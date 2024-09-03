«Трамп — величайший боец в истории». Трогательная дружба босса UFC и экс-президента США

На последних номерных ивентах UFC, проходящих в США, мы привыкли видеть картину, как в зрительный зал торжественно входит Дональд Трамп, рядом идёт гордый Дана Уайт, а фанаты, собравшиеся на арене, рукоплещут экс-президенту США. Например, это было на UFC 302, где Ислам Махачев защищал пояс чемпиона в поединке с Дастином Порье.

Такие появление Трампа на турнирах — далеко не разовая акция и не пиар-ход, который взаимовыгоден обеим сторонам. Вернее, основная цель визитов политика на UFC заключается не в этом. Просто Трампа и Дану Уайта связывает дружба, которая тянется уже более 20 лет.

На заре развития UFC у промоушена было немало проблем. В первую очередь они были связаны с тем, что с подачи сенатора Джона Маккейна ММА называли человеческими петушиными боями. В связи с этим было сложно продвинуть смешанные единоборства в массы, заполучить возможность транслировать бои на ТВ и находить площадки для проведения турниров. В начале XXI века промоушеном стали владеть бизнесмены Фрэнк и Лоренцо Фертитта вместе с Даной Уайтом.

Дана Уайт Фото: Ethan Miller/Getty Images

Поддержки извне практически не было, и одним из тех, кто встал на сторону UFC, был именно Дональд Трамп. Он уже был большой звездой и владел помпезным заведением «Трамп Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, которое и стало площадкой для проведения турнира UFC 28, где выступили, например, такие звёзды, как Кевин Рэндлман, Рэнди Кутюр, Андрей Орловский, Джош Барнетт. Позже Трамп ещё пригласил Тито Ортиса на своё реалити-шоу «Ученик знаменитости», что также помогло зрителям побольше узнать об ММА и в целом о боях.

Для турниров UFC 30 и UFC 31 Трамп уже просто помог найти площадки. А спустя год после того самого ивента в Атлантик-Сити UFC дебютировал на культовой арене «MGM Grand» в Лас-Вегасе и открыл новую страницу истории. Которой без Трампа, возможно, и не было бы. Дана Уайт был очень благодарен новому другу: «Никто не воспринимал нас всерьёз, кроме Дональда Трампа. Он видел потенциал ММА, одним из первых стал вкладывать деньги в индустрию. Он предложил проводить бои на его площадках».

С тех пор Дана Уайт и Трамп дружат, их союзу не помешал даже тот факт, что в 2008 году Дональд и сам попытался зайти в сферу ММА, открыв промоушен MMA Affliction, который, впрочем, провёл всего два турнира и закрылся. В 2011 году в UFC договорились о крупном ТВ-контракте с Fox Sports. Трамп отреагировал: «Поздравляю, Дана. Всегда знал, что ты это сделаешь».

Позже, в ковидный период, когда UFC всё равно пытался проводить турниры, Трамп поддержал промоушен и призвал остальных сделать то же самое. Дана, в свою очередь, в грубой форме послал одного из спонсоров, который попросил главу UFC удалить публикацию о Трампе из социальных сетей: «Я выложил видео за Трампа на своей странице в социальной сети, и один из спонсоров обратился ко мне, попросив, чтобы я удалил эту публикацию. Знаете, что я сказал? Послал его. Ты можешь голосовать за того, за кого хочешь, а я буду голосовать, за кого я хочу. Так это и работает. Меня даже не волнует, за кого ты голосуешь — это не моё дело, чёрт возьми. Но пошли вы! Никогда не звоните мне и не говорите, за кого голосовать».

К слову, несмотря на дружбу, Уайт не всегда согласен с экс-президентом страны. Недавно Трамп предложил Уайту создать лигу мигрантов: «Я сказал Дане, что у меня есть отличная идея — создать лигу мигрантов. Там будут свои бойцы, и у вас, в UFC, тоже будут свои бойцы. У вас лучшие бойцы в мире, есть свой чемпион, и у мигрантов будет свой чемпион, и они будут драться друг с другом».

Трамп также сказал, что Дана не пришёл в восторг от такого замысла, а на пресс-конференции Уайт максимально замялся, когда его спросили об этом: «Это шутка. Да, шутка. Я видел, что все сходят с ума после этого заявления, но да, он это действительно сказал».

А ещё Дана заявлял, что не верит в меньшие налоги, о которых говорит Трамп, не согласен со всеми высказываниями Дональда в социальных сетях и на выступлениях, но это никак не мешает им дружить.

Дональд Трамп на турнире UFC Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Трамп уже неоднократно высказывался, что очень ценит поддержку Уайта: «Дана потрясающий, не так ли? Я постоянно ощущаю от него поддержку. Он крутой парень и очень умный. Дана — верный друг. В своё время я ему помог, когда в UFC ещё никто не хотел выступать, и он об этом помнит. Хотя многие не помнят такого. Сначала поддерживают, потом забывают, когда им это удобно. Дана не из таких парней».

И хвалил деятельность главы UFC: «Нет никого лучше Даны Уайта. Всегда говорю: «Всех можно заменить, кроме Уайта». Этот парень ищет бойцов по всему миру. Ему плевать откуда, даже если он эти страны никогда раньше не знал. Именно там он находит лучших».

По словам Уайта, Трамп не просто ходит на турниры, чтобы показать себя и посмотреть на других, а отлично разбирается в материале — знает всех бойцов, кто с кем бьётся, какая ситуация в дивизионах. Любимые бойцы политика — Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон, а вот лучшим в истории Дональд считает Хабиба Нурмагомедова: «Лучший боец в истории? Думаю, это Хабиб. Насколько он хорош? Нурмагомедов остановился на рекорде 29-0, но остановился после смерти отца. Он ни разу не проиграл и раунда. У меня с ним недавно состоялся потрясающий разговор, но мы не говорили о боях».

После недавнего покушения на Трампа Уайт и множество бойцов UFC высказались в поддержку бывшего президента: называли героем Америки, одним из самых сильных и стойких людей, лидером.

А сейчас Дана называет Трампа величайшим бойцом: «Дональд пришёл на первый бой и оставался до последнего момента на каждом турнире, на который приходил. Он из тех парней, которые на протяжении всей моей карьеры обращались ко мне, когда в моей жизни происходили хорошие изменения, и говорили: «Поздравляю! Я всегда знал, что у тебя это получится». Какое место занимает Трамп в списке величайших бойцов? Он занимает первое место. Дональд – самый стойкий человек, которого мне когда-либо приходилось видеть».

Достойный пример дружбы сквозь года и такое количество трудностей.