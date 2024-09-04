В Афганистане запретили ММА. А какое положение дел в других странах?

На прошлой неделе появилась новость, что смешанные единоборства попали под полный запрет в Афганистане. Основной причиной стали противоречия нормам ислама.

«В результате расследования выяснилось, что этот вид спорта — проблемный с точки зрения шариата и имеет много аспектов, противоречащих учению ислама. Именно поэтому принято такое решение», — говорится в официальном заявлении главного управления по физическому воспитанию и спорту Афганистана.

К этому всё шло с учётом того, что в 2021 году в стране появился запрет на удары по лицу. Были слухи, что бойцам угрожали из-за участия в поединках. Теперь всё окончательно запрещено, несмотря на то что интерес в Афганистане к этому виду спорта есть. Активно следят за карьерой братьев Джавида и Фарида Башарат, которые выступают в UFC. Но в дальнейшем мы, скорее всего, практически не будем видеть афганских бойцов в сильных лигах. Впрочем, Афганистан, на удивление, не единственная страна, где запрещены ММА.

Джавид Башарат Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Норвегия — единственная страна в Европе, запрещающая профессиональные ММА

Главный «оплот» борьбы с ММА — Норвегия. Это единственная страна в Европе, которая полностью запрещает профессиональные смешанные единоборства и не легализовала их. Всё дело в «законе о нокаутах», который приняли в 1982 году. Согласно ему, были запрещены виды спорта, в которых победы добываются с помощью ударов по голове. Закон был изначально задуман для того, чтобы запретить в стране профессиональный бокс, досталось и ММА.

В 2014 году бокс удалось продавить благодаря Сесилии Брекхус. Норвежка была непобеждённой абсолютной чемпионкой и не могла выступать на родине. Разрешили в качестве исключения и сразу отметили, что ММА это не касается. Это не помешало организовать норвежскую федерацию смешанных единоборств. А позже появились и бойцы хорошего уровня. Сейчас в UFC выступает Джек Херманссон и входит в топ-15 среднего веса.

«Закон о нокаутах» включает в себя интересный пункт с ограничениями силы удара. Например, были любительские турниры, где в голову разрешали бить только на 30% от максимальной силы бойца. Кроме того, закон переделан под бокс — раунды не могут длиться более трёх минут. Некоторые чиновники в Норвегии считают запрет ММА глупостью и следствием того, что люди по сей день не до конца понимают, что это не бои без правил. Пока удалось легализовать лишь любительские ММА (с 2019 года).

Так или иначе, на данный момент в Норвегии не сдвинули дело о легализации профессиональных ММА с мёртвой точки, но рассчитывают, что история Джека Херманссона в этом поможет, как в своё время помогла история Сесилии Брекхус.

Сесилия Брекхус Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

А что другие европейские страны?

Бо́льшая часть европейских стран полностью легализовала ММА. Но есть и те, кто вроде и не запрещает профессиональные смешанные единоборства, но и не поощряет их. То есть в их случае ММА остаются без государственной поддержки. Это, например, Бельгия, Дания, Исландия, внезапно Ирландия, где даже феномен имени Конора Макгрегора не заставил страну признать ММА. Соответственно, в этих странах все организационные мероприятия берут на себя местные федерации ММА. Они же отвечают за безопасность бойцов и несут ответственность. Скорее всего, во всех этих странах в ближайшие несколько лет просто признают смешанные единоборства и будут развивать их, как и другие виды спорта.

Особняком стоит Франция. В 2016 году в этой стране запретили смешанные единоборства, несмотря на растущую популярность этого вида спорта. Такие бойцы, как Сириль Диабате и Чейк Конго не могли биться у себя на родине, но активно пытались продвигать идею возвращения ММА. Из-за запрета смешанных единоборств глава Французской комиссии ММА Бертран Амуссу подавал в суд на Министерство спорта: «Министерство держит нас за идиотов. В Европе все страны, кроме Норвегии и Франции, признали ММА. Я надеялся, что до этого не дойдёт, но мы подадим иск в суд, чтобы обжаловать решение».

Тогда иск ни к чему не привёл. К тому же, по неофициальным данным, запрет ММА был также связан с тем, что во Франции хотели направить молодёжь в сторону дзюдо. Правительство якобы опасалось потерять статус одной из сильнейших держав в этом виде спорта. Однако в 2020 году запрет на ММА сняли, а регулирование на себя взяла французская федерация бокса. В UFC подсуетились — в 2022 году провели во Франции турнир и проводят их там ежегодно. Уже есть такие звёзды, как Сириль Ган, Бенуа Сен-Дени и Нассурдин Имавов, выступающий под французским флагом.

Как ситуация в остальном мире?

До 2023 года в Иране тоже были запрещены смешанные единоборства. Опять-таки, как и в случае с Афганистаном, были религиозные мотивы. Однако в январе прошлого года в Тегеране прошёл первый ММА-турнир. За два года до этого в Иране осудили бойцов, принявших участие в турнире в Азербайджане: «ММА входит в число запрещённых соревнований, у этого вида единоборств нет федерации в Иране. Те, кто вовлечён в эту сферу, действуют тайно и нелегально».

В целом есть приятная тенденция — страны постепенно открывают двери для смешанных единоборств. Например, в 2012 году в Таиланде решили запретить ММА по двум причинам — из-за жестокости и конкуренции с муай-тай. Правительство не хотело наносить ущерб имиджу своего национального боевого искусства, но по большому счёту это всё оказалось блефом. Никакого закона о запрете ММА не было принято, так что турниры по смешанным единоборствам в этой стране проводили и дальше. Правда, как и в случае с Данией, например, Таиланд не признаёт ММА и оставляет всю деятельность этого вида спорта на попечении местной федерации. А во Вьетнаме, например, пришли к одобрению смешанных единоборств только в 2020 году.

На Кубе до сих пор не хотят легализовать ММА, но и не запрещают его. Причина отказа в легализации — нежелание потерять лучших боксёров, которые, возможно, захотят переквалифицироваться в бойцов смешанных единоборств. В Индии тоже не признают ММА как вид спорта, но и не противятся проведению турниров на территории страны. Там однажды выступал Александр Шлеменко, а в UFC сейчас есть два бойца из Индии — Аншул Джубли и Пуджа Томар.

Интересная ситуация с Канадой. Там очень долгое время бои по смешанным единоборствам были полностью запрещены. Более того, участие в таких соревнованиях каралось согласно Уголовному кодексу. В 2013 году уголовную ответственность за участие в боях отменили. ММА не легализовали, но при этом позволили каждой провинции самостоятельно принимать решения о статусе смешанных единоборств. Это обычная практика — даже в США (центр мировых ММА) бои легализованы в 49 штатах из 50. Исключение — Аляска, где нет своей атлетической комиссии.

Жорж Сен-Пьер — канадская легенда ММА Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Ещё есть Северная Корея, но тут мы, по сути, не владеем никакой информацией, как там обстоят дела с ММА, однако можно предположить, что этот вид спорта там под запретом.

Смешанные единоборства с каждым годом набирают обороты, их популярность неуклонно растёт. В первую очередь за счёт UFC, но стараются держать уровень и в других промоушенах. Это один из самых быстрорастущих видов спорта, так что в будущем, скорее всего, мы придём к тому, что не останется стран, где ММА не легализованы.