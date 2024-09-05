Самый талантливый и скандальный. Усман — ярчайший из Нурмагомедовых

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе. Наши соотечественники активно разгоняют противостояние в социальных сетях. Заметно, что повышенная значимость поединка и его статус лишь повышают градус борьбы. А ещё интересно то, что именно будет происходить в ближайшее время с карьерой брата Хабиба. Его активно сватают в другие промоушены и ждут серьёзных достижений, но пока Усман продолжает искать приключения в Bellator.

Пристальное внимание к карьере Усмана обусловлено тем, что он является одним из самых ярких и интересных в семье. Казалось бы, превзойти Хабиба практически невозможно. Но в свои 26 лет россиянин доказывает обратное. Он уже является доминирующей силой в Bellator, а также лакомым кусочком для топовых организаций планеты. Нет никаких сомнений, что совсем скоро между PFL и UFC завяжется борьба за брата легендарного чемпиона. А пока Усман продолжает легко разбираться с соперниками, удерживает чемпионский пояс и выглядит практически безупречно. Сложно найти хотя бы один поединок Нурмагомедова, где ему пришлось бы очень тяжело.

О таланте Усмана говорил и прославленный тренер Хавьер Мендес. Он отмечал уникальность брата Орла: «Это легкий вопрос. Самый талантливый боец, которого я когда-либо тренировал, – это Усман Нурмагомедов. К сожалению, Усман не получает заслуженного признания, потому что не выступает в UFC. Если вы не в мейнстриме, то не получите признания, которого заслуживаете. Так будет происходить до тех пор, пока в какой-то момент он не окажется в UFC, но со стороны PFL и Bellator было бы глупо его отпускать, потому что он уже суперзвезда».

УСМАН НУРМАГОМЕДОВ Фото: Bellator

Отдельно стоит отметить и умение вести трэш-ток. У Усмана есть то, чего так сильно не хватает многим российским бойцам, которые уже выступают в UFC. Яркий пример – предстоящий поединок с Шаблием. Наверное, найти второй такой же в Bellator по степени ожидаемости просто невозможно. И большую роль в этом сыграл именно Усман, который активно задевает оппонента в социальных сетях, грамотно провоцирует с позиции силы. И очень любопытно, что делает это, находясь в заведомо проигрышном положении.

Усман пытается подправить репутацию, которая совершенно точно пострадала после отстранения из-за проваленной допинг-пробы. Нурмагомедов просто не подал вовремя список принимаемых препаратов и не получил терапевтическое исключение, но всё равно получил огромное количество обвинений. Теперь его задача заключается в том, чтобы триумфально вернуться в лигу и доказать всем, что отстранение было лишь нелепой случайностью. Все шансы для этого у Усмана есть – осталось лишь применить на практике.

Усман действительно добился многого уже в 26 лет. И на руку ему играет то, что двигается боец поступательно. Он уже суперзвезда Bellator, готов ворваться в UFC с огромным багажом достижений и навыков за плечами. А главное — с умением ярко разгонять поединки и нравиться публике. Джон Джонс уже доказал, что допинговые темы – лишь дополнительный штрих к общей картине, который далеко не всегда сказывается отрицательно на развитии карьеры. Такие «тени» были и у Ислама Махачева, но своими достижениями он заставил многих о них позабыть. Поэтому теперь по такому же пути постарается пройти и Усман.