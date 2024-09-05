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Мовсар Евлоев – Алджамейн Стерлинг, когда бой, кто фаворит, Евлоева обвиняют в употреблении допинга, допинг-скандалы

«Дыма без огня не бывает». Мовсара Евлоева обвиняют в употреблении допинга
Игорь Некрасов
Мовсар Евлоев – Алджамейн Стерлинг
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У Стерлинга нет доказательств, но он «что-то знает».

В ночь с 5 на 6 октября состоится турнир UFC 307, в карде которого проведëт свой бой непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев. Ему предстоит разделить клетку с экс-чемпионом в легчайшем весе и обидчиком Петра Яна Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
06 октября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Алджамейн Стерлинг

Стерлинг стал активно упражняться в трэш-токе перед поединком, особое внимание Алджо решил отвести обвинениям в адрес Мовсара: якобы Евлоев употребляет допинг.

«Я на 100% уверен, что ты, Мовсар, сидел на чём-то и всё ещё на нём. Ты слишком много говоришь, что только подтверждает мою информацию. Но это нормально. Когда поймёшь, что этого недостаточно, чтобы победить меня, ты будешь размышлять до конца своих дней, а стоило ли оно того и зачем ты вообще попытался сделать это», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Довольно смелое и при этом странное заявление. Странное — потому что раньше Евлоев никогда не был замешан в допинговых скандалах. Позже Стерлинг объяснил свои обвинения, но от этого бывший чемпион UFC стал выглядеть ещё глупее.

Подробнее о поединке Стерлинга и Евлоева:
Евлоев будет биться с обидчиком Петра Яна. Россиянина не хотят запускать в титульную гонку
Евлоев будет биться с обидчиком Петра Яна. Россиянина не хотят запускать в титульную гонку

«По слухам, он нечистый спортсмен. Люди могут говорить всё что угодно, доказательств нет, но то же самое говорили о Ти Джее Диллашоу, Коди Гарбрандт говорил об этом на пресс-конференции. Эти разговоры не сильно отличаются от того, что я слышу о Мовсаре. Нет дыма без огня. Есть ли у меня доказательства, видел ли я, как этот парень колется в задницу? Нет», — сказал Стерлинг в интервью Home of Fight.

Гениальность Алджамейна просто не знает предела. Видимо, Стерлинг слишком много общается со своим другом Мерабом Двалишвили, из уст которого такие высказывания не вызвали бы удивления. Понятно, что в раскрутке боя, в попытках вывести противника из психологического равновесия все способы хороши, но эта попытка Стерлинга выглядит уж слишком нелепо. Особую улыбку вызвал момент, когда после всех этих обвинений к самому Алджо домой заявились допинг-офицеры. Совпадение?

Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг

Фото: Getty Images

Мовсара, кажется, выпады Стерлинга совершенно не впечатлили. Евлоев пообещал наказать обидчика в клетке.

«Там, откуда я родом, такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги. Только не давай заднюю», — написал Мовсар на своей странице в социальных сетях.

Евлоев – далеко не первый россиянин, которому прилетают подобные обвинения. Под прицелом оказывался и Ислам Махачев, в 2016 году он попался на употреблении мельдония, правда, был оправдан, так как закончил принимать его после того, как препарат попал в список запрещённых веществ. После этого к Махачеву было приковано особое внимание со стороны USADA, в 2023 году Ислам и вовсе стал самым тестируемым бойцом лиги – и все пробы оказались чистыми. Ну, а про Дэна Хукера и обвинения Махачева в жульничестве с капельницами вы тоже слышали – и тоже доказать этот вброс Хукеру не удалось.

Команда Хабиба тоже обвинялась в употреблении допинга:
«Лицемеры высшего разряда». Макгрегор справедливо обвиняет команду Хабиба?
«Лицемеры высшего разряда». Макгрегор справедливо обвиняет команду Хабиба?

В ноябре 2023 года стало известно, что брат Хабиба Нурмагомедова – Усман Нурмагомедов – сдал положительный тест на допинг. В ситуации разобрались, Усман принимал запрещённый препарат по рецепту врача, но не внёс это в допинг-дневник. Наказывать Нурмагомедова не стали, он сохранил чемпионский пояс Bellator и скоро проведёт бой против Александра Шаблия, однако вся эта ситуация, конечно, негативно сказалась на репутации Усмана, и не только. Моментом молниеносно воспользовался Конор Макгрегор, который обвинил сразу всю команду Хабиба.

«Я нисколько не был удивлён, когда услышал, что у члена команды Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда», — написал Конор.

Однако все эти обвинения, все попытки вывести российских бойцов из себя не увенчались успехом. Ни на кого из них эти уловки не действуют, а каких-то прямых и конкретных доказательств употребления российскими бойцами допинга так никто и не привёл. Стерлинг идёт той же дорогой, что и другие: доказательств у него нет, но он «что-то» знает. Только вряд ли эти «знания» помогут в бою: задеть Мовсара ему не удалось.

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