал четыре пояса и поднялся в весе. При этом он делает то, что совершенно нетипично для других бойцов из маленьких весовых категорий — нокаутирует соперников. Всего три поединка Наои дошли до решений.

Наоя Иноуэ Фото: Getty Images

Опытнейший промоутер Боб Арум с уверенностью заявляет, что никогда не видел таких боксёров, как Иноуэ: «Это не просто лучший боксёр в мире вне зависимости от весовых категорий. Это самый сильный боксёр, которого я когда-либо видел в ринге, вне зависимости от весовой категории или чего-то ещё. Я почти 60 лет в боксе. И я никогда прежде не видел такого бойца, как Иноуэ».

Другой топовый боксёр Джервонта Дэвис также отдаёт должное таланту японца: «Думаю, что впервые начал наблюдать за его карьерой несколько лет назад. Это боец из бойцов. Однозначно один из тех, у кого есть всё. Реально так считаю. Если хотите увидеть бойца, у которого есть абсолютно всё, то это он. Он именно такой. Однозначно. Тут без вопросов».

Иноуэ пришёл в профессиональный бокс с солидным бэкграундом в любителях и уже в 20 лет громко заявил о себе. За два года японец добрался до титульного поединка и нокаутировал Адриана Эрнандеса, завоевал пояс WBC. Никто и никогда не делал этого так же быстро, как Наоя. С того момента Иноуэ бьётся исключительно в титульных боях и путешествует по весовым категориям, забирая пояса у всех, кого встретит на ринге.

Как Иноуэ удаётся держаться в топе и уничтожать всех соперников? Наоя тренируется у своего отца Шинго Иноуэ. Он же старается помочь сыну с имитацией соперников. На спаррингах Монстр старается работать с теми, кто габаритнее его, а ещё уделяет внимание психологии. Забавный факт — в 2017 году Наоя сломал запястье своему отцу, когда тот держал ему лапы. Это идеальный штрих к портрету Иноуэ — у него сумасшедшая нокаутирующая мощь, которой нет у других бойцов из его весовых категорий. Интересно, что у его брата Такумы Иноуэ всего пять нокаутов в 21 поединке. Такие разные братья.

Наоя, как правило, начинает поединки очень агрессивно, сразу же бьёт очень акцентированно и мощно, заставляя соперников с первых секунд думать только о защите. Иноуэ подключает переднюю руку, активно использует джеб и оттуда уже выбирает дальнейшее продолжение: сдваивает джебы, прячет боковые атаки, пробивает прямые. Монстру удаётся в кратчайшие сроки найти удобную дистанцию и оттуда расстреливать оппонентов. А так как соперники сразу же начинают переживать о защите, то у японца достаточно вариантов для атак.

Наоя Иноуэ Фото: Getty Images

Не сказать, что Иноуэ находит какие-то невероятные ходы. Он работает по классике, финтит, раздёргивает, наказывает мощными прямыми за малейшие ошибки. Ну и сила, которой обладает Наоя, конечно, играет большую роль. Соперники от этой мощи теряются. Работает японский боксёр не только по голове, есть в арсенале отличные панчи в корпус. К примеру, Иноуэ сложил пополам Омара Нарваэса ударом в печень.

Важно и разнообразие атак. Иноуэ тяжело прочитать, потому что он каждый раз начинает атаки по-разному. А высокая скорость и классный футворк и вовсе превращают задачу «остановить Монстра» в практически нереальную. Именно поэтому Иноуэ — совершенный боксёр. Это не просто хороший панчер. Он хорош в каждом аспекте боя. Наоя сохраняет отличный баланс, не проваливается, отлично дышит и может при необходимости работать на очки. Никаких лишних движений — чёткая и выверенная работа, шикарная точность атак, физическая готовность. Всё это помогает Иноуэ забирать даже, казалось бы, незначительные эпизоды и отрезки. Претензий к оппозиции тоже нет, Наоя переезжает всех соперников, и это далеко не мальчики для битья. Адриан Эрнандес, Омар Нарваэс, Кохеи Коно, Нонито Донэр, Джейми Макдоннелл, Стивен Фултон, Марлон Тапалес, Эммануэль Родригес — это люди, которые становились чемпионами мира. У большинства из них пояса отбирал именно Иноуэ.

Пожалуй, главный минус Иноуэ — он почти всегда бьётся в Японии. Были вылазки в США и Великобританию, но это единичные случаи. Такое «домоседство» Наои не позволяет ему стать полноценной мировой звездой в глазах большинства болельщиков, но при этом Иноуэ, возможно, самый сбалансированный и совершенный боксёр мира. Недавно Турки Аль аш-Шейх заинтересовался возможностью устроить бой для Монстра в Саудовской Аравии. Это может вывести японца на новый уровень популярности. И, скорее всего, он продолжит уничтожать соперников до тех пор, пока ему самому это не надоест.