Чимаев вернулся! Пока только в шоу Hardcore — и замучил экс-чемпиона UFC

Этим летом стартовал дебютный сезон реалити-шоу от Hardcore Fighting — HFC Fight Show. Формат не удивил — 16 бойцов с четырёх континентов, но зато в тренерах две легенды — Тайрон Вудли и Люк Рокхолд, а всё действие происходит в ОАЭ.

В целом маловато отличий от привычного многим болельщикам The Ultimate Fighter, который уже 20 лет выходит у UFC. Бойцы делятся на команды, а потом идут к финалам по олимпийской системе на выбывание. Также обещали, что на протяжении шоу будут показаны и тяжёлые будни бойцов, изолированных от внешнего мира, челленджи, бои и яркие развязки. Но, пожалуй, самым интригующим моментом должно было стать появление в проекте Хамзата Чимаева.

В Hardcore и сами отлично понимали, что за эту звезду надо цепляться, и активно пиарили будущее появление Борза в шоу. И вот, в седьмой серии зрители дождались появления Чимаева.

Его Анатолий Сульянов сразу же представил как самого популярного действующего бойца UFC и человека, который через год точно станет чемпионом промоушена. Бойцы, разумеется, восхищались тем, что им приготовил Hardcore. Начали всё с мини-челленджа для Борза — его попросили определить двух чеченцев из 16 спортсменов, стоявших перед ним. Первого Чимаев угадал сразу — Магомед Махамаев, а со вторым было сложнее, там ждал подвох в лице камерунца Жана Мишеля Мбока по прозвищу Чёрный чеченец.

Хамзат Чимаев Фото: HFC Fight Show

Хамзат Чимаев Фото: HFC Fight Show

После короткого знакомства началась тренировка — Чимаев показал пару простых приёмов из своего арсенала. Сначала отрабатывали комбинацию джеб — проход в корпус, после чего — заход за спину и перевод в партер с помощью зацепа. Хамзат подходил ко всем, объяснял нюансы, в том числе и к Люку Рокхолду. В следующей отработке уже оттачивали не перевод с помощью зацепа, а бросок.

Кульминацией появления Чимаева на HFC Fight Show стала пятиминутная схватка по грэпплингу с Рокхолдом. Получилось любопытно. Экс-чемпион UFC начал с позиции сверху, но быстро оказался снизу, дважды чуть не отдал ногу Хамзату на болевой, но выбрался. Было видно, что Чимаев не включается, а даёт поработать. Но через пару минут такой позиционной борьбы Хамзат стал работать агрессивнее, легко вышел в топ-позицию и постепенно выматывал Рокхолда. Люк, конечно, сопротивлялся, но это было полное доминирование от Чимаева. Сначала у Борза был шанс выйти на ручной треугольник, но Хамзат перешёл к армбару, долго пытался расцепить захват Рокхолда, однако в итоге довёл болевой приём до конца и засабмитил именитого соперника.

Чимаев и Рокхолд Фото: HFC Fight Show

Чимаев и Рокхолд Фото: HFC Fight Show

Завершили всё тёплыми посиделками в общем кругу, где Чимаев давал бойцам наставления. В частности, он посоветовал пользоваться возможностью и учиться у такой легенды, как Рокхолд. Также добавил, что сейчас участники шоу — молодые ребята, поэтому нужно делать всё, брать всё, быть наглее и забирать весь хайп себе, не оставляя его другим, потому что это приносит известность и деньги.

Анатолий Сульянов попросил Чимаева поделиться опытом раскрутки боёв и объяснить, как быть интересным не только своими боями. Хамзат отметил, что берёт своё агрессией, но старается не забывать об адекватности — например, никогда не переходит на личности в трэш-токе, не задевает страну соперника, а концентрируется исключительно на соперничестве в октагоне. Напоследок Чимаев рассказал, что необходимо чувствовать себя особенным, это помогает в боях, помогает в карьерном пути. По мнению Борза, если не считаешь себя таковым, то и не стоит начинать чем-либо заниматься.

Появление Чимаева, конечно, добавит популярности HFC Fight Show. Тем более сезон выходит на финишную прямую. Ну а самого Хамзата хотелось бы увидеть через полтора месяца в октагоне. Ему сейчас есть что доказывать и там.