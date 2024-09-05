«Игра престолов» в реальной жизни». Средневековые бои — новый тренд ММА

Мир ММА в последние годы приучил к тому, что нет ничего невозможного. Бой в формате 2vs1 или 2vs2? Без проблем. Мужчина против двух женщин? Можно и это устроить. Женщина против двух парней? И такое найдётся. Была даже битва карликов в телефонной будке. А теперь в Нэшвилле активно развивают лигу со средневековыми боями — Armored MMA.

Суть простая — в клетку выходят два бойца и дерутся. Но делают это не в перчатках, а будучи полностью укомплектованными в рыцарские доспехи. Вооружаться можно и алебардами, и мечами (тупыми, разумеется) с щитами. Там даже рефери в клетке ходит в шлеме и с копьём на всякий случай. Можно назвать такой формат дикостью, ведь со стороны кажется, что урон, получаемый в таких боях, несравним с повреждениями от ударов кулаками, которые не облачены в кольчугу. Тем не менее спрос рождает предложение, и в данном случае всё именно так.

Armored MMA Фото: armoredmma.com

Да, последние десятилетия активно проводятся различные исторические реконструкции, где люди так же переодеваются и «бьются», но тут реальные бои в доспехах. По сути, уникальная возможность увидеть, как могло выглядеть то, о чём мы читали в исторических книжках. А правила, в принципе, те же, к которым все привыкли: победа в результате нокаута или сдачи, а если этого не случилось, то по очкам. Колющие удары оружием запрещены, в область паха и горла бить нельзя, зато можно в клинчах бить головами. Конечно, выглядит очень любопытно, когда бойцы и в таком обмундировании умудряются проводить броски и пытаются залезть в гард. Как правило, это три раунда по три минуты.

Забавно, что одним из прародителей такого формата стал промоушен М-1 в России, который был одной из самых крупных организаций в Европе. Лига в 2015 году запустила подразделение М-1 Medieval, где устраивала для бойцов рыцарские поединки со слоганом: «Это «Игра престолов» в реальной жизни».

На турнире М-1 Challenge 56 такой формат дебютировал на большой арене в России, первопроходцами стали Евгений Беденко и Иван Васильев. Были негативные отзывы, но в целом болельщики отреагировали хорошо, и это послужило сигналом для руководства лиги продолжать такие поединки. Президент и основатель промоушена Вадим Финкельштейн был горд: «Рыцарский поединок, который мы организовали в рамках M-1 Challenge 56 в Москве, вызвал большой резонанс в западной прессе. Вышло большое количество новостей в крупнейших мировых СМИ. Сначала к нам обратился телеканал ESPN с просьбой предоставить ему права на использование видеозаписи боя для сюжета. После запрос поступил от телеканала FOX Sports, который также сделал репортаж о поединке в Москве. Этот репортаж набрал более 2 млн. просмотров. Также материал о рыцарском поединке, который мы организовали в Москве, был опубликован в таких авторитетных изданиях, как Washington Post и USA Today. Интерес к M-1 Medieval не ослабевает. Я считаю, этот спорт надо продолжать развивать. Нужны более красивые костюмы, более детализированные. К примеру, если боец представляет Чехию, он должен выходить в костюме, характерном для этой страны».

В дальнейшем в М-1 действительно не отпускали направление Medieval, проводили турниры. А после того, как промоушен канул в лету, средневековые бои продолжили существование, даже была группа энтузиастов, устраивавших международные турниры.

Armored MMA Фото: armoredmma.com

Сейчас амбассадоры движения — в Нэшвилле. Дебютный турнир состоялся в феврале прошлого года, а на сегодняшний день прошло 10 ивентов Armored MMA. В отличие от М-1, тут уже используется клетка, а спектр выбора оружия пошире — были даже аналоги световых мечей из «Звёздных войн». Бойцы проходят специальную подготовку, у них бывают дуэли, спарринги, отработки из дзюдо. Всем руководят Микки Галлус и Келси Лета. Причём они не только основатели, а ещё и сами бьются в этой лиге.

Галлус рассказывал, что увлёкся идеей примерно четыре года назад и хотел создать зрелищный вид спорта, где будут не только средневековые бои, но и взаимодействие бойцов со зрителями: «Они шумные, весёлые, искренние. Они подбадривают и освистывают, полностью погружаются в шоу. Иногда кажется, что половина зрителей — новички, но после первого поединка они уже начинают кричать, реагируя на каждый удар мечом».

Саму концепцию шоу Микки объясняет так: «Бой в доспехах — это форма рукопашного боя без колющих ударов, только сотрясающие удары стальным оружием по настоящей стальной броне. Люди сражались так всегда, а это просто спортивная версия того, что происходило веками. В боях у тебя всё отключается, делаешь что-то на инстинктах. Думаю, люди, глядя на это, на некоторое время выпадают из реальности».

У Галлуса и его напарницы есть амбиции вытащить, по сути, местечковую лигу Armored MMA на большую сцену: «Мы стремимся сделать Armored MMA общенациональной организацией, которая будет конкурировать с другими бойцовскими промоушенами. Хотим, чтобы бойцы, посвятившие жизнь этому виду спорта, получали справедливое вознаграждение, а зрители — лучшее шоу из возможных. Без фанатов мы были бы никем, а посещаемость турниров — это то, что заставляет нас расти».

Armored MMA Фото: armoredmma.com

16 ноября в Нэшвилле планируется очередной турнир, и организаторы уже активно зазывают потенциальных зрителей фразой «Кто хочет насилия?» Судя по всему, в ближайшее время средневековые бои будут частью культуры ММА — такое зрителям нравится.