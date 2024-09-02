Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени: Монстр из Японии снова оформит яркий нокаут? LIVE

3 сентября в Токио (Япония) на «Ariake Arena» состоится турнир по профессиональному боксу. Главным событием ивента станет поединок абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ и Ти Джея Дохени. Для непобеждённого японского нокаутёра это уже вторая защита всех четырёх поясов. Дохени получит шанс вновь стать чемпионом мира.
Также в рамках турнира состоятся ещё два титульных поединка. Йошики Такеи встретится с Диаго Хигой в бою за титул WBO в легчайшем дивизионе. А Исмаэль Барросо и Энди Хираока сойдутся в поединке за временный пояс WBA в первом полусреднем весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Накануне прошло взвешивание бойцов
Оба бойца успешен уложились в лимит весовой категории. Вес Иноуэ составил 55,3 кг, Дохени показал на весах 55,1 кг.
Где смотреть турнир с главным боем Иноуэ — Дохени
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформах ESPN и Sky Sports. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🥇 Дохени намерен снова стать чемпионом мира
«Я в идеальной форме и я рад оказаться здесь, чтобы войти в историю. Я знаю, что Иноуэ — превосходный боксёр. Я отношусь к нему с уважением, но я твёрдо намерен вернуть себе титул чемпиона мира», — сказал Дохени.
Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Дохени
Боксёрский турнир пройдёт 3 сентября в Токио (Япония) на «Ariake Arena». Начало запланировано на 9:30 по мск. Главный бой вечера ориентировочно начнётся не ранее 13:00 по мск.
🤝 Иноуэ: ни в коем случае не собираюсь недооценивать Дохени
«Я нахожусь в отличной форме после месяцев упорных тренировок с момента моей победы над Луисом Нери в мае. Я ни в коем случае не собираюсь недооценивать Ти Джея Дохени, так как он опытный сильный боец, к которому я отношусь с уважением. Это будет непростой для меня бой», — заявил Иноуэ.
Полный кард турнира с боем Иноуэ — Дохейни
Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени;
Йошики Такеи — Диаго Хига;
Исмаэль Барросо — Энди Хираока;
Дзин Сасаки — Камил Балла;
Тошики Шимомачи — Рюя Цугава.