Самая странная победа Иноуэ. Ирландский богатырь захромал и сдался

Кто не знает Наою Иноуэ? Невысокий японец по прозвищу Монстр считается одним из величайших боксёров современности, хотя пока не сумел стать звездой американского рынка. Зато Наоя к 31 году собрал крутой список достижений: чемпион мира в четырёх весовых категориях, абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, лучший боксёр планеты по версии журнала Ring прямо сейчас и обладатель охапки индивидуальных премий. Несмотря на свою весовую категорию, непобеждённый японец ещё и крутой нокаутёр: только три боя в профессиональной карьере Иноуэ не сумел завершить досрочно.

Сегодня Наоя проводил вторую защиту своего титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Соперником японской суперзвезды стал Ти Джей Дохени, яркий ирландо-австралийский боксёр и экс-чемпион мира по версии IBF. Однако казалось, что это всё равно откровенный мисматч: Дохени на бумаге значительно уступал японцу в классе, имел в багаже четыре поражения и был старше оппонента на целых шесть лет. Зато Ти Джей на пресс-конференции уповал на свои габариты: для своего дивизиона австралиец весьма габаритный боксёр с мощным ударом.

И действительно, в ринге Дохени казался очень крупным: по информации местных журналистов, ирландец успел набрать после взвешивания сразу 11 килограммов! Но использовать свои размеры претендент не торопился, аккуратно двигаясь вдоль канатов и лишь изредка выбрасывая одиночные удары. Иноуэ, кстати, тоже события не форсировал, но настойчиво шагал за соперником и нащупывал прорехи в его обороне. Наоя в основном тоже работал одиночными ударами, хотя уже во втором раунде он провёл быструю комбинацию, в результате которой жёстко пробил корпус Дохени.

Ирландец выстоял, но старт поединка проиграл вчистую. Иноуэ работал уверенно, навязывал оппоненту свой стиль, а вот Дохени словно стеснялся показать свои сильные стороны. Только в третьем раунде Ти Джей начал изредка ходить в атаку, пусть и упирался в защиту Наои. Зато у претендента изредка заходили силовые удары сбоку, очевидно раздражающие японца. Дохени потихоньку всё же начинал чувствовать себя всё более уверенно, а перед пятым раундом ещё и поддразнил чемпиона, изобразив полное равнодушие после пропущенного удара.

Ближе к экватору поединок наконец-то раскачался: оба боксёра всё чаще атаковали и, как следствие, больше раскрывались. В шестом раунде Ти Джею пришлось очень тяжело: чемпион несколько раз пробил его защиту силовыми попаданиями и был близок к тому, чтобы отправить ирландца как минимум в нокдаун. А в седьмом раунде Дохени получил травму, из-за которой не смог продолжить бой: схватился за спину после неудачного движения в защите, захромал и дал понять, что драться больше не будет. Победа Иноуэ!