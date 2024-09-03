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Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени, результат боя, кто победил, как закончился поединок Иноуэ и Дохени

Самая странная победа Иноуэ. Ирландский богатырь захромал и сдался
Александр Фролов
Самая странная победа Иноуэ
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Наоя провёл хороший бой, но точно не доминировал.

Кто не знает Наою Иноуэ? Невысокий японец по прозвищу Монстр считается одним из величайших боксёров современности, хотя пока не сумел стать звездой американского рынка. Зато Наоя к 31 году собрал крутой список достижений: чемпион мира в четырёх весовых категориях, абсолютный чемпион мира в двух дивизионах, лучший боксёр планеты по версии журнала Ring прямо сейчас и обладатель охапки индивидуальных премий. Несмотря на свою весовую категорию, непобеждённый японец ещё и крутой нокаутёр: только три боя в профессиональной карьере Иноуэ не сумел завершить досрочно.

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Сегодня Наоя проводил вторую защиту своего титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Соперником японской суперзвезды стал Ти Джей Дохени, яркий ирландо-австралийский боксёр и экс-чемпион мира по версии IBF. Однако казалось, что это всё равно откровенный мисматч: Дохени на бумаге значительно уступал японцу в классе, имел в багаже четыре поражения и был старше оппонента на целых шесть лет. Зато Ти Джей на пресс-конференции уповал на свои габариты: для своего дивизиона австралиец весьма габаритный боксёр с мощным ударом.

И действительно, в ринге Дохени казался очень крупным: по информации местных журналистов, ирландец успел набрать после взвешивания сразу 11 килограммов! Но использовать свои размеры претендент не торопился, аккуратно двигаясь вдоль канатов и лишь изредка выбрасывая одиночные удары. Иноуэ, кстати, тоже события не форсировал, но настойчиво шагал за соперником и нащупывал прорехи в его обороне. Наоя в основном тоже работал одиночными ударами, хотя уже во втором раунде он провёл быструю комбинацию, в результате которой жёстко пробил корпус Дохени.

Ирландец выстоял, но старт поединка проиграл вчистую. Иноуэ работал уверенно, навязывал оппоненту свой стиль, а вот Дохени словно стеснялся показать свои сильные стороны. Только в третьем раунде Ти Джей начал изредка ходить в атаку, пусть и упирался в защиту Наои. Зато у претендента изредка заходили силовые удары сбоку, очевидно раздражающие японца. Дохени потихоньку всё же начинал чувствовать себя всё более уверенно, а перед пятым раундом ещё и поддразнил чемпиона, изобразив полное равнодушие после пропущенного удара.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Ти Джей Дохени
03 сентября 2024, вторник. 14:25 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
TKO
Ти Джей Дохени

Ближе к экватору поединок наконец-то раскачался: оба боксёра всё чаще атаковали и, как следствие, больше раскрывались. В шестом раунде Ти Джею пришлось очень тяжело: чемпион несколько раз пробил его защиту силовыми попаданиями и был близок к тому, чтобы отправить ирландца как минимум в нокдаун. А в седьмом раунде Дохени получил травму, из-за которой не смог продолжить бой: схватился за спину после неудачного движения в защите, захромал и дал понять, что драться больше не будет. Победа Иноуэ!

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