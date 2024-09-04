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Сравнение бокса и смешанных единоборств, бокс и MMA, плюсы и минусы, зрелищность видов спорта, нокауты, что лучше

Бокс круче MMA? В ринге устраивают шоу, а в клетке — мучатся
Сергей Сорокин
Сравнение бокса и смешанных единоборств
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В смешанных единоборствах перестали рисковать.

Современный спорт практически полностью ориентирован на зрителя. От фанатов зависит прибыль, телевизионные трансляции становятся важнейшим источником дохода. Поэтому лиги и промоутеры стараются создавать интересные шоу, привлекающие к себе повышенное внимание. В последнее время обострилось соперничество между боксом и смешанными единоборствами. Особенно потому, что велика разница в гонорарах и зрительском внимании, масштабе турниров. Никого особо уже и не удивляет, что представители MMA с большим удовольствием перебираются в новую дисциплину, готовы перестраиваться и идти на уступки.

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Основной претензией фанатов MMA в последнее время становится переход на эпоху «решенаторов». Сейчас представители смешанных единоборств откровенно боятся рисковать. Вот и чемпионские бои часто превращаются в пятираундовые противостояния, в которых в ключевой момент оппоненты начинают действовать слишком осторожно. Любопытный пример – противостояние Шона О’Мэлли и Марлона Веры. Один из самых страшных нокаутёров дивизиона, конечно, прилично молотил соперника. Но в ключевой момент не стал форсировать события в попытках того финишировать. О’Мэлли, как показалось, даже начал работать «на очки», что больше присуще именно боксу.

Марлон Вера — Шон О’Мэлли

Марлон Вера — Шон О’Мэлли

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Следующий важный момент – число бойцов с идеальным (или около него) рекордом и соотношением нокаутов. На данный момент в боксе их намного больше. Достаточно посмотреть на Артура Бетербиева или японского Монстра Наою Иноуэ. Много молодых талантов, которые каждый свой поединок завершают досрочно. Постоянно такие звёзды появляются в дивизионе тяжеловесов. В MMA даже у больших парней всё не так просто. Достаточно просто взглянуть на количество досрочных побед у Джона Джонса (17 из 27), Александра Волкова (28 из 38). И тут необходимо учесть, что не все поединки завершаются именно нокаутами. Иногда это сабмишен, вытекающий из борьбы. А она редко отличается зрелищностью. Конечно, есть и исключения. Но их становится всё меньше.

А теперь посмотрим на больших парней из профессионального бокса. Там есть и Деонтей Уайлдер (42 из 43), и Энтони Джошуа (25 из 28), и даже Мартин Баколе Илунга (16 из 21). Они постоянно нацелены на нокаут. Стараются финишировать соперника и не доводить до судейского решения. А ещё в последнее время лютые нокаутёры стали появляться даже в дивизионах легковесов. Там у MMA всё совсем грустно. Редкий поединок «мухачей» завершается досрочно. Слишком уж сильно сказывается зависимость силы удара от веса. Но в боксе это практически не проявляется. Иноуэ не даст соврать.

Наоя Иноуэ

Наоя Иноуэ

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Отдельно стоит проанализировать и процент нокаутов на топовых турнирах. Например, проанализировать, как прошли UFC 300 и недавнее событие, где в главном бою схлестнулись Александр Усик и Тайсон Фьюри. В смешанных единоборствах нокаутов было всего лишь 5 из 13. Конечно, нужно помнить и о том, что проводились женские поединки, которые меньше заточены на финиши. Но даже при этом обстоятельстве процент выглядит не самым убедительным. В боксёрском событии было всего лишь 10 поединков – шесть из них завершились нокаутами. И это необходимо учесть то обстоятельство, что до судейского решения добрались соглавный и главный бой. Там уровень напряжения и ответственности был слишком высок. Однако стоит напомнить, что Фьюри был максимально близок к тому, чтобы рухнуть и уже не встать.

Фьюри был в шаге от досрочного поражения:
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Конечно, есть объективные причины, почему боксёрские поединки получаются поярче. Нужно понимать, что они проходят исключительно в стойке – партер не предусмотрен. А именно борьба чаще всего заставляет зрителей скучать. Особенно когда навыки парней в этом компоненте далеки от идеала. И фанатам приходится наблюдать откровенное залёживание. В итоге показательными становятся, например, поединки Мовсара Евлоева, у которого по-прежнему нет досрочных побед в UFC. Кроме того, в MMA урон распределяется, как правило, по всему телу. Лоу-кики, хай-кики. А в профессиональном боксе – только в верхнюю часть тела. Более того, чаще всего бойцы работают точечно. И всё это приводит к тому, что накопленный урон приводит к нокауту.

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Профессиональный бокс неизбежно становится более привлекательным для зрителей. Поэтому даже босс UFC Дана Уайт всерьёз подумывает о создании боксёрского промоушена. Туда вкладываются огромные деньги, шоу становятся всё ярче и интереснее. А смешанным единоборствам необходимо срочно думать, как именно поменять положение дел. Складывается ощущение, что, если эпоха «решенаторов» не завершится, удержать фокус внимания на себе будет очень тяжело. Поэтому Дана и пытается выписывать огромные бонусы, мотивирует бойцов на яркие противостояния. Он понимает, что сейчас спасти ситуацию и удержаться на плаву можно только таким образом.

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