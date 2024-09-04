Конкуренции не завезли. UFC будет доминировать следующие 20 лет

Этой осенью пройдёт ровно год с того момента, как PFL выкупила Bellator. Боссы промоушена с ходу заявили о грандиозных планах и желании на равных конкурировать с UFC. Обещали проделать огромную работу по тому, чтобы действительно встать на одну ступень с лучшей лигой на планете. Но пока, говоря откровенно, результаты оставляют желать лучшего. Фактически даже полноценного слияния промоушенов не произошло. Они продолжают проводить турниры параллельно, а «миграция» бойцов носила далеко не массовый характер.

Конечно, положительные моменты есть. Во-первых, промоушены провели крупный совместный турнир, который действительно получился ярким. А главное, наглядно продемонстрировал, как именно промоушены могут взаимопроникать друг в друга. Кроме того, организации продемонстрировали, что теперь готовы обмениваться бойцами. А значит, потенциально можно собирать буквально карды мечты. Но на практике нужно смотреть, как именно это будет реализовано. А всё потому, что пока рано делать далеко идущие выводы.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Большой вопрос вызывает ситуация с тем, кто именно является главной звездой промоушена. С одной стороны, подписание Фрэнсиса Нганну должно было его полностью снять. Казалось, что Хищник будет собирать кассу каждый бой, а также обеспечит запредельный интерес к лиге. Но вместо этого фанаты пока не увидели ни одного поединка Фрэнсиса в промоушене. Конечно, возвращение Нганну в смешанные единоборства уже анонсировано. Но при этом не совсем понятно, в каком именно состоянии окажется Хищник в клетке, насколько он сможет оправдать ожидания болельщиков.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

При этом организация делает ряд шагов, которые незаметно, но довольно серьёзно реформируют всю лигу. Например, промоушен сделал то, что пока не особенно было распространено в MMA. Он открыл собственное представительство в Африке, где сможет проводить турниры, а также искать новых потенциальных звёзд. И этот шаг, как кажется, давно могли сделать в UFC, но так на него и не решились. Любопытно, что и в PFL решение родилось не само собой. Скорее всего, это была лишь одна из частей контракта с Нганну, которого было довольно непросто переманить к себе.

Пока в PFL не особенно спешат делать серьёзные реформы. Например, давно выглядит устаревшим формат Гран-при. Но организация настойчиво продолжает его использовать, причём считает успешным. Складывается ощущение, что на данный момент его применяют буквально по инерции. Особенного результата в плане привлечения внимания к промоушену он не даёт. Но пока лига старается не особенно рисковать, боится сломать работающую систему. Скорее всего, и на следующий сезон модель Гран-при будет продлена. Однако это может сыграть лишь негативную роль в процессе развития промоушена.

Турнир PFL Фото: Cooper Neill/Getty Images

Практически через год пришло время подвести первые итоги соперничества PFL с UFC. И пока, говоря откровенно, особенных подвижек нет. Но всё по-прежнему можно поменять, если будет желание организации проявить свою решительность. Например, наконец-то отказаться от устаревшей модели Гран-при, сосредоточить звёзд в одном промоушене, а не пытаться балансировать ими между лигами. Иначе конкуренция так и не появится.