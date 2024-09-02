Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени: Монстр из Японии снова оформит яркий нокаут? LIVE

3 сентября в Токио (Япония) на «Ariake Arena» состоится турнир по профессиональному боксу. Главным событием ивента станет поединок абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ и Ти Джея Дохени. Для непобеждённого японского нокаутёра это уже вторая защита всех четырёх поясов. Дохени получит шанс вновь стать чемпионом мира.

Также в рамках турнира состоятся ещё два титульных поединка. Йошики Такеи встретится с Диаго Хигой в бою за титул WBO в легчайшем дивизионе. А Исмаэль Барросо и Энди Хираока сойдутся в поединке за временный пояс WBA в первом полусреднем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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