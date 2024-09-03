Анкалаев не дождётся Перейру. Бразильцу интересен только второй пояс

Магомед Анкалаев, пожалуй, самый заждавшийся титульного шанса боец в UFC. У него была одна попытка, но тогда дело завершилось ничейным исходом с Яном Блаховичем. После этого россиянин постоянно находится в непосредственной близости от заветного поединка за пояс. Но каждый раз кто-то переходит ему дорогу. На сей раз это сделал Халил Раунтри, который и проведёт бой с Алексом Перейрой. На кону в этом поединке будет стоять чемпионский пояс, к которому так стремится Анкалаев. Конечно, Магомед получил претендентский шанс. Но складывается ощущение, что даже победа в следующем бою не даст россиянину сразиться с бразильцем.

Алекс давно продемонстрировал своё умение «играть» с весом. И, кажется, на данный момент он вполне готов к переходу в другой дивизион. Перейра грезит тем, чтобы повесить на плечи сразу два чемпионских пояса. Многие думали, что выбор падёт на тяжёлый вес. А там открывались большие просторы – и противостояние с Джоном Джонсом, и возможный поединок с Томом Аспиналлом, на который с удовольствием посмотрел бы каждый фанат смешанных единоборств. Но, кажется, Алекс окончательно определился с выбором. И он сделан в пользу другой весовой категории.

Перейра ещё не провёл поединок с Раунтри, но уже решил бросить вызов. И выбор бразильца пал на Дрикуса дю Плесси: «Я сосредоточен на следующем бое и буду готов, но никогда не знаешь, что может произойти. Поэтому, независимо от результата, я хочу снова спуститься в средний вес и сразиться за пояс. Эй, Дрикус, собери волю в кулак и сразись со мной. Так ты докажешь, что лучше меня. Сделай публичное заявление, всё станет проще».

Дрикус дю Плесси Фото: Getty Images

Похоже, погони за вторым поясом – тренд нынешнего поколения UFC. Практически каждый чемпион сразу думает не о защите, а о попытке пойти дальше. Поэтому желание бразильца понятно. Кроме того, его нельзя упрекнуть в застое дивизиона. Перейра честно оформил несколько защит, был в этом безупречен, особенных проблем с соперниками не испытал, вследствие чего вполне может просить у организации шанса перебраться в другой дивизион и побороться за чемпионский пояс там. Да и особенно привыкать к нему не придётся. Алекс уже выступал в среднем весе и даже был там чемпионом. Поэтому будет чувствовать себя абсолютно комфортно.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Конечно, всё это прекрасно для Алекса, у которого есть реальные шансы стать двойным чемпионом. А там можно будет подумать и о тяжёлом весе. Вот только в это время вынужден будет ждать Магомед Анкалаев. И складывается ощущение, что его терпение уже на исходе. Россиянин вполне может оказаться в ситуации, когда и следующий его поединок будет фактически претендентским. А всё потому, что Перейра сначала должен подраться с Раунтри. И после этого быстро вряд ли вернётся, на подготовку к дю Плесси потребуется какое-то время. Тогда Анкалаев окажется в сложной ситуации. Он будет вынужден либо простаивать, что перед потенциальным поединком с Перейрой – грустная история. Либо придётся провести ещё один бой. Но поражение в нём окончательно отрежет россиянину путь к титульнику.

Перейру можно понять, он добивается вершин, доминирует в дивизионе и решает собственные задачи. Но хочется, чтобы в этот «поезд» всё-таки успел заскочить Анкалаев. Магомед терпеливо ждёт своего шанса, который постоянно ускользает буквально из рук. В такой ситуации очень сложно не сломаться в ментальном плане. Безусловно, Магомед – воин, который вряд ли даст слабину в такой ситуации. Но если организация действительно решит угодить Алексу и вновь задвинет Анкалаева, пути россиянина и UFC могут разойтись.